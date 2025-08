Thể thao CLB của Công Phượng, Xuân Trường không nhận suất V.League của Quảng Nam để lại; Ronaldo gây sốc muốn đưa Bruno Fernandes đến Al Nassr: Hợp đồng ‘bom tấn’ 200 triệu bảng

CLB của Công Phượng, Xuân Trường giải thích lý do không nhận suất V.League của Quảng Nam để lại; Messi & chuyện "bất thường" ở Inter Miami; Ronaldo gây sốc muốn đưa Bruno Fernandes đến Al Nassr hợp đồng "bom tấn" 200 triệu bảng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24 giờ qua.

CLB của Công Phượng, Xuân Trường… đang đầu quân là Đồng Nai không nhận suất V.League 2025/26 của Quảng Nam để lại

Công Phượng tiếp tục chơi ở hạng Nhất mùa tới.

Lãnh đạo đội bóng Đồng Nai cho hay, “CLB đã tiến hành họp bàn với sự cân nhắc kỹ lưỡng, toàn diện trên mọi khía cạnh và trên hết là lợi ích và cảm xúc của người hâm mộ” nên đã đi đến quyết định “Không đăng ký tham dự giải VĐQG 2025/26”.

CLB Đồng Nai lý giải: “Chúng tôi hiểu sâu sắc rằng được góp mặt tại giải bóng đá VĐQG là một vinh dự lớn lao, là dấu mốc mà mọi CLB đều hướng đến. Và cũng chính vì thế, quyết định không tham dự mùa giải năm nay là một lựa chọn cực kỳ khó khăn. Nhưng khi nhìn lại, không phải vinh quang hay hào quang là điều khiến chúng tôi day dứt nhất, mà chính là câu hỏi: Chúng tôi đã sẵn sàng để người hâm mộ tự hào? Bởi chúng tôi không muốn bước vào V.League chỉ để 'tham dự'".

“Chúng tôi tin rằng hành trình này cần thời gian, nhưng đó là thời gian cần thiết để CLB trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Ngày lên sân chơi V.League 1 chắc chắn sẽ đến. Và khi ấy, Đồng Nai sẽ là một tập thể mang trong mình tinh thần chiến đấu mãnh liệt, một đội bóng có chiều sâu, có bản sắc riêng, có sức mạnh nội tại và quan trọng nhất, có một cộng đồng người hâm mộ luôn yêu mến và tự hào khi nhắc về CLB”...

Quyết định này cũng đồng nghĩa, Công Phượng phải ít nhất chơi thêm một mùa giải nữa ở hạng Nhất. Hiện tại, đội bóng này đang tập luyện dưới trướng của HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng.

Cầu thủ Việt Kiều Chung Nguyen Do chưa thể hiện được nhiều trong màn ra mắt không chính thức tại CLB Ninh Bình.

Chung Nguyen Do cần thời gian để làm quen với thời tiết ở Việt Nam. Ảnh: Vy Cầm

Vài ngày sau khi có mặt ở Việt Nam và tham gia tập luyện với CLB Ninh Bình, tiền vệ Việt Kiều Chung Nguyen Do đã tham gia trận đấu đầu tiên ở Việt Nam. Đó là màn so tài chuẩn bị trước mùa giải 2025/26 giữa CLB Ninh Bình và CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy.

Một thử thách đối với Chung Nguyen Do chính là điều kiện thời tiết. Nhiệt độ Hà Nội lên tới 34 độ C cùng tiết trời vô cùng oi ả ngày 2/8 ảnh hưởng rất nhiều đến màn ra mắt không chính thức của cầu thủ. Chứng kiến Chung Nguyen Do gặp ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan, Ban huấn luyện CLB Ninh Bình lập tức rút anh ra khỏi sân.

Ngay sau đó, Chung Nguyen Do được tiếp nước lạnh và chườm đá. Anh liên tục uống nước cũng như rửa mặt để hạ nhiệt. Trao đổi với giới truyền thông, Chung Nguyen Do cho biết anh cần thời gian để làm quen với điều kiện thời tiết nóng hơn so với Bulgaria. Việc trở về Việt Nam sớm hơn 2 tuần so với V.League khởi tranh là điều cần thiết để Chung Nguyen Do thích nghi với điều kiện ngoại cảnh.

Với Lionel Messi thì không có chuyện “ốm tha, già thải”. Inter Miami muốn gắn bó với anh càng lâu càng tốt

Họ đang gạ siêu sao 38 tuổi này ký hợp đồng mới với thời hạn ít nhất 3 năm, thay vì cách ký năm một như nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu vẫn hay làm.

Ông chủ David Beckham của Inter Miami muốn ký hợp đồng dài hạn với Lionel Messi.

Hợp đồng hiện tại của Lionel Messi với Inter Miami sẽ hết hạn vào cuối tháng 12 năm nay. Hai bên đang đàm phán gia hạn. Gần như chắc chắn chủ nhân của 8 danh hiệu Quả bóng vàng sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng đang góp mặt tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Vấn đề chỉ là khi nào M10 chính thức đặt bút ký và ký như thế nào với đội bóng do cựu danh thủ David Beckham làm chủ sở hữu.

Inter Miami đang cố thuyết phục Lionel Messi ký một bản hợp đồng dài hạn. Cụ thể, ông chủ David Beckham muốn “trói” siêu sao người Argentina thêm ít nhất 3 năm, nghĩa là đến khi M10 sang tuổi 41. Thậm chí, còn sốt sắng tuyên bố muốn Messi thi đấu cho họ càng lâu càng tốt. Lãnh đạo CLB còn vẽ ra trước mắt cựu sao Barca viễn cảnh anh trở thành một thành viên trong ban lãnh đạo của Inter Miami sau khi anh tuyên bố giải nghệ. Điều này cũng dễ hiểu, khi Messi đang là một cổ đông lớn của Inter Miami.

Phi vụ "bom tấn" trị giá lên đến 200 triệu bảng (khoảng 6.967 tỷ đồng)

Để chuẩn bị cho mùa giải 2025 - 2026, Ronaldo và các cộng sự của mình đang âm thầm thực hiện một phi vụ "bom tấn" lớn nhất ở kỳ chuyển nhượng mùa hè đang diễn ra.

Đó là thuyết phục tiền vệ Bruno Fernandes của M.U gia nhập Al Nassr với mức phí kỷ lục thế giới mới lên đến 200 triệu bảng, A Bola cho biết ngày 2/8. Cùng ngày, Daily Mail cũng xác nhận tin tức này, và cho biết thêm, các bước đàm phán đang được tiến hành.

Bruno Fernandes liệu sẽ đi theo tiếng gọi của người đàn anh Ronaldo? Ảnh: Reuters

Nếu để Bruno Fernandes ra đi, đây sẽ là cú sốc lớn cho M.U, vì tiền vệ 30 tuổi này là trụ cột không thể thiếu của đội bóng chủ sân Old Trafford.