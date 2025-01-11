Kinh tế Cô gái Gen Z Nghệ An bỏ phố về quê làm "người kể chuyện nông sản" Khi phần lớn bạn bè lựa chọn bám trụ thành phố để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp ổn định, Ngọc Hà - một cử nhân tốt nghiệp Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh lại rẽ lối, quyết định trở về quê Nghệ An để kết nối nông sản với thị trường bằng các nền tảng số.

Không sở hữu ruộng vườn, không trực tiếp sản xuất, điều Hà lựa chọn là trở thành “người kể chuyện nông sản”, sử dụng TikTok, Facebook như một sàn thương mại điện tử, đưa đặc sản quê nhà đến tận tay người tiêu dùng trên cả nước.

Ngọc Hà rong ruổi khắp các xã miền núi Nghệ An, đến từng hộ dân để tìm hiểu sản phẩm. Ảnh: Đình Tuyên

Sinh năm 2001 tại phường Tây Hiếu (Nghệ An), Ngọc Hà tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và sớm trở thành niềm tự hào của gia đình khi được nhiều công ty lớn gửi lời mời làm việc. Con đường lập nghiệp mở ra đầy triển vọng, đúng với "lộ trình tương lai" dành cho một cử nhân luật trẻ, năng động và giàu hoài bão.

Thế nhưng, trong thời gian trở về quê tránh dịch Covid-19, Hà chứng kiến một thực tế khiến cô trăn trở: nông dân địa phương làm ra sản phẩm sạch, chất lượng nhưng lại gặp khó khăn trong tiêu thụ. Họ vẫn bán theo lối truyền thống. Trong khi đó, ở nhiều nơi khác, những người trẻ chỉ với một chiếc điện thoại và vài video giới thiệu nông sản đã có thể tạo ra doanh thu lớn, đưa sản phẩm quê hương đến khắp cả nước.

Ngọc Hà ra tận vườn quay video, đăng tải hình ảnh chân thực cùng người dân. Ảnh: Đình Tuyên

“Tôi tự hỏi, nếu người khác làm được cho quê họ, tại sao mình không làm được cho quê mình?” Hà chia sẻ. Từ suy nghĩ đó, cô quyết định về quê, bắt đầu hành trình khởi nghiệp với hai bàn tay trắng, không vốn, không kinh nghiệm, chỉ có một niềm tin rằng công nghệ sẽ là chìa khóa để thay đổi cách người nông dân bán hàng.

Năm 2024, Hà rong ruổi khắp các xã miền núi Nghệ An, đến từng hộ gia đình tìm hiểu sản phẩm. Hà không bỏ cuộc, kiên trì học cách làm nội dung, dựng video, nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng trên nền tảng số.

Tất cả các khâu từ lên ý tưởng đến quay dựng video, Ngọc Hà đều tự làm một mình. Ảnh: Đình Tuyên

Bước ngoặt đến khi Hà thử nghiệm bán sản phẩm hương trầm của làng nghề Quỳ Châu trên TikTok. Thay vì quảng cáo theo kiểu thương mại, cô chọn cách kể câu chuyện về nghề làm hương truyền thống, quay cảnh bà con se hương bằng tay, phơi hương dưới nắng vàng. Sự chân thực và cảm xúc đã thu hút hàng trăm đơn chỉ sau vài ngày. Từ thành công này, Hà tiếp tục liên kết với các hợp tác xã, hộ dân để bao tiêu sản phẩm, mở rộng mô hình bán hàng bằng nội dung số.

Thấy con gái về quê làm nông, ban đầu mẹ Hà cũng không khỏi lo lắng. “Học luật ra làm nông thì ai chẳng ngạc nhiên. Mình sợ con vất vả, không có tương lai. Nhưng khi thấy cháu làm việc chăm chỉ, có kế hoạch rõ ràng, tự lo được cho bản thân, rồi có người đặt hàng từ trong Nam ngoài Bắc, chúng tôi rất vui và yên tâm,” mẹ Hà chia sẻ.

Ngọc Hà đến từng hộ dân làm hương ở Quỳ Châu để tìm hiểu và ghi hình thực tế. Ảnh: NVCC

Để xây dựng niềm tin với người tiêu dùng, Hà không dùng kỹ xảo hay chiến lược quảng cáo phức tạp. Cô quay cảnh đời thường: đội nón ra đồng, cùng bà con thu hoạch, đóng gói từng đơn hàng. Mỗi sản phẩm đều có hành trình rõ ràng ai sản xuất, ở bản nào, thu hoạch lúc mấy giờ để khách hàng cảm nhận được giá trị thật. “Người mua hàng không chỉ vì chất lượng, mà vì tin vào người bán” - Hà khẳng định.

Nhờ mô hình này, kênh TikTok của Hà đạt hàng chục nghìn lượt theo dõi, mỗi video giới thiệu sản phẩm đều mang lại tương tác cao và chuyển đổi thành đơn hàng thực tế. Nhiều hộ dân trước đây chỉ trông chờ vào thương lái, nay đã có nguồn thu ổn định, thậm chí cao hơn từ 20-30% nhờ sản phẩm được bán đúng giá trị.

Từ câu chuyện của Hà, có thể thấy nông nghiệp không còn là ngành “làm lụng chân tay” mà đang trở thành lĩnh vực kinh tế số đầy tiềm năng.