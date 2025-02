Thể thao Sông Lam Nghệ An có nguy cơ thiệt quân trong trận đấu với Công an Hà Nội Nhiều khả năng, Trần Đình Hoàng sẽ phải vắng mặt trong trận đấu giữa SLNA và Công an Hà Nội ở vòng 15 V.League 2024/2025.

Phút 28 trong chuyến làm khách của Sông Lam Nghệ An trước Becamex Bình Dương, diễn ra trên sân Gò Đậu hôm 21/2, Trần Đình Hoàng đã phải rời sân vì chấn thương, dù không va chạm với ai. Qua kiểm tra, hậu vệ mang áo số 6 đã bị đau cơ khép ở đùi trái.

Trần Đình Hoàng (áo vàng) bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội. Ảnh: VPF

Điều đáng nói là trước khi bị chấn thương, Trần Đình Hoàng đã thi đấu khá ấn tượng. Với tài năng và kinh nghiệm trận mạc của mình, "Hoàng me" đã góp phần giúp khung thành của Sông Lam Nghệ An đứng vững trước những đợt tấn công của Becamex Bình Dương.

Việc Trần Đình Hoàng không thể tiếp tục thi đấu đã khiến hệ thống phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ trở nên "mong manh dễ vỡ". Hậu quả, thủ môn Nguyễn Văn Việt đã phải lần lượt vào lưới nhặt bóng sau 2 pha dứt điểm chính xác của Nguyễn Tiến Linh và Võ Hoàng Minh Khoa.

Được biết, Trần Đình Hoàng vẫn chưa thể tập luyện cùng với các đồng đội. Và nếu "Hoàng me" không có được nền tảng thể lực sung mãn, huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ sử dụng Hồ Văn Cường hoặc Nguyễn Mai Hoàng trong trận đấu với Công an Hà Nội sắp tới.

Khi đó, Vương Văn Huy sẽ trám vào vị trí hậu vệ cánh trái do Trần Đình Hoàng để lại, nhường vị trí hậu vệ cánh phải cho 1 trong 2 cầu thủ vừa nêu. Với sự xáo trộn này, hàng thủ của Sông Lam Nghệ An sẽ gặp không ít khó khăn trước hàng công lợi hại của Công an Hà Nội.

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Công an Hà Nội ở vòng 15 V.League 2024/2025 sẽ diễn ra tại "chảo lửa thành Vinh" vào lúc 18h ngày 1/3.