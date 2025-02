Xã hội Chuyện về nữ bác sĩ 'chữa lành' những 'nỗi đau giấu kín' Đó là bác sĩ Nguyễn Thị Minh Châu - Trưởng khoa Khám bệnh - Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Với trái tim của một người mẹ, bác sĩ Châu đã chữa cho bệnh nhân bằng sự đồng cảm, thấu hiểu, ân cần.

Giấc mơ blouse trắng

Ước mơ trở thành bác sĩ của Nguyễn Thị Minh Châu nhen nhóm từ thuở ấu thơ, khi cô bé theo chân mẹ đến bệnh viện. Hình ảnh người mẹ trong chiếc áo blouse trắng, cùng với sự kính trọng và yêu mến của bệnh nhân dành cho mẹ, đã khắc sâu trong tâm trí cô.

"Mẹ tôi, vốn là một bác sĩ, lại không muốn con gái nối nghiệp. Bà lo lắng tôi phải chịu áp lực công việc lớn, những ca trực đêm triền miên và quỹ thời gian eo hẹp dành cho gia đình. Bất chấp mong muốn tôi trở thành giáo viên của bố mẹ, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi khối B, kiên định với giấc mơ bác sĩ", bác sĩ Minh Châu bồi hồi nhớ lại.

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Châu khám cho bệnh nhân. Ảnh: NVCC “ Tôi ước mơ trở thành bác sĩ từ khi còn là một đứa trẻ, được nhìn thấy mẹ mặc áo blouse trắng, được nhìn mẹ khám bệnh. Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Thị Minh Châu

Tốt nghiệp cấp 3, khi đã sẵn sàng bước vào kỳ thi tuyển sinh Đại học Y Hà Nội, biến cố gia đình khiến giấc mơ đại học của chị Châu phải tạm gác lại. Không từ bỏ khát khao trở thành bác sĩ, chị chấp nhận theo học Trung cấp Y khoa Vinh, chờ đợi cơ hội mới. Sau khi về công tác tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, ngay khi điều kiện kinh tế ổn định hơn, chị quyết định thi vào Đại học Y Thái Bình.

Chị nhớ lại: “Nói là có điều kiện hơn nhưng giai đoạn đó vẫn khó khăn lắm, nhà xa, con nhỏ, sức khỏe lại không tốt. Khi ấy, thi cử rất gắt gao, tỷ lệ chọi cao, cơ hội ít, không ai tin tôi có thể đỗ. Chính điều đó càng thôi thúc tôi quyết tâm hơn, ôn luyện kỹ càng hơn, và cuối cùng, tôi đã làm được điều mà nhiều người cho là không thể”.

Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Thị Minh Châu từng đảm nhận nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: Diệp Thanh

Cho đến bây giờ, chị Châu vẫn nhớ như in hành trình chinh phục giấc mơ bác sĩ của mình. Ngày ấy, giao thông chưa thuận tiện như bây giờ, hai tuần chị mới về nhà một lần. Mỗi lần như vậy, cô sinh viên vỏn vẹn 39-40kg phải mất cả ngày trời để đón phà, nhảy tàu. Chưa kịp nguôi nỗi nhớ con, chị lại tất bật lên đường.

Vất vả là thế, nhưng vì đam mê với nghề, chị chưa bao giờ thấy mệt mỏi hay nản chí. Không chỉ là một sinh viên tiêu biểu, vững vàng về chuyên môn, chị còn năng nổ tham gia các hoạt động của đoàn, của khoa và vinh dự được kết nạp Đảng ngay trên giảng đường.

"Đi tìm" nỗi đau không ai thấy

Gần 30 năm gắn bó với Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Châu được biết là một bác sĩ giỏi, đa năng, đảm nhận nhiều vai trò, nhiệm vụ ở nhiều khoa, phòng. Chính những trải nghiệm phong phú đó đã góp phần tạo nên một người thầy thuốc tận tuỵ, dễ dàng đồng cảm sâu sắc với bệnh nhân.

