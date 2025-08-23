Kinh tế Lực lượng 389 Nghệ An phát hiện nhiều vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái Thời gian qua, tuy không có diễn biến phức tạp nhưng vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa còn diễn ra ở một số tuyến và mặt hàng cụ thể. Nhiều vụ việc đã được các lực lượng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phát hiện, xử lý.

Nhiều vụ việc vi phạm được phát hiện, xử lý

Điển hình như ngày 6/8/2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11, Chi cục QLTT phối hợp với Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám phương tiện vận tải hiệu CHENGLONG mang BKS 34H-017.93 do ông Hồ Văn Hậu, cư trú tại phường Thạch Khôi, TP. Hải Phòng điều khiển.

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện trên phương tiện vận tải nêu trên có cất giấu 62 bao đường cát trắng hiệu MITR PHOL SUGAR có xuất xứ từ Thái Lan, loại 50 kg/bao, với tổng khối lượng hàng là 3,1 tấn.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Hồ Văn Hậu chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Đội QLTT số 11 đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xác minh, làm rõ.

Đội QLTT số 11, Chi cục QLTT phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vận chuyển hơn 3 tấn đường cát nhập lậu. Ảnh: TH

Hay vào ngày 5/8/2025, Đội An ninh Công Thương, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An cùng đội QLTT số 11, Chi cục QLTT phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Hoàng Gia Phát có địa chỉ tại Lô E03, Khu Tecco Nam Thanh, khối 12, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Đội QLTT số 11 cho biết: Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện doanh nghiệp này đang bày bán 25 kg khô gà và 25 kg khô bò đã bị biến chất. Toàn bộ số hàng hóa nêu trên đều không có nhãn hàng hóa, không có ngày sản xuất và hạn sử dụng. Trên bao bì chứa đựng sản phẩm không thể hiện bất cứ thông tin gì làm căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa.

Làm việc với đoàn kiểm tra, Giám đốc Công ty - ông Hoàng Trung Thông, không cung cấp được hóa đơn chứng từ, hợp đồng mua bán, giấy tờ giao dịch có liên quan đến số hàng hóa nói trên. Do đó, toàn bộ số hàng hóa trên bị coi là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật. Đội QLTT số 11 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Hoàng Gia Phát về hành vi kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ với số tiền 16 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Đội QLTT số 11 phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 50 kg thực phẩm khô không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: TH

Trước đó, ngày 25/7/2025, Đội QLTT số 8 phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện ô tô tải mang biển kiểm soát 37G-000.10 nhãn hiệu TERACO (do ông Võ Quý Đồng ở xóm Phong Hảo, phường Trường Vinh điều khiển), vận chuyển 42 bộ tai nghe không dây (AirPods) có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu APPLE - một nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Đồng không xuất trình được giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu từ chủ sở hữu là Tập đoàn Apple. Do đó, toàn bộ 42 bộ tai nghe được xác định là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu theo quy định tại Khoản 2, Điều 213 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Quyết tâm làm lành mạnh thị trường của Đảng và Nhà nước rất mạnh mẽ, với nhiều chỉ đạo quyết liệt; đặc biệt vừa qua, từ Trung ương tới địa phương đã thành lập các tổ công tác đặc biệt mở đợt cao điểm tấn công, truy quét hàng giả, hàng lậu.

Ông Nguyễn Văn Hường - Chi cục trưởng Chi cục QLTT cho biết: Thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Các lực lượng Quản lý thị trường, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Công an, chính quyền địa phương… phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định các đối tượng trọng điểm, địa bàn trọng điểm. 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tổ chức kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 1.771 vụ; khởi tố hình sự 166 vụ/237 đối tượng; tổng giá trị thu phạt hơn 181 tỷ đồng.

Nhận diện vi phạm, kiên quyết xử lý

Tuy nhiên, tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trên địa bàn tỉnh vẫn rất phức tạp, việc kiểm soát rất khó. Việt Nam là thị trường nội địa tiềm năng cho các doanh nghiệp phát triển, nhưng hàng giả, hàng nhái ngang nhiên tồn tại khiến doanh nghiệp bị thua ngay trên sân nhà.

Lực lượng chức năng kiểm tra và tiêu hủy hàng vi phạm. Ảnh: TH

Theo cán bộ Quản lý thị trường, ngoài các phương thức truyền thống, hiện các đối tượng đẩy mạnh việc mua bán hàng hóa qua mạng, chủ yếu là hàng hóa nhập lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng. Các đối tượng tổ chức livestream trên mạng xã hội, chốt đơn và đóng gói, sau đó, chuyển hàng đến khách hàng qua các công ty vận chuyển và thanh toán tiền qua tài khoản hoặc thông qua đơn vị giao hàng thu tiền hộ. Nhiều đối tượng đã không đăng ký kinh doanh, không có địa chỉ cửa hàng cụ thể gây thất thu thuế cho Nhà nước và gây khó khăn cho công tác nắm tình hình, phát hiện và xử lý các đối tượng vi phạm.

Đáng nói gần đây, hoạt động thương mại điện tử phát triển nhanh nhưng sự quản lý chưa theo kịp tình hình. Trong hoạt động kiểm tra thương mại điện tử, việc xác định chính xác địa chỉ kho hàng của các đối tượng là hết sức khó khăn do các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội để mở nhiều tài khoản mạng quảng cáo, đăng ký các thông tin địa chỉ “ảo”. Các khu vực chứa trữ hàng hóa thường để ở nhà riêng, thuê các khu chung cư, nhà trọ, việc vận chuyển hàng hóa được thực hiện qua đơn vị chuyển phát nhanh, thanh toán không dùng tiền mặt... nên rất khó khăn cho việc tiếp cận, phát hiện, xử lý vi phạm.

Hội Người bảo vệ người tiêu dùng phối hợp với Chi cục QLTT kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Trường Vinh. Ảnh: TH

Chị Nguyễn Thị Hằng ở phường Trường Vinh cho biết, do công việc bận rộn nên chị cũng như nhiều người bạn thường mua hàng thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng ở chợ truyền thống và trên mạng, không yêu cầu người bán cung cấp hóa đơn, chứng từ. Thói quen này của người tiêu dùng cũng đang tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trong phiên trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua về vấn nạn hàng giả, hàng nhái, người đứng đầu ngành Công Thương của tỉnh cho rằng, nếu chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng thì không bao giờ kiểm soát chặt chẽ được tình trạng hàng giả, hàng nhái. Quan trọng nhất vẫn là nâng cao trình độ từ sản xuất đến chuỗi cung ứng và tiêu dùng. Cần kết hợp giữa xây và chống, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh hàng hóa để đẩy lùi hàng giả; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP địa phương phục vụ nhân dân. Và để đấu tranh quyết liệt, làm mạnh, triệt để thì phải thực hiện đồng bộ không chỉ riêng trên địa bàn Nghệ An mà cả nước.

Các lực lượng chức năng cần làm tốt công tác cài cắm cơ sở, nhận diện, nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới. Trên cơ sở xác định các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật...