Thể thao Chung kết ngược Sông Lam Nghệ An - Bình Định: Lợi thế thuộc về SLNA? Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Bình Định tại vòng 16 V-League 2024/25 được xem là trận chung kết ngược, mang ý nghĩa sống còn với cả hai đội trong cuộc đua trụ hạng.

Đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An tại vòng đấu vừa qua. Ảnh: Hải Hoàng

Nhìn lại chặng đường đã qua của mùa giải, cả Sông Lam Nghệ An lẫn Bình Định đều không có được phong độ ổn định. Nếu như Sông Lam Nghệ An đang vật lộn với những vấn đề về sự thiếu hiệu quả trong khâu tấn công thì Bình Định lại gặp khó khăn bởi sự sa sút của các trụ cột và hàng phòