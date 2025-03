Thể thao Những dấu hiệu 'hồi sinh' của Olaha trong màu áo Sông Lam Nghệ An Bàn thắng quan trọng vào lưới Bình Định tại vòng 16 V-League 2024/25 liệu có phải là bước ngoặt đánh dấu sự hồi sinh của tiền đạo người Nigeria?

Sau khi trở lại Sông Lam Nghệ An vào cuối mùa giải 2021, Olaha nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong lối chơi của đội bóng. Anh chính là điểm tựa, người trực tiếp góp phần giúp đội bóng xứ Nghệ trụ vững tại V-League.

Trong mùa giải 2023, Olaha được ví như "chiếc phao cứu sinh" khi ghi 2 bàn thắng quyết định trước CLB Viettel tại vòng đấu cuối, giúp Sông Lam Nghệ An thoát hiểm ngoạn mục. Không chỉ đóng góp về mặt chuyên môn, sự hiện diện của Olaha còn mang lại niềm tin và tinh thần chiến đấu cho các đồng đội trên sân.

Michael Olaha từng được xem là linh hồn trên hàng công của SLNA. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy nhiên, bước sang mùa giải 2023/24, phong độ của Olaha có dấu hiệu sa sút. Sau 14 vòng đấu, anh mới chỉ ghi được 3 bàn thắng, con số khiến giới chuyên môn và người hâm mộ nghi ngờ về khả năng duy trì phong độ cao của tiền đạo người Nigeria. Lối chơi rườm rà, thiếu sự linh hoạt cùng việc không phù hợp với sơ đồ 4-2-3-1 mà HLV Phan Như Thuật đang áp dụng khiến Olaha dần mất đi tầm ảnh hưởng trong đội hình chính. Những trận đấu mờ nhạt và việc phải ngồi dự bị ở một số thời điểm càng làm dấy lên hoài nghi về khả năng thích ứng của anh với hệ thống chiến thuật mới.

Thế nhưng, trận đấu với Bình Định tại vòng 16 V-League 2024/25 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho Olaha. Được bố trí thi đấu trong vai trò tiền đạo lùi, Olaha không chỉ thu hút trung vệ đối phương mà còn góp phần làm tăng tính đột biến trong lối chơi của Sông Lam Nghệ An. Anh chuyền bóng hiệu quả, tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm.

Đáng chú ý, trong trận đấu này, Olaha đã có tới 3 pha dứt điểm nguy hiểm, trong đó, đáng nhớ nhất là tình huống đánh đầu ở phút 71, buộc thủ môn Tuấn Linh phải trổ tài cứu thua.

Không dừng lại ở đó, Olaha còn thể hiện sự thay đổi rõ rệt trong cách chơi bóng. Anh không còn giữ bóng quá lâu mà chủ động phối hợp nhanh với các đồng đội, giúp hàng công của Sông Lam Nghệ An trở nên biến hóa hơn, khó lường hơn và gây sức ép lớn lên hàng thủ Bình Định.

Olaha cho thấy những dấu hiệu hồi sinh trong trận đấu với Bình Định. Ảnh: Chung Lê

Những nỗ lực của Olaha cuối cùng cũng được đền đáp. Ở những phút cuối trận, anh tung ra cú sút ngoài vòng cấm đầy bất ngờ, khiến thủ môn Tuấn Linh không thể kiểm soát và phải vào lưới nhặt bóng.

Dù bàn thắng đó có phần may mắn, nhưng không thể phủ nhận Olaha đã cho thấy quyết tâm, sự tự tin và dấu hiệu trở lại phong độ cao nhất. Quan trọng hơn, đây là bàn thắng mang ý nghĩa bước ngoặt, giúp tiền đạo người Nigeria giải tỏa áp lực và lấy lại sự tự tin cần thiết cho chặng đường còn lại của mùa giải.

Chiến thắng trước Bình Định giúp Sông Lam Nghệ An tiến gần hơn đến mục tiêu trụ hạng. Trong bối cảnh đội bóng xứ Nghệ vẫn còn nhiều trận đấu quan trọng phía trước, phong độ của Olaha sẽ là yếu tố then chốt. Nếu anh duy trì được sự ổn định, Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể hy vọng sẽ hoàn thành được mục tiêu đã đề ra ở mùa giải này.

Pha lập công quan trọng trước Bình Định không chỉ giúp Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng nghẹt thở mà còn được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy giúp Olaha bùng nổ trong phần còn lại của mùa giải. Người hâm mộ xứ Nghệ đang rất mong chờ những màn trình diễn tiếp theo của Olaha.