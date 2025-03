Thể thao Sông Lam Nghệ An và bài toán cải thiện phong độ sân khách Để trụ hạng thành công, Sông Lam Nghệ An phải cải thiện phong độ trên sân khách. Đặc biệt khi 10 trận còn lại của mùa giải, đội bóng xứ Nghệ có tới 6 trận phải đá sân đối phương.

Hiện tại, Sông Lam Nghệ An đang là đội có thành tích sân khách kém nhất V.League 2024/2025. Sau 7 trận đấu rời xa sân Vinh, đội bóng xứ Nghệ chỉ có được 3 trận hòa và 4 trận thua, ghi được 6 bàn để thủng lưới 15 bàn. Do đó, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật phải gấp rút cải thiện thành tích thi đấu trên sân khách mới có thể an tâm trong cuộc đua trụ hạng.

Ở mùa giải năm ngoái, dù thi đấu không thực sự tốt nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn có được 3 trận thắng, 3 trận hòa và 7 trận thua sau 13 trận trên sân khách. Có nghĩa là, muốn cân bằng thành tích ở mùa giải 2023/2024 thì đội bóng xứ Nghệ phải thắng được 3/6 trận sân khách còn lại.

Sông Lam Nghệ An có thành tích không tốt trên sân khách ở mùa giải này. Ảnh tư liệu: VPF

Để làm được điều đó, trước tiên đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật phải cải thiện được tâm lý thi đấu. Bởi lẽ, những lần đấu trên sân nhà gần đây, Sông Lam Nghệ An thi đấu khá tự tin để có 1 thế trận ngang ngửa với các đội bóng mạnh như Becamex Bình Dương hay Công an Hà Nội. Vì vậy, nếu cải thiện được tâm lý thi đấu trên sân khách thì đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ trước các đội bóng như Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng hay SHB Đà Nẵng.

Nhất là khi hàng thủ của Sông Lam Nghệ An đang ngày được cải thiện. Sự chắc chắn nơi hàng thủ sẽ là điểm tựa cho đội bóng xứ Nghệ trong các chuyến hành quân xa nhà.

SHB Đà Nẵng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ ghi được 5 bàn trên sân nhà mùa giải này, khá hơn đôi chút là Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với 7 bàn thắng, ngay cả Thể Công Viettel cũng chỉ ghi được 9 bàn sau 8 trận. Đây là cơ sở để cho đội bóng xứ Nghệ hạn chế số bàn thua trên sân khách trong 6 trận còn lại.

Khi hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự chặt thì đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ tự tin hơn trong các tình huống phản công nhanh. Với Hồ Khắc Ngọc sẽ là trung tâm của các đường lên bóng. Khả năng thoát Pressing và chuyền dài chính xác của tiền vệ mang áo số 32 này sẽ giúp cho đội bóng xứ Nghệ nhanh chóng chuyển đổi trạng thái.

Tuy vậy, muốn nâng cao được thành tích ghi bàn trên sân khách thì đội bóng xứ Nghệ còn phải cải thiện được phong độ của bộ đôi ngoại binh Michael Olaha và Benjamin Kuku. Đặc biệt là tiền đạo Michael Olaha. Tiền đạo mang áo số 7 này đã đánh mất những tình huống bứt tốc, đi bóng dũng mãnh ở mùa giải trước. Thiếu đi những tình huống này thì Sông Lam Nghệ An khó có thể tổ chức được các tình huống phản công nhanh.

Còn về Benjamin Kuku, tiền đạo mang áo số 10 đã thực hiện khá tốt công việc làm tường và kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn. Tuy nhiên, tốc độ của Benjamin Kuku là không quá tốt và cần chắt chiu hơn nữa trong các tình huống dứt điểm.

Hàng công của Sông Lam Nghệ An trông chờ vào sự trở lại của Michael Olaha. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Ngoài 2 ngoại binh, những nội binh phía trên cũng sẽ phải nhanh chóng dâng lên để tham gia các tình huống phản công nhanh. Tốc độ tốt của Ngô Văn Lương, Lê Đình Long Vũ hay Hồ Văn Cường sẽ giúp cho Benjamin Kuku, Michael Olaha không đơn độc trong các tình huống tấn công.

Mặc dù vậy, đội bóng xứ Nghệ cần phải nâng cao sự gắn kết giữa các ngoại binh và nội binh để giúp cho các tình huống tấn công trở nên nguy hiểm hơn.

Quãng thời gian gần 1 tháng V.League tạm nghỉ sẽ là cơ hội để cho Sông Lam Nghệ An trau dồi kỹ chiến thuật cũng như cải thiện phong độ các cầu thủ. Bên cạnh đó, đội bóng xứ Nghệ còn có 1 bài test tại Cúp Quốc gia trước khi hành quân đến sân Thống Nhất. Đây chính là những yếu tố thuận lợi để Sông Lam Nghệ An giành được những kết quả tốt trên sân khách khi V.League quay trở lại./.