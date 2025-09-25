Kinh tế Phân biệt hàng thật, hàng giả và nhận biết hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên môi trường thương mại điện tử Sáng 25/9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phối hợp Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VACIP) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về phân biệt hàng thật, hàng giả và nhận biết hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên môi trường thương mại điện tử.

Tham gia tập huấn có đại diện Sở Công Thương, Sở Khoa học và công nghệ, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực XI.

Ông Phạm Minh Nhựt - Chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam VACIP giới thiệu kỹ năng nhận diện vi phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường thương mại điện tử. Ảnh: T.H

Tại hội nghị, các hội viên Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VACIP), đại diện các nhãn hàng trình bày cách nhận biết, phân biệt hàng thật, hàng giả của một số nhãn hiệu. Các đại biểu dự tập huấn trao đổi, hỏi - đáp về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi.

Các đại biểu tham gia tập huấn hàng giả, hàng nhái. Ảnh: T.H

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực thi chống hàng giả trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị; giữa cơ quan Nhà nước với chủ thể quyền Sở hữu trí tuệ về kỹ năng nhận diện các nhãn hiệu hàng hóa, cách phân biệt hàng thật, hàng giả. Qua đó, nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý các vụ việc liên quan đến hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…

Trong bối cảnh hiện nay, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có xu hướng ngày càng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới như áp dụng công nghệ cao, sử dụng các thiết bị hiện đại để sản xuất hàng hoá gây khó khăn cho người tiêu dùng và cơ quan chức năng trong việc phát hiện hàng thật, hàng giả.

Đại diện các nhãn hàng trình bày cách phân biệt hàng hóa giả nhãn hiệu. Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Xuân Đôn - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Nghệ An cho biết: Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các sàn thương mại điện tử không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các chủ thể quyền mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển lành mạnh và bền vững của thị trường.

Hội viên VACIP Hiệp hội hướng dẫn cách phân biệt hàng giả, hàng nhái đối với một số sản phẩm mỹ phẩm. Ảnh: T.H

Năm 2025, bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, Chi cục Quản lý thị trường tập trung nguồn lực cho cuộc đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, qua đó đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kết quả 8 tháng đầu năm 2025, qua kiểm tra đã xử lý 45 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phạt hành chính 385 triệu đồng. Trị giá hàng vi phạm 20 triệu đồng./.