Thể thao Sông Lam Nghệ An - Công an Hà Nội: Ngày về của Phan Văn Đức Trong thành phần của Công an Hà Nội hành quân đến sân Vinh để làm khách của Sông Lam Nghệ An tại vòng 15 V.League 2024/2025 có một gương mặt rất đáng chú ý, đó là Phan Văn Đức, hay còn gọi là Đức "cọt".

Trước khi đầu quân cho Công an Hà Nội (cuối năm 2022), Phan Văn Đức từng có những năm tháng không thể quên trong màu áo của Sông Lam Nghệ An. Từ bệ phóng của đội chủ sân Vinh, Phan Văn Đức đã trở thành một trong những ngôi sao của bóng đá Việt Nam.

Phan Văn Đức hồi còn thi đấu cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu

Ở chiều ngược lại, Phan Văn Đức cũng có nhiều đóng góp cho đội bóng quê hương. Thành tích ấn tượng nhất của Phan Văn Đức trong màu áo của Sông Lam Nghệ An là chức vô địch Cúp Quốc gia 2017 (Phan Văn Đức có cú đúp bàn thắng trong trận chung kết lượt về).

Với những đóng góp to lớn của mình, Phan Văn Đức được xem là thần tượng mới ở sân Vinh. Tiếc rằng, do eo hẹp về tài chính nên Sông Lam Nghệ An đã không thể giữ chân Phan Văn Đức ở lại với sân Vinh trước sự mời gọi của Công an Hà Nội.

Phan Văn Đức (áo đỏ) trong một trận đấu của Công an Hà Nội. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, ở sân Hàng Đẫy, mọi chuyện lại không diễn ra suôn sẻ với Phan Văn Đức. Những chấn thương khác nhau trong quá khứ đã góp phần khiến Phan Văn Đức không thể tỏa sáng như kỳ vọng, dù được ban huấn luyện của Công an Hà Nội thường xuyên trọng dụng.

Tính đến thời điểm này tại V.League 2024/2025, Phan Văn Đức đã được ra sân thi đấu 13 trận với thời lượng là 713 phút. Điều đáng nói là cầu thủ quê ở huyện Yên Thành (Nghệ An) vẫn chưa có được bàn thắng nào. Đây là điều khá bất ngờ với giới mộ điệu.

Còn nhớ, trong trận lượt đi giữa Công an Hà Nội và Sông Lam Nghệ An, diễn ra hôm 18/1, Phan Văn Đức được huấn luyện viên Mano Polking điền tên vào đội hình xuất phát. Dẫu vậy, tiền vệ mang áo số 20 đã phải rời sân ở phút 65 sau màn trình diễn mờ nhạt.

Nhiều khả năng, ở chuyến làm khách của Sông Lam Nghệ An sắp tới, huấn luyện viên Mano Polking sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào cựu tuyển thủ U23 Việt Nam. Bởi, hơn ai hết ở Công an Hà Nội, Phan Văn Đức là người hiểu đội bóng xứ Nghệ nhất.

Nếu được ra sân thi đấu Phan Văn Đức sẽ có lần đầu tiên phải đối đầu với đội bóng quê hương trên "chảo lửa thành Vinh". Và hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An sẽ có thêm nhiều việc phải làm với sự hiện diện của cầu thủ sinh năm 1996.

Có lẽ, người hâm mộ xứ Nghệ đang hy vọng là trong trận đấu diễn ra vào lúc 18h ngày 1/3, Sông Lam Nghệ An sẽ đánh bại Công an Hà Nội, còn "người cũ" Phan Văn Đức sẽ có màn trình diễn ấn tượng trên tư cách là một cầu thủ bên phía đội khách./.