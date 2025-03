Thể thao

Phan Xuân Đại trước 'cơ hội vàng' để chứng tỏ bản thân

Trận tứ kết Cúp Quốc gia sắp tới, Sông Lam Nghệ An không được sử dụng các ngoại binh do điều lệ thi đấu của giải. Do đó, Phan Xuân Đại rất có thể sẽ là người lĩnh xướng trên hàng công của đội bóng xứ Nghệ.