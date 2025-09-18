Pháp luật Có được đăng ký ông bà ngoại là người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh? Con tôi 22 tuổi, đang làm việc tại một công ty, hai mẹ con cùng hộ khẩu. Bố mẹ đẻ của tôi đã ngoài độ tuổi lao động và có hộ khẩu riêng. Vậy con tôi muốn đăng ký ông bà ngoại là người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh thì có được không?. Vấn đề quan tâm của bà Trần Thị Thảo (xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An).

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Ảnh tư liệu

Trả lời: Căn cứ Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN:

" Tại điểm d khoản 1 Điều 9 quy định giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc:

1. Giảm trừ gia cảnh

... d) Người phụ thuộc bao gồm:

… d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ khoản 1 Điều này bao gồm:

d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

… đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại d.2, d.3, d.4 điểm d khoản 1 Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

e) Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại đ.1.1 điểm đ khoản 1 Điều này là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...)".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người lao động đăng ký người phụ thuộc là ông bà ngoại (có con ruột đang trong độ tuổi lao động) không thuộc trường hợp cá nhân không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật thì không thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Trường hợp người lao động đăng ký người phụ thuộc là ông bà ngoại là các cá nhân không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì thuộc đối tượng được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN theo quy định.