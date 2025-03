Thể thao Sông Lam Nghệ An và 'bài toán' tìm lại bản năng sát thủ cho Olaha Sau vòng 15, V-League 2024 tạm nghỉ một tháng. Với riêng Sông Lam Nghệ An, đây là cơ hội quý giá để giải bài toán: Làm sao giúp Olaha tìm lại bản năng sát thủ và chấm dứt cơn khát bàn thắng?

Là mẫu tiền đạo sức mạnh, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến, Olaha từng là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ V-League. Mùa trước, khi Sông Lam Nghệ An chỉ có hai ngoại binh, Olaha đã gánh vác hàng công và ghi tới 13 bàn thắng. Anh càng chứng tỏ giá trị khi lập cú đúp trong trận quyết định gặp Thể Công - Viettel, giúp Sông Lam Nghệ An trụ hạng ngoạn mục.

Olaha từng là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ V-League. Ảnh: Chung Lê

Nhận thấy vai trò quan trọng của Olaha, ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An quyết định giữ chân tiền đạo sinh năm 1997 này làm trụ cột trong đội hình V-League 2024/25. Cùng với đó, CLB còn chiêu mộ hai ngoại binh, bao gồm tiền đạo Kuku, nhằm san sẻ gánh nặng ghi bàn.

Tuy nhiên, sau 15 vòng đấu, sự phối hợp giữa Olaha và Kuku vẫn chưa hiệu quả, khi cả hai chỉ góp vào vỏn vẹn 5 bàn thắng. Kết quả, Sông Lam Nghệ An rơi vào nhóm cuối bảng.

Tại mùa giải năm nay, chuỗi trận "tịt ngòi" kéo dài khiến Olaha chịu áp lực lớn về tinh thần. Vì thế, ngoài các bài tập thể lực, tâm lý cũng là một yếu tố cần được chú trọng để giúp Olaha lấy lại phong độ tốt nhất.

Về chuyên môn, Olaha cần các bài tập riêng nhằm nâng cao khả năng dứt điểm, cảm giác không gian và tìm lại phong độ nhanh nhạy trong vòng cấm. Những bài tập sút bóng một chạm, di chuyển không bóng và xử lý trong phạm vi hẹp sẽ giúp Olaha lấy lại sự sắc bén vốn có. Hơn nữa, việc phân tích video các trận đấu trước đó cũng là cách hiệu quả để anh nhìn nhận lại những điểm yếu cần khắc phục.

Olaha thi đấu nỗ lực nhưng vẫn chưa thể có thêm bàn thắng cho SLNA. Ảnh: Chung Lê

Bên cạnh đó, Sông Lam Nghệ An cần thay đổi cách vận hành hàng công. Tuyến tiền vệ phải hỗ trợ Olaha tốt hơn bằng những đường chạm tinh tế từ tuyến giữa, giảm bớt gánh nặng tự xoay xở. Hiện tại, đội bóng xứ Nghệ chủ yếu tấn công với những pha leo biên và tạt cánh. Lối chơi đơn điệu này không phát huy được hết khả năng của Olaha, người vốn mạnh trong việc xử lý bóng ở phạm vi hẹp và phối hợp trung lộ. Để tối ưu hoá sức mạnh của anh, Sông Lam Nghệ An cần linh hoạt hơn trong cách triển khai tấn công, kết hợp giữa bóng bổng và bóng sệt.

Sơ đồ 4-2-3-1 đang khiến lối chơi trở nên dễ bắt bài, vì vậy, cần có những phương án linh hoạt hơn trong cách triển khai tấn công. Việc thử nghiệm sơ đồ hai tiền đạo, với Kuku đá cao nhất và Olaha chơi lùi một chút, có thể là một giải pháp đáng cân nhắc. Điều này giúp Olaha có thêm khoảng trống để xử lý bóng và tận dụng sự hỗ trợ từ tuyến tiền vệ.

Olaha cần có sự hỗ trợ tốt hơn từ đồng đội. Ảnh: Chung Lê

Ngoài ra, Olaha sẽ không thể tỏa sáng nếu thiếu đi sự hỗ trợ từ các đồng đội. Đội chủ sân Vinh cần tăng cường bài tập phối hợp nhỏ, giúp anh kết nối tốt hơn với các vệ tinh như Khắc Ngọc, Long Vũ, Mạnh Quỳnh và Kuku. Khi những cầu thủ xung quanh tìm được “tiếng nói chung” với Olaha, anh sẽ có nhiều cơ hội hơn để ghi bàn.

Bên cạnh đó, việc cải thiện khả năng tận dụng tình huống cố định cũng là một phương án đáng lưu ý. Olaha có thể tận dụng lợi thế thể hình để tham gia những pha không chiến trong các tình huống đá phạt hoặc phạt góc. Nếu Sông Lam Nghệ An biết khai thác triệt để các tình huống này, họ có thể tìm thêm những bàn thắng quý giá trong thời điểm khó khăn.

V-League tạm nghỉ là thời gian quý báu để Sông Lam Nghệ An giải quyết bài toán phong độ của Olaha. Nếu có những bước đi đúng đắn, đội bóng xứ Nghệ hoàn toàn có thể giúp tiền đạo chủ lực tìm lại bản năng sát thủ, sẵn sàng bùng nổ khi giải đấu trở lại. Không chỉ giúp cá nhân Olaha lấy lại phong độ, việc cải thiện khả năng ghi bàn của anh còn đóng vai trò then chốt trong cuộc đua trụ hạng của Sông Lam Nghệ An.