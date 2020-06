Cổ động viên đội nắng xếp hàng mua vé trận Sông Lam Nghệ An – TP. Hồ Chí Minh

Trước khi trận đấu này diễn ra, cả 2 đội bóng đều được hưởng niềm vui chiến thắng ở vòng 5 . Với SLNA, sau 5 vòng đấu đầu tiên, đội bóng xứ Nghệ là câu lạc bộ duy nhất chưa để thủng lưới tại V.League 2020. Trong khi đó, các cầu thủ CLB TP. Hồ Chí Minh đã trở lại mạnh mẽ với chiến thắng 3-0 trước Viettel.

Đây là trận đấu rất được các CĐV SLNA chờ đợi không chỉ vì thành tích tốt của SLNA trong thời gian qua, một trận đấu phân định thứ hạng sau vòng 6 mà vì sức hút của những cầu thủ như Văn Đức, Phi Sơn, Công Phượng. Vì vậy, việc sở hữu một tấm vé vào xem trận đấu này là điều không hề dễ dàng.

Một khán giả may mắn vui mừng khi mua được vé vào xem "đại chiến" SLNA - TP HCM. Ảnh: Trung Kiên

Vì sức nóng của trận đấu này nên vé bán ngoài thị trường chợ đen được đẩy lên gấp đôi so với mức giá BTC niêm yết. Ảnh: Trung Kiên

Được biết, BTC sân Vinh và lực lượng an ninh đang tính đến phương án mở cửa khái đài C và D nếu lượng khán giả quá đông so với sức chứa của khán đài A và B. Ảnh: Trung Kiên