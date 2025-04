Thể thao Cơ hội nào cho Sông Lam Nghệ An tại Cup Quốc gia? Sông Lam Nghệ An đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết Cúp Quốc gia 2024/25, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ dưới thời Tân Long.

Tuy nhiên, phía trước họ vẫn còn những thử thách lớn hơn, nên việc bước tiếp hay dừng lại ở Cúp Quốc gia vẫn cần thời gian để xác định.

Hoàn thành ước nguyện

Lọt vào đến bán kết Cúp Quốc gia 2024/25 là một thành tích ngoài mong đợi của Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, nếu nhìn lại lịch thi đấu của đội chủ sân Vinh tại đấu trường này có thể thấy họ đã có phần may mắn khi vào tận đến bán kết chỉ phải đối đầu với những đội bóng không quá mạnh. Ở vòng 1/8, là SHB Đà Nẵng – đội bóng đang ngụp lặn ở đáy bảng xếp hạng V-League. Trong khi đó, bước đến vòng Tứ kết, Sông Lam Nghệ An thậm chí chỉ phải đối đầu với Đồng Tháp – đang chật vật ở giải hạng Nhất.

Chiến thắng trong trận Tứ kết Cúp Quốc gia đã giúp cho Sông Lam Nghệ An hoàn thành được ước nguyện khi mang về danh hiệu đầu tiên dưới “thời” Tân Long. Ảnh: Hải Hoàng

Dẫu vậy, Sông Lam Nghệ An cũng không phải dễ dàng để “bắt nạt” Đồng Tháp. Trong 60 phút đầu tiên của trận đấu, các học trò của huấn luyện viên Phan Như Thuật đã rơi vào trạng thái bế tắc khi không tìm ra được cách thức để tiếp cận khung thành của thủ môn Thanh Tuấn (Đồng Tháp). Và nút thắt chỉ được cởi bỏ khi huấn luyện viên Phan Như Thuật tung những quân bài quan trọng vào sân. Bộ ba Hồ Văn Cường, Quang Vinh và Xuân Tiến xuất hiện, giúp lối chơi của Sông Lam Nghệ An trở nên mượt mà và thanh thoát hơn. Hai bàn thắng đến một cách chóng vánh như là điều tất yếu nằm trong sự tính toán của huấn luyện viên Phan Như Thuật. Phút 70, Xuân Đại dứt điểm cận thành mở tỷ số. Chỉ 8 phút sau, Xuân Tiến bắt vô lê đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0 cho Sông Lam Nghệ An. Dù Đồng Tháp có bàn gỡ ở những phút cuối, đội chủ sân Vinh vẫn giữ vững chiến thắng, giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia 2024/25.

Phải nói rằng, nhà cầm quân người Nghệ đã khá cao tay khi sử dụng đúng người, đúng thời điểm. Điều này đã cho thấy sự già rơ hơn của Sông Lam Nghệ An so với một đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Nhất. Có thể nói, chiến thắng này sẽ mang đến nhiều mặt tích cực cho Sông Lam Nghệ An. Và điều thấy rõ nhất chính là đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có được cú hích tinh thần trong chặng đường gian nan để tìm kiếm chiếc vé trụ hạng tại đấu trường V-League.

“Trận đấu với Đồng Tháp rất khó khăn nhưng đây là một chiến thắng xứng đáng cho Sông Lam Nghệ An. Cá nhân tôi hy vọng chiến thắng này sẽ giúp toàn đội có tinh thần tốt để hướng tới chặng đường sắp tới. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Hy vọng các cổ động viên sẽ đến sân cổ vũ cho Sông Lam Nghệ An, mà trước mắt là trận đấu với CLB Thành phố Hồ Chí Minh” – Xuân Tiến chia sẻ sau khi giúp đội nhà vượt qua Đồng Tháp.

Không chỉ tạo nên cú hích tinh thần cho toàn đội, chiến thắng này đã giúp cho Sông Lam Nghệ An hoàn thành được ước nguyện khi mang về danh hiệu đầu tiên dưới “thời” Tân Long.

Như đã biết, sau 4 năm, Tân Long chưa tạo được dấu ấn nào đáng kể cho Sông Lam Nghệ An và đây là cột mốc đáng nhớ nhất mà họ có thể mở mày, mở mặt khi đem so sánh với những đội bóng giàu tiềm lực hơn. Trong đó, một cổ động viên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đội bóng láng giềng khi cho rằng: “Nói đông nói tây, kỷ lục này, kỷ lục nọ, nhưng cuối cùng vẫn trắng tay. Chúc mừng Sông Lam Nghệ An đã có huy chương”.

Dù hành trình vào bán kết Cúp Quốc gia 2024/25 của Sông Lam Nghệ An có phần thuận lợi, nhưng không thể phủ nhận rằng, đội bóng xứ Nghệ đã biết cách tận dụng cơ hội và thể hiện bản lĩnh đúng lúc. Chiến thắng trước Đồng Tháp không chỉ giúp thầy trò HLV Phan Như Thuật chạm tay vào cột mốc đáng nhớ mà còn tạo động lực lớn cho mục tiêu trụ hạng tại V-League. Quan trọng hơn, đây cũng là dấu ấn đầu tiên mà Sông Lam Nghệ An có được dưới “thời” Tân Long. Và với những người yêu mến đội bóng xứ Nghệ, hành trình này chắc chắn vẫn còn nhiều điều đáng chờ đợi.

Bước tiếp hay dừng lại?

Tuy nhiên, để bước tiếp trong hành trình chinh phục Cúp Quốc gia 2024/25, Sông Lam Nghệ An sẽ đối diện với nhiều thách thức. Huấn luyện viên Phan Như Thuật thừa nhận chưa nghĩ đến những mục tiêu xa hơn như tấm vé vào chung kết Cúp Quốc gia: “Trước mắt, Sông Lam Nghệ An sẽ tập trung vào đấu trường V.League. Còn đã vào đến đây thì chúng tôi cứ quyết tâm trận nào đá trận đấy thôi. Nếu có cơ hội đi sâu hơn, chúng tôi sẽ phấn đấu giành thành tích cao nhất”.

Điều này là dễ hiểu, bởi nếu tập trung toàn bộ lực lượng cho Cúp Quốc gia, Sông Lam Nghệ An sẽ đối diện với nhiều rủi ro, trong đó phải tính đến nguy cơ cầu thủ có thể gặp chấn thương và mất sức, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua trụ hạng tại V.League. Hiện tại, vẫn chưa có lịch thi đấu chính xác vòng bán kết Cúp Quốc gia 2024/25, chính vì vậy, ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ cũng rất khó để cân bằng cho cả hai đấu trường.

Bước tiếp hay dừng lại ở Cúp Quốc gia sẽ chỉ có câu trả lời khi Sông Lam Nghệ An giành được kết quả thuận lợi trong những vòng đấu tới đây tại V-League. Ảnh: Chung Lê

Nếu trận bán kết diễn ra vào cuối tháng 5, khi Sông Lam Nghệ An đã giành được lợi thế trong cuộc chiến trụ hạng, thì chắc chắn, huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ tập trung toàn bộ nhân lực cho trận bán kết. Ngược lại nếu rơi vào trường hợp xấu, họ sẽ phải tính toán sử dụng lực lượng cho hợp lý hơn.

Dù sao, V-League vẫn phải là ưu tiên số 1, nơi ảnh hưởng đến sự sống còn của một đội bóng. Chính vì vậy, bước tiếp hay dừng lại sẽ chỉ có câu trả lời khi Sông Lam Nghệ An giành được kết quả thuận lợi trong những vòng đấu tới đây tại V-League./.