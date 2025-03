Thể thao Lịch thi đấu có bất lợi cho Sông Lam Nghệ An? Cuộc đua trụ hạng tại V.League vẫn đang rất cam go và quyết liệt. Tuy vậy, đội bóng xứ Nghệ lại gặp khá nhiều bất lợi trong lịch thi đấu ở giai đoạn còn lại.

Ở giai đoạn vừa qua, thành tích rất tốt trên sân nhà chính là nguyên nhân giúp cho đội bóng xứ Nghệ cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng V.League. Cụ thể, trong 4 trận đấu trên sân Vinh gần đây nhất, Sông Lam Nghệ An có 3 chiến thắng và 1 trận hòa trước Công an Hà Nội. 10/12 điểm tối đa là 1 con số tuyệt vời so với 3/15 điểm ở 5 trận trước đó.

Thành tích này giúp cho Sông Lam Nghệ An vươn lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, đồng thời tạo ra khoảng cách với các đội xếp phía dưới.

Sân nhà là điểm tựa quan trọng cho Sông Lam Nghệ An trong cuộc đua trụ hạng ở mùa giải năm nay. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy vậy, với việc đã thi đấu 9 trận trên sân nhà thì Sông Lam Nghệ An chỉ còn có 4 trận trên Vinh ở giai đoạn còn lại tại V.League. Trong đó, có 2 trận phải tiếp đón các đối thủ mạnh là Thép Xanh Nam Định và Câu lạc bộ Hà Nội. Đây đều là những đối thủ đang rất khát điểm để đua tranh ngôi vị vô địch ở giải đấu năm nay. Vì vậy, có được những điểm số trong những trận đấu này đã là thành công của đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật.

Ngoài ra, áp lực phải thắng trước Câu lạc bộ Quảng Nam và Hoàng Anh Gia Lai cũng sẽ khiến cho Sông Lam Nghệ An không dễ chơi ở 2 trận còn lại. Nhất là khi 2 đội bóng này đang có lối chơi phòng thủ rất khó chịu.

Không chỉ gặp khó trên sân nhà, những chuyến làm khách còn lại của đội bóng xứ Nghệ cũng được dự báo đầy giông tố. Đó là Thể Công Viettel không muốn đánh rơi bất kỳ điểm số nào trong cuộc đua vô địch hay Đông Á Thanh Hóa rất kỵ dơ trong những năm gần đây.

Ngay cả khi phải làm khách trên sân những đối thủ đang đua trụ hạng cũng không phải là dễ dàng cho đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật. Đó là chuyến hành quân đến sân Thống Nhất, nơi mà Sông Lam Nghệ An không thể thắng trong 4 trận gần đây nhất (3 trận thua, 1 hòa).

Tương tự là Câu lạc bộ Hải Phòng, nơi đội bóng xứ Nghệ cũng đã để thua 3 trận và hòa 2 trong 5 trận đấu gần đây nhất tại Lạch Tray. Đặc biệt, đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp kể từ sau trận thua Sông Lam Nghệ An ở hồi tháng 2 vừa qua.

2 trận đấu sân khách được đánh giá "dễ thở" nhất cho đội bóng xứ Nghệ chính là 2 trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SHB Đà Nẵng. Với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, rất có thể khi 2 đội gặp nhau thì đội bóng láng giềng đã chắc suất trụ hạng và không còn động lực để phấn đấu. Do đó, Sông Lam Nghệ An có thể giành được những điểm số để đem về.

Lịch thi đấu có nhiều bất lợi cho Sông Lam Nghệ An ở giai đoạn còn lại. Ảnh: SLNA FC

Trong khi, SHB Đà Nẵng rất có thể đã biết được kết cục của mình trước khi vòng đấu cuối cùng diễn ra. Với tâm lý không tốt của đội chủ nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật có thể sẽ có được 3 điểm đầy quan trọng. Tuy vậy, cũng không thể không loại trừ trận đấu này là trận chung kết ngược của mùa giải. Và khi đó, Sông Lam Nghệ An sẽ phải quyết đấu 1 trận sinh tử với đội bóng sông Hàn.

Có thể nói, lịch thi đấu ở giai đoạn còn lại có rất nhiều bất lợi cho Sông Lam Nghệ An. Do đó, Ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ cần chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án để giúp đội nhà đạt được những kết quả thuận lợi, qua đó hoàn thành mục tiêu trụ hạng ở mùa giải năm nay./.