Quá trình thăm khám và điều trị, bác sĩ Minh Châu luôn tận tụy, sát sao để thấu hiểu nỗi đau của bệnh nhân. Ảnh: NVCC

“Với đặc thù riêng, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An gắn liền với nhiều câu chuyện buồn, vui. Là một phần của tập thể, gắn bó từ những ngày gian khó, tôi cũng trải qua không ít chuyện đáng nhớ. Từ lần bị bệnh nhân túm cổ áo dọa dẫm trong quá trình điều trị, đến những ngày đạp xe lên tận Nam Đàn tìm bệnh nhân bỏ trốn; rồi việc lao vào can ngăn những cuộc ẩu đả giữa các bệnh nhân, đến cả tình huống bị bệnh nhân nam quấy rối… Nhưng những vất vả đó vẫn chưa là gì so với nhiều đồng nghiệp của tôi, có bác sĩ, điều dưỡng từng bị bệnh nhân đánh gãy răng, thậm chí chấn thương sọ não. Tôi cũng từng được giao những công việc ít rủi ro hơn, nhưng sau cùng, điều tôi muốn làm nhất vẫn là khám, chữa bệnh, được trực tiếp giúp đỡ bệnh nhân”, bác sĩ Minh Châu trải lòng.

Những bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Nghệ An phải chữa bệnh bằng cả tâm lý và thuốc, phải đối mặt với nhiều tình huống trong quá trình điều trị. Ảnh: Diệp Thanh

Bên cạnh chuyên môn vững vàng, giọng nói ấm áp cùng sự ân cần có lẽ là một trong những lý do khiến bác sĩ Châu dễ dàng có được sự tin tưởng, yêu quý của bệnh nhân. Từ sự tin tưởng đó, bác sĩ Châu đã chạm vào được những nỗi đau sâu kín của bệnh nhân. Có khi là nỗi cô đơn của một thiếu niên trong chính ngôi nhà của mình, nhiều lần muốn tự tử nhưng không ai biết, có khi là nỗi sợ hãi của một đứa trẻ khi bị bạo lực học đường, có khi là áp lực nặng nề đè nén tâm trí một người mẹ… Chỉ khi lần lượt "bóc" đi từng lớp phòng vệ, bác sĩ mới có thể tìm được "nỗi đau giấu kín" - nguyên nhân gốc rễ cho mọi vấn đề của bệnh nhân.

“ Ở bệnh viện chúng tôi, bác sĩ Chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Minh Châu là một tấm gương về sự tận tâm, tận lực với công tác khám, chữa bệnh, luôn hoà đồng, cởi mở và nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp. Một điều đặc biệt ở bác sĩ Minh Châu là sự đa năng. Từng ở nhiều vị trí, phụ trách nhiều phòng ban, dù là ở các khoa điều trị hay Phòng Kế hoạch tổng hợp, chị cũng đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện tại, với vị trí Trưởng khoa Khám bệnh – nơi được xem là bộ mặt bệnh viện, chị đã phát huy rất tốt vai trò của mình bằng sự ân cần, tận tụy dành cho bệnh nhân. Anh Nguyễn Quốc Tính

- Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Phó Chủ tịch Công đoàn

Bệnh viện Tâm thần Nghệ An

"Khác với các bệnh lý thực thể, bệnh nhân của chúng tôi đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa điều trị bằng thuốc và liệu pháp tâm lý. Do đó, sự đồng cảm và thấu hiểu sâu sắc là yếu tố tiên quyết. Hơn nữa, tại đây, phần lớn bệnh nhân đều mang trong mình những hoàn cảnh éo le, khó khăn cùng cực. Nhiều gia đình rơi vào bế tắc, mất đi sự sáng suốt và tỉnh táo, họ không thể thoát khỏi vòng xoáy đau khổ dai dẳng. Thêm vào đó, trong xã hội hiện đại hối hả, khi con người bị bao vây bởi các thiết bị điện tử, vấn đề tâm lý ngày càng trở nên nghiêm trọng" – bác sĩ Châu nén tiếng thở dài, chia sẻ thêm.

Với trái tim người mẹ, chị không khỏi xót xa khi chứng kiến những ánh mắt vô hồn trên gương mặt ngây dại, những vết dao rạch chằng chịt trên cánh tay, những bờ vai run rẩy, co quắp... của những bệnh nhi bé nhỏ.

Với tình yêu nghề, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Thị Minh Châu luôn cảm thấy hạnh phúc với công việc khám, chữa bệnh. Ảnh: Diệp Thanh

Quyết tâm thực hiện và được sống trọn vẹn với giấc mơ bác sĩ từ thuở bé, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Châu vẫn ngày ngày tìm thấy cho mình niềm vui ý nghĩa trong công việc. Với những cống hiến và tâm huyết của mình, bác sĩ Minh Châu là một trong các bác sĩ Nghệ An được trao tặng danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú” đợt này. Những thầy thuốc như bác sĩ Minh Châu sẽ luôn là nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong công việc khám chữa bệnh ý nghĩa của mình.