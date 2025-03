Thể thao Cơ hội trụ hạng của Sông Lam Nghệ An Sau 16 vòng đấu tại V-League 2024/25, Sông Lam Nghệ An đang cho thấy những tín hiệu lạc quan về khả năng trụ hạng.

Những điểm sáng

Mùa giải 2024/25 không diễn ra suôn sẻ như mong đợi với Sông Lam Nghệ An. Sau 16 trận, đội bóng đang nằm ở nhóm cuối bảng, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách tổng thể thì vẫn thấy đâu đó những điểm sáng ở đội bóng xứ Nghệ.

Đội hình ra sân của SLNA trong những vòng đấu gần đây. Ảnh: Chung Lê

Trong đó, tinh thần chiến đấu kiên cường của các cầu thủ là một điểm sáng đáng được ngợi khen. Minh chứng thấy rõ trong cuộc chạm trán với Câu lạc bộ CAHN tại vòng 15, dù bị dẫn trước, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An vẫn thi đấu đầy bản lĩnh, không bỏ cuộc để rồi giữ lại được 1 điểm trước đội bóng giàu tiềm lực.

Về mặt lực lượng, Sông Lam Nghệ An thì hiện tại không còn là một đội bóng với đa phần cầu thủ trẻ. Nhân sự của họ đã cho thấy sự chín muồi sau những mùa giải liên tục chinh chiến tại V-League. Các tài năng như Quang Vinh hay Long Vũ đã vượt ra khỏi độ tuổi mười chín, đôi mươi để thi đấu chững chạc, tự tin hơn, mang đến tính ổn định và bùng nổ trong lối chơi của Sông Lam Nghệ An.

Quang Vinh thi đấu ổn định, tạo nên sự chắc chắn cho tuyến giữa của SLNA. Ảnh: Chung Lê

Đặc biệt, vào lúc này, Sông Lam Nghệ An đã tăng cường thêm những nội binh giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao là trung vệ Hoàng Văn Khánh và tiền vệ Hồ Khắc Ngọc. Sự kết hợp giữa sức trẻ và các cầu thủ kỳ cựu đã mang đến sức sống mới cho Sông Lam Nghệ An.

Có thể nói, đây là một trong những điểm sáng giúp người hâm mộ thêm tin tưởng vào cơ hội của Sông Lam Nghệ An trong chặng đường còn lại của mùa giải năm nay.

Ánh sáng cuối đường hầm

Nhìn vào lịch thi đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An đang tràn đầy hy vọng để tự quyết định số phận của mình. Họ được đối đầu với các đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng. Đây chính là cơ hội để đội bóng xứ Nghệ bứt phá. Trong đó, ở 4 vòng đấu gần nhất, Sông Lam Nghệ An giành được 7 điểm. Họ thắng 2 đối thủ đang cạnh tranh chiếc vé trụ hạng là Hải Phòng và Bình Định. Đặc biệt với việc giành trọn 3 điểm trước đội bóng đất võ, Sông Lam Nghệ An đã vượt qua chính đối thủ này để thoát khỏi vị trí áp chót bảng xếp hạng (vị trí khiến cho đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật phải rơi vào cuộc chiến play-off). Đây là những yếu tố thuận lợi để Sông Lam Nghệ An có thể tự tin trên chặng đường nước rút sắp tới.

Trong những vòng đấu tiếp theo, đội chủ sân Vinh sẽ gặp các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Câu lạc bộ TP. HCM, Quảng Nam, hay Hải Phòng... Điều đó sẽ mở ra cơ hội lớn giúp Sông Lam Nghệ An có thể giành điểm số quan trọng, rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Những nhân tố quan trọng như Hồ Văn Cường, Trần Đình Hoàng, Phan Bá Quyền...

có thể ra sân với sức chiến đấu cao nhất. Ảnh: Chung Lê

Bên cạnh đó, hiện tại Sông Lam Nghệ An đang có được chiều sâu về mặt lực lượng khi tất cả các cầu thủ đã bình phục chấn thương. Đặc biệt những nhân tố quan trọng như Hồ Văn Cường, Trần Đình Hoàng, Phan Bá Quyền... đã có thể ra sân với sức chiến đấu cao nhất.

Ngoài ra, Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An hiện đã định hình được lối chơi phù hợp với những nhân sự hiện có, giúp đội bóng thi đấu hiệu quả hơn trong giai đoạn còn lại.

Dù đang vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng với tinh thần chiến đấu kiên cường, sự ổn định về mặt nhân sự và những điểm sáng trong lối chơi, Sông Lam Nghệ An có thể vượt qua những chướng ngại vật phía trước. Dẫu cuộc đua trụ hạng vẫn còn nhiều cam go, nhưng tin rằng ánh sáng cuối đường hầm đang chờ đón đội bóng xứ Nghệ./.