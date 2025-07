Xe

Chuyển từ xe máy xăng sang xe máy điện, người dùng cần lưu ý gì?

Xe máy điện có nhiều khác biệt so với xe máy xăng, từ động cơ đến cách vận hành. Do đó, để đảm bảo an toàn khi sử dụng, người lái cần phải làm quen và hiểu rõ chiếc xe của mình.