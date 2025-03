Thể thao Sông Lam Nghệ An, Quy Nhơn Bình Định, SHB Đà Nẵng: Đội nào có lợi thế nhất trong cuộc đua trụ hạng? 3 đội bóng Sông Lam Nghệ An, Quy Nhơn Bình Định và SHB Đà Nẵng đều đang đứng cuối bảng xếp hạng. Vậy đội nào có lợi thế nhiều nhất trong cuộc đua trụ hạng?

Xét về mặt điểm số, rõ ràng Sông Lam Nghệ An đang là đội có lợi thế nhiều nhất. Sông Lam Nghệ An đang có 16 điểm, hơn đội bóng cuối bảng SHB Đà Nẵng 7 điểm và hơn Quy Nhơn Bình Định 3 điểm cùng với chỉ số đối đầu. Do đó, đội bóng xứ Nghệ đang vươn lên trước 1 bước so với 2 đội bóng còn lại trong cuộc đua trụ hạng đầy cam go.

SHB Đà Nẵng có lịch thi đấu khốc liệt ở trong 5 vòng đấu tiếp theo. Ảnh: VPF

Đội bóng đang lâm nguy nhất chính là SHB Đà Nẵng. Không chỉ có được điểm số thấp nhất, đội bóng sông Hàn còn phải chịu lịch thi đấu rất bất lợi. Trong 5 vòng đấu tiếp theo, họ lần lượt phải gặp Công an Hà Nội, Becamex Bình Dương, Thép Xanh Nam Định, Đông Á Thanh Hóa và Thể Công Viettel. Đây đều là những đội bóng đang đua tranh chức vô địch. Do đó, rất khó để cho SHB Đà Nẵng có thể giành được những điểm số ở các trận đấu này.

Điểm sáng duy nhất trong lịch thi đấu của đội bóng sông Hàn chính là có 6 trận đấu trên sân nhà ở giai đoạn còn lại. Trong đó, có 3 trận đấu với các đội bóng đang chạy đua trụ hạng. Đó là các trận đấu với Quy Nhơn Bình Định, Câu lạc bộ Quảng Nam và Sông Lam Nghệ An. Nếu giành được chiến thắng ở trong các trận đấu này thì SHB Đà Nẵng sẽ lại thắp lên hy vọng trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Với Quy Nhơn Bình Định, lịch thi đấu của họ cũng có đôi phần bất lợi. Mặc dù còn 5 trận đấu trên sân nhà nhưng đây lại là những trận đấu mà đội bóng đất Võ khó có thể giành trọn 3 điểm. Đó là 3 đội bóng của Thủ đô, những người đang đua tranh quyết liệt cho chức vô địch. 2 đội bóng còn lại là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hoàng Anh Gia Lai, những đội có lối chơi phòng thủ phản công đầy khó chịu. Do đó, số điểm có được trong 5 trận đấu này của Quy Nhơn Bình Định sẽ là không quá nhiều.

Quy Nhơn Bình Định cũng gặp rất nhiều bất lợi trong lịch thi đấu ở giai đoạn còn lại. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Mấu chốt của Quy Nhơn Bình Định sẽ là những trận cầu sinh tử trên sân khách. Đó là các trận đấu với Quảng Nam, Hải Phòng hay SHB Đà Nẵng. Nếu họ không có được kết quả tốt ở những trận cầu 6 điểm này thì Quy Nhơn Bình Định rất có thể sẽ phải nhận 1 trong 2 vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng V.League năm nay.

2 đội phía dưới gặp nhiều bất lợi là cơ hội để cho Sông Lam Nghệ An bứt lên. Trong 3 trận đấu tiếp theo của đội bóng xứ Nghệ, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật hoàn toàn có thể giành được những điểm số.

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách, nhưng trước Đông Á Thanh Hóa và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang có phong độ phập phù thì đội bóng xứ Nghệ có thể có được những điểm số.

Đặc biệt là trận cầu 6 điểm với Câu lạc bộ Quảng Nam trên sân Vinh. Điểm tựa sân nhà sẽ giúp Sông Lam Nghệ An có cơ hội lớn giành trọn 3 điểm ở trận đấu này.

Nếu tích lũy được nhiều điểm số ở trong các trận đấu này thì đội bóng xứ Nghệ sẽ tự tin hơn trong loạt Tourmalet cuối tháng 4 và tháng 5. Đó là các trận đấu với các đối thủ đang cạnh tranh chức vô địch như Thể Công Viettel, Hà Nội hay Thép Xanh Nam Định. Dù 2/3 trận đấu này được đá trên sân nhà nhưng khó cho Sông Lam Nghệ An có thể giành được nhiều điểm số.

Bên cạnh đó là 2 chuyến làm khách đầy khó khăn trước Câu lạc bộ Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật cần phải chắt chiu những điểm số trước để có thể duy trì lợi thế trong cuộc đua trụ hạng.

Sông Lam Nghệ An có những lợi thế nhất định so với 2 đội bóng đang xếp cuối bảng xếp hạng. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Nếu không thì đội bóng xứ Nghệ phải quyết đấu sinh tử ở 2 vòng đấu cuối cùng. Đó là trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai trên sân Vinh và chuyến làm khách trên sân SHB Đà Nẵng. Đây là những đối thủ vừa tầm để Sông Lam Nghệ An có thể giành được những chiến thắng qua đó trụ hạng thành công.

Có thể nói, Sông Lam Nghệ An đang có lợi thế hơn nhiều so với 2 đội còn lại. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật cũng sẽ phải nỗ lực hết mình trong giai đoạn còn lại mùa giải mới có thể hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay.