Thể thao Sông Lam Nghệ An cầm hòa đội khách Công An Hà Nội Dù Công An Hà Nội đã có được bàn thắng dẫn trước, nhưng Sông Lam Nghệ An đã thi đấu quyết tâm để giữ lại một điểm trên sân Vinh.

Trận đấu giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An và Công An Hà Nội thuộc vòng 15 V-League 2024/25 diễn ra lúc 18h00 ngày 1/3 trên sân vận động Vinh.

Đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Sông Lam Nghệ An vừa có trận thua 1-2 trên sân Bình Dương ở vòng đấu trước, qua đó đã kéo họ rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

Nay về lại sân Vinh, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật lại tiếp một đối thủ đáng gờm khác là Công An Hà Nội. Đoàn quân của huấn luyện viên Polking sở hữu với đội hình toàn ngôi sao, do đó Sông Lam Nghệ An sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm điểm số trên sân Vinh ở vòng đấu thứ 15.

Có khá đông khán giả đến sân tiếp lửa cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Tuy nhiên, nếu đội bóng xứ Nghệ trắng tay ở vòng đấu này thì cánh cửa để trụ hạng sẽ dần khép lại. Chính vì vậy, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã tung ra đội hình được cho là mạnh nhất của Sông Lam Nghệ An vào thời điểm này.

Trong đó, bộ đôi chơi cao nhất trên hàng công của chủ nhà là Kuku và Olaha. 4 tiền vệ được đảm nhiệm bởi Quang Vinh, Khắc Ngọc, Long Vũ và Ngô Văn Lương.

Pha bay người đánh đầu dũng cảm của Kuku. Ảnh: Hải Hoàng

Hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ được trao cơ hội cho 4 cầu thủ gồm: Vương Văn Huy, Zaracho, Văn Khánh và Hồ Văn Cường.

Với quyết tâm có điểm để tiếp tục chiến đấu cho cuộc đua trụ hạng nên ngay khi bóng lăn, Sông Lam Nghệ An đã chủ động chơi sòng phẳng với Công An Hà Nội.

Khắc Ngọc đóng vai trò linh hồn nơi tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Đội chủ sân Vinh không ngần ngại tổ chức các đường lên bóng để tìm kiếm cơ hội trước cầu môn của Sỹ Huy (Công An Hà Nội). Ở phút 16, Sông Lam Nghệ An tạo ra cơ hội rõ ràng trước khung thành Công An Hà Nội. Văn Lương đón được quả chuyền vào từ cánh phải của Hồ Văn Cường. Tiền vệ mang áo số 20 xử lý để né cú xoạc của đối phương, nhưng cú đá căng vào góc gần bị Sỹ Huy đổ người xuất thần cản phá.

Ngô Văn Lương sở hữu pha kiến tạo giúp SLNA gỡ hoà. Ảnh: Chung Lê

Bên phía đối diện, dù sở hữu lực lượng rất mạnh nhưng trong khoảng hơn 20 phút đầu tiên của trận đấu, Công An Hà Nội không tạo ra được cơ hội nào thật sự nguy hiểm trước cầu môn Văn Việt của Sông Lam Nghệ An.

Tuy nhiên điều bất ngờ đã đến ở phút 38, khi Công An Hà Nội đã khai thông được thế bế tắc. Bàn thắng của đội khách xuất phát từ pha tạt bóng chếch bên cánh trái của Leo Artur. Cầu thủ này chủ đích treo bóng vào khu cấm địa cho đồng đội và Văn Thanh có mặt tiếp ứng, điều này đã phần nào gây bối rối cho thủ môn Văn Việt. Người trấn giữ khung thành của Sông Lam Nghệ An mắc lỗi để bóng chui qua hai chân trước khi đi vào lưới dù Văn Thanh chưa hề có tác động. Tỷ số được mở cho Công An Hà Nội.

Kuku lập công giúp SLNA có được bàn thắng san bằng cánh biệt. Ảnh: Chung Lê

Sau bàn thua, Sông Lam Nghệ An tràn sang phần sân của đội khách để tìm kiếm cơ hội ghi bàn thắng gỡ hoà. Và họ đã có được điều mình cần. Phút 45, Sông Lam Nghệ An tổ chức lên bóng bên cánh phải, Kuku đón đường treo bóng chuẩn xác từ Văn Lương và thực hiện pha đánh đầu hiểm hóc, khiến thủ môn Sỹ Huy hoàn toàn bất lực. Tỷ số trận đấu được cân bằng.

Màn ăn mừng của các cầu thủ SLNA. Ảnh: Chung Lê

Bước sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu được cả hai đội đẩy lên rất cao. Sông Lam Nghệ An và Công An Hà Nội hiểu rằng 1 điểm không thể giúp họ rút ngắn điểm số so với các đội xếp trên. Chính vì vậy, cả đội chủ nhà và đội khách liên tục tổ chức các đường tấn công về phía khung thành của nhau.

Trong đó ở phút 54, từ đường treo bóng Olaha chếch bên cánh trái, Kuku bay người đánh đầu dũng mãnh, nhưng hậu vệ của Công An Hà Nội đã nhanh chân truy cản thành công.

Olaha thi đấu nỗ lực nhưng vẫn chưa thể có thêm bàn thắng cho SLNA. Ảnh: Chung Lê

Sông Lam Nghệ An tiếp tục thực hiện hàng loạt tình huống phản công nhanh, đặc biệt ở phút 66, Kuku đánh đầu chuyền và Olaha xử lý rất dũng mãnh, đột phá qua 2 cầu thủ Công An Hà Nội trong vòng cấm. Tiền đạo mang áo số 7 trả ngược bóng nhưng bị Đình Trọng cắt được, trước khi Việt Anh phá bóng lên an toàn.

Hai đội chơi ăn miếng trả miếng, vào phút 74, Công An Hà Nội tạo ra cơ hội đầy nguy hiểm trước khung thành của Sông Lam Nghệ An. Từ đường tạt bóng về phía cột 2 của Quang Hải, Văn Đức băng vào đánh đầu dũng mãnh, nhưng Văn Việt đã phản xạ kịp thời để cản phá, sau đó Zaracho đã nhanh chân đá bóng giải vây trước sự áp sát của Việt Anh.

Long Vũ chơi xông xáo bên cánh phải. Ảnh: Chung Lê

Những phút cuối trận, Công An Hà Nội tạo ra sức ép khá lớn lên phần sân của đội chủ nhà. Tuy nhiên, trước sự tập trung của các cầu thủ xứ Nghệ, đội khách đã không thể tìm thấy mảnh lưới của Văn Việt thêm một lần nào nữa.

Kết quả 1-1 là tỷ số chung cuộc của trận đấu./.