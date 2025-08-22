Thứ Sáu, 22/8/2025
CLB Nhà báo xứ Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh trao tặng 200 xe đạp và dụng cụ học tập cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An

22/08/2025

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An và CLB Nhà báo xứ Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh về việc trao tặng xe đạp “Nâng bước em đến trường” và dụng cụ học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi nhân dịp đầu năm học mới 2025-2026, chiều 21/8, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận quà tặng.

CLB Nhà báo xứ Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh trao biểu trưng tặng 200 xe đạp và dụng cụ học tập cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn cho Hội Khuyến học tỉnh. Ảnh: Thanh Hà

Dịp này, CLB Nhà báo xứ Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh và các doanh nhân đã trao 200 chiếc xe đạp, 200 suất đồ dùng học tập, 20 suất học bổng, 1 máy phát điện, 6 máy vi tính cho Hội Khuyến học Nghệ An để dành tặng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập.

Chương trình "Nâng bước em đến trường" là hoạt động thiện nguyện mang tính nhân văn cao giúp giảm bớt khó khăn cho con em các gia đình nghèo vùng quê trong việc đi lại và học tập được CLB Nhà báo xứ Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh triển khai với mục tiêu trao tặng 3.000 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận và cảm ơn sự quan tâm của CLB Nhà báo xứ Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Hà

Tại lễ tiếp nhận, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cảm ơn sự quan tâm của CLB Nhà báo xứ Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh, khẳng định đây là món quà thiết thực và hết sức ý nghĩa đối với những học sinh nghèo, các trường học gặp khó khăn và cam kết sẽ trực tiếp trao món quà đúng đối tượng.

Đồng thời, mong muốn CLB Nhà báo xứ Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hướng về quê hương bằng nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để học sinh nghèo vượt khó, các trường học thuận lợi trong tổ chức hoạt động học tập, giảng dạy./.

      CLB Nhà báo xứ Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh trao tặng 200 xe đạp và dụng cụ học tập cho học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An

