Thể thao Những con số thống kê cặp đấu Sông Lam Nghệ An gặp Công an Hà Nội Sông Lam Nghệ An đang có phong độ rất tốt trên sân nhà nhưng sẽ gặp phải đối thủ kỵ dơ là Công an Hà Nội. Do đó, đây sẽ là 1 trận đấu khó lường tại sân Vinh.

Trận hòa 1-1 với Công an Hà Nội trong tình thế thiếu người ngay trên sân Hàng Đẫy là một kết quả đáng khen ngợi của thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật. Đáng nói hơn đây là lần đầu tiên Sông Lam Nghệ An có điểm trước đội bóng ngành Công an kể từ khi họ quay trở lại V.League. Ở 3 trận đấu trước đó, đội bóng xứ Nghệ đã toàn thua trước Công an Hà Nội. Do đó, có thể khẳng định, đội bóng của huấn luyện viên Polking Alexandre là đối thủ kỵ dơ của Sông Lam Nghệ An.

Trung vệ Sebastian Zaracho ghi bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An ở trận đấu lượt đi. Ảnh: VPF

Điểm tựa duy nhất cho đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật ở trận đấu tới là sân Vinh. Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An đã có 3 chiến thắng liên tiếp với công thức tối thiểu nhưng hiệu quả tối đa.

Sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự cùng với khả năng tận dụng rất tốt các cơ hội có được đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ có được những chiến thắng với tỷ số 1-0, qua đó vẫn tiếp tục bám đuổi trong cuộc đua trụ hạng.

Trong khi đó, Công an Hà Nội thi đấu không tốt trên sân khách mùa giải này. Sau 7 lần hành quân xa nhà, đội bóng ngành Công an chỉ có được 1 chiến thắng, 3 trận hòa và để thua 3 trận. Ngạc nhiên thay, chiến thắng duy nhất đó lại là chiến thắng trước đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định. Do đó, có thể nói, phong độ của Công an Hà Nội là rất thất thường khiến cho trận đấu tới cũng sẽ rất khó để dự đoán kết quả cuối cùng.

Nhất là khi, ở trận đấu tới, Công an Hà Nội sẽ thiếu vắng thủ thành Filip Nguyễn và trung vệ Hugo Gomes. Điều này sẽ khiến cho huấn luyện viên Polking phải đau đầu trong việc bố trí nhân sự. Với việc Công an Hà Nội chỉ 2 ngoại binh trên sân, cơ hội có điểm của Sông Lam Nghệ An sẽ lớn hơn rất nhiều.

Người được kỳ vọng để giúp cho Sông Lam Nghệ An có điểm đó chính là trung vệ Sebastian Zaracho. Trung vệ người Paraguay chính là cầu thủ ghi bàn thắng để giúp đội bóng xứ Nghệ có được 1 điểm ở trận lượt đi. Bên cạnh đó, sự tiến bộ vượt bậc trong những trận đấu gần đây của Sebastian Zaracho cũng đã giúp hàng thủ Sông Lam Nghệ An thi đấu chắc chắn hơn để giành được những chiến thắng.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải vẫn sẽ là đầu tàu của đội bóng ngành Công an ở trận đấu tới. Ảnh: VPF

Bên phía đội khách, huấn luyện viên Polking có trong tay quá nhiều ngôi sao. Từ Leonardo Artur, Alan Sebastiao đến Nguyễn Quang Hải... Đây đều là những niềm mơ ước của các đội bóng tại V.League. Do đó, Công an Hà Nội vẫn sẽ là thử thách rất lớn cho đội bóng xứ Nghệ. Và chỉ có sự nỗ lực hết mình của thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật mới có thể giúp đội nhà có được kết quả tốt trong trận đấu sắp tới.

Hy vọng rằng, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục duy trì được phong độ rất tốt trên sân nhà trong khoảng thời gian gần đây để có thể làm nên những bất ngờ trước đội bóng ngành Công an.