Thể thao Dư âm trận bán kết U19 Sông Lam Nghệ An gặp U19 Bà Rịa Vũng Tàu 2 bàn thắng ở những phút cuối hiệp 2 đã giúp cho U19 Sông Lam Nghệ An giành được tấm vé vào chơi trận chung kết. Đây là thành quả xứng đáng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng.

Lần thứ 12 góp mặt ở chung kết

Được gặp U19 Bà Rịa Vũng Tàu ở bán kết là cơ hội tốt cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng giành chiến thắng để góp mặt ở trận chung kết giải đấu năm nay.

Và thực tế trên sân đã chứng tỏ điều đó khi U19 Sông Lam Nghệ An là những người chủ động hơn và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.

U19 Sông Lam Nghệ An giành quyền vào chung kết sau chiến thắng trước đội chủ nhà. Ảnh: Đức Anh

Tuy vậy, phải chờ đến những phút cuối của hiệp 2, đội bóng trẻ xứ Nghệ mới có được những bàn thắng do công của Nguyễn Trọng Tuấn và Nguyễn Trọng Sơn, qua đó giành được chiến thắng chung cuộc.

Với chiến thắng này, U19 Sông Lam Nghệ An đã có lần thứ 12 góp mặt tại 1 trận chung kết giải U19 Quốc gia. Nếu như giành chiến thắng trước U19 PVF ở trận đấu sắp tới thì đội bóng trẻ xứ Nghệ sẽ có lần thứ 6 lên ngôi tại giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ dưới 19 tuổi.

U19 Sông Lam Nghệ An thắng nhờ chiều sâu đội hình

Trong khoảng 70 phút đầu của trận đấu, U19 Bà Rịa Vũng Tàu đã trình diễn lối chơi khá chắc chắn và thỉnh thoảng có các tình huống phản công nhanh khiến cho các hậu vệ U19 Sông Lam Nghệ An đôi phần lúng túng.

Tuy vậy, càng về cuối trận đấu, các cầu thủ đội chủ nhà càng xuống sức rõ rệt, trong khi những người được thay vào sân lại chưa đáp ứng được các yêu cầu của Ban huấn luyện U19 Bà Rịa Vũng Tàu.

Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng đã có những sự thay đổi người hợp lý trong hiệp 2. Ảnh: Chung Lê

Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho U19 Sông Lam Nghệ An gia tăng sức ép. Nhất là khi trong tay huấn luyện viên Huy Hoàng có khá nhiều lựa chọn chất lượng để thay đổi trong thế trận bế tắc. Một trong những sự thay đổi người đó đã đem về cho đội bóng trẻ xứ Nghệ 1 quả Penalty để mở ra chiến thắng cho đội chủ nhà.

Có thể nói, lực lượng đồng đều và có chiều sâu chính là 1 trong những lý do giúp cho U19 Sông Lam Nghệ An giành được chiến thắng trước đội chủ nhà chơi đầy cố gắng.

Vẫn có sự căng cứng tâm lý

Trong những phút đầu trận đấu, các cầu thủ U19 Sông Lam Nghệ An đã có 1 số pha xử lý chệch choạc khiến cho lối chơi của đội nhà chưa được vận hành trơn tru.

Thậm chí, các cầu thủ trẻ xứ Nghệ còn có các tình huống vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết khiến cho họ phải nhận những tấm thẻ không đáng có.

Trận thắng này sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ xứ Nghệ tự tin hơn trong trận chung kết sắp tới. Ảnh: Đức Anh

Tuy vậy, với sự điều chỉnh của Ban huấn luyện U19 Sông Lam Nghệ An trong giờ nghỉ, điều này đã được cải thiện rất nhiều ở trong hiệp 2, giúp cho đội bóng trẻ xứ Nghệ tạo ra lối chơi mạch lạc hơn và giành thắng lợi chung cuộc.

Chiến thắng này sẽ giúp cho các cầu thủ U19 Sông Lam Nghệ An tự tin hơn trong trận đấu sắp tới. Nhất là khi họ sẽ phải đối đầu với 1 đối thủ rất mạnh U19 PVF, đội bóng đã toàn thắng cả 5 trận ở vòng chung kết năm nay.

Nhạc trưởng Nguyễn Trọng Sơn

Tiền vệ Nguyễn Trọng Sơn là 1 trong những quân bài quan trọng nhất trong chiến dịch chinh phục chức vô địch giải U19 Quốc gia năm nay.

Khả năng đi bóng lắt léo, cùng với khả năng dứt điểm tốt của cầu thủ mang áo số 10 giúp cho Sông Lam Nghệ An tạo ra các tình huống nguy hiểm bên phía hành lang cánh trái. Không những thế, Nguyễn Trọng Sơn còn có nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền bóng rất tốt để mở ra các cơ hội cho đồng đội.

Siêu phẩm của Nguyễn Trọng Sơn đã ấn định tỷ số 2-0 cho U19 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Ở trận bán kết vừa qua, Nguyễn Trọng Sơn đã tạo nên 1 siêu phẩm để đánh bại thủ thành Hoa Xuân Tín. Đây là bàn thắng thứ 2 của tiền vệ mang áo số 10 này tại vòng chung kết năm nay. Có thể nói, Nguyễn Trọng Sơn là 1 trong những niềm hy vọng của U19 Sông Lam Nghệ An ở trận chung kết sắp tới.

Đã gần 20 năm kể từ chức vô địch gần đây nhất của U19 Sông Lam Nghệ An. Do đó, người hâm mộ rất hy vọng thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ có 1 trận chung kết xuất sắc để đem về chức vô địch lần thứ 6 cho U19 Sông Lam Nghệ An./.