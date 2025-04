Thể thao Vòng 17 V.League 2024/25: Sông Lam Nghệ An và thử thách trên sân Thống Nhất Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh không phải là một đội bóng mạnh tại V.League vào lúc này, nhưng để đánh bại và soán vị trí của đối thủ này trên bảng xếp hạng, Sông Lam Nghệ An cần duy trì được sự hưng phấn hiện tại.

Sau chiến thắng quan trọng 2-1 trước Đồng Tháp để giành vé vào Bán kết Cúp Quốc gia 2024/25, Sông Lam Nghệ An cần sớm tập trung cho đấu trường V.League, nơi mà thầy trò HLV Phan Như Thuật hiện đang xếp ở một vị trí không an toàn (12), với chỉ 3 trận thắng, hoà đến 7 trận và 6 chiến thắng, ghi được 11 bàn thắng, thủng lưới 23 bàn.

Sông Lam Nghệ An chưa có được chiến thắng nào trên sân khách tại V.League 2024/25. Ảnh: TK

Điều đáng nói là thành tích mùa này của Sông Lam Nghệ An trên sân khách là không tốt. Đội bóng xứ Nghệ đã thi đấu 7 trận trên sân khách, nhưng có đến 4 trận thua và 3 trận hoà, chưa có được chiến thắng nào.

Đối thủ của Sông Lam Nghệ An trong trận đấu sắp tới là Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh, đội bóng hiện cũng không có được phong độ tốt tại V.League với 4 trận thắng, cũng hoà 7 trận như Sông Lam Nghệ An và thua 5. Thành tích ghi bàn của TP. Hồ Chí Minh mùa này cũng rất nghèo nàn, chỉ ghi được 13 bàn, thủng lưới 21 lần.

Điều đáng nói, lối chơi của TP. Hồ Chí Minh được xem là “tốn thẻ” nhất V.League khi đã nhận đến 44 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ, cùng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hoàng Anh Gia Lai là những đội bóng nhận nhiều nhất giải đến lúc này.

Lực lượng của TP. Hồ Chí Minh mùa này không có nhiều cầu thủ chất lượng nhưng có yếu tố kinh nghiệm nhỉnh hơn đôi chút và có 1 cầu thủ Việt kiều là Adriano Schmidt, lần này lại được thi đấu trên sân nhà. Năm nay, đội bóng miền Nam không có được chân sút nào nguy hiểm, có 3 cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất (2 bàn) cho TP. Hồ Chí Minh là ngoại binh Endrick, Bùi Ngọc Long và Trần Mạnh Cường. Các ngoại binh còn lại của đội chủ nhà cũng đều không đáp ứng được yêu cầu.

Trong đó, ngoại binh Endrick cũng là niềm hy vọng duy nhất của TP. Hồ Chí Minh khi cầu thủ này không chỉ đóng góp 2 bàn thắng, ra sân nhiều nhất mà còn đóng góp 2 kiến tạo. Xét về ngoại binh, các cầu thủ Olaha và Kuku của SLNA vẫn có nhiều đóng góp đáng kể hơn các ngoại binh của đội bạn.

Trong 13 bàn thắng mà TP. Hồ Chí Minh ghi được mùa này, chỉ có 3 bàn thắng trong hiệp 1 và phần lớn đến từ hiệp 2. Cụ thể, trong các phút từ 45-60, TP. Hồ Chí Minh đã ghi được 4 bàn thắng (tỷ lệ 30,8%), từ phút 60-75 ghi được 2 bàn thắng và từ phút 75-90 ghi được 4 bàn thắng. Để có được điều này, thể lực của TP. Hồ Chí Minh được đánh giá cao.

Cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh là Endrick Santos với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo. Ảnh: VP

Thành tích đối đầu của Sông Lam Nghệ An trước TP. Hồ Chí Minh tương đối khả quan. Tính cả trận hoà 0-0 ở lượt đi, Sông Lam Nghệ An, Đội bóng xứ Nghệ đã thắng 8, hoà 6 và thua 6 trong tổng cộng 20 lần gặp nhau. Trên sân khách, Sông Lam Nghệ An mới chỉ thắng 2, hoà 2 và thua đến 4 trận.

Về mặt lực lượng trước trận gặp TP. Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An sẽ không có được sự phục vụ của trung vệ Zaracho. Điều này buộc HLV Phan Như Thuật sẽ phải sử dụng cặp trung vệ nội trong trận đấu sắp tới. Sự vắng mặt của trung vệ người Paraguay chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hệ thống phòng ngự và trận đấu này được dự đoán sẽ rất khó khăn.

Vì vậy, Sông Lam Nghệ An cần ưu tiên đảm bảo hàng phòng ngự trước khi nghĩ đến việc có được chiến thắng đầu tiên sân khách. Và quan trọng hơn là một đấu pháp hợp lý khi rất nhiều cầu thủ đã có được bước chạy đà và màn khởi động suôn sẻ tại Cúp Quốc gia.

Đây sẽ là một trận đấu quan trọng cho phần còn lại của V.League, do đó ngày 1/4, thầy trò HLV Phan Như Thuật sẽ di chuyển sớm vào TP. Hồ Chí Minh. Trận đấu diễn ra vào ngày 05/4 tới sẽ có khoảng 3.000 cổ động viên xứ Nghệ tiếp lửa cho Sông Lam Nghệ An, tạo nên một trận đấu rất đáng chờ đợi./.