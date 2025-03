Thể thao Cơ hội cho Sông Lam Nghệ An tại Cúp Quốc gia Điều lệ thi đấu của Cúp Quốc gia đang mở ra rất nhiều cơ hội cho Sông Lam Nghệ An. Thậm chí đó là viễn cảnh vô địch dù đội bóng xứ Nghệ đang thi đấu chật vật tại V.League.

Con số 13 với nhiều người là con số xui xẻo nhưng đó lại là con số mang đến nhiều may mắn cho Sông Lam Nghệ An tại Cúp Quốc gia năm nay. Với lá thăm này, đội bóng xứ Nghệ không những được miễn thi đấu vòng loại mà còn được thi đấu trên sân nhà ở tất cả các trận tại Cúp Quốc gia năm nay.

Lợi thế sân Vinh chính là 1 trong những yếu tố giúp cho Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Tiền vệ trẻ Đinh Xuân Tiến là người ghi bàn thắng duy nhất để giúp cho đội bóng xứ Nghệ trả món nợ đã vay ở mùa giải năm ngoái.

Đinh Xuân Tiến ghi bàn duy nhất trong chiến thắng trước SHB Đà Nẵng tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Những tưởng đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ phải gặp ở "ông kẹ" Câu lạc bộ Hà Nội ở vòng tứ kết. Nhưng, bất ngờ mang tên Câu lạc bộ Đồng Tháp đã giúp cho Sông Lam Nghệ An dễ thở hơn rất nhiều. Tất nhiên, không thể xem thường đội bóng xứ Sen hồng nhưng gặp Câu lạc bộ Đồng Tháp trên sân nhà sẽ là cơ hội rất lớn cho đội bóng xứ Nghệ giành được vé vào bán kết.

Nếu giành được vé vào bán kết, đối thủ của Sông Lam Nghệ An sẽ không dễ dàng khi Phù Đổng Ninh Bình và Becamex Bình Dương đều là những đội bóng chất lượng. Tuy vậy, cửa giành chiến thắng của Sông Lam Nghệ An vẫn rất sáng khi được thi đấu trên sân nhà.

Với Becamex Bình Dương là cái dớp thi đấu trên sân Vinh trong nhiều năm trở lại đây. Mới đây nhất, đội bóng đất Thủ đã thua 1-0 tại vòng 11 V.League dù tạo ra được rất nhiều sóng gió về phía khung thành thủ môn Nguyễn Văn Việt.

Trong khi đó, dù Phù Đổng Ninh Bình có dàn nội binh rất mạnh nhưng Sông Lam Nghệ An cũng không kém cạnh về chất lượng của các nội binh. Những cái tên như Nguyễn Văn Việt, Hoàng Văn Khánh, Hồ Khắc Ngọc hay Đinh Xuân Tiến sẵn sàng là đối trọng với Hoàng Đức, Văn Lâm hay Thanh Bình. Do đó, chỉ cần thi đấu đúng thực lực thì Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể giành được chiếc vé vào chơi trận chung kết.

Sông Lam Nghệ An được thi đấu trên sân nhà trong tất cả các trận tại Cúp Quốc gia năm nay. Ảnh: VPF

Nhất là khi, trong năm 2025, đội bóng xứ Nghệ đã giành được 4 trận thắng, 1 trận hòa trên sân Vinh. Vì vậy, với điểm tựa sân nhà, Sông Lam Nghệ An có cơ hội rất lớn để tiến sâu tại Cúp Quốc gia năm nay.

Hy vọng rằng, với những thuận lợi trong lịch thi đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có được huy chương tại Cúp Quốc gia năm nay./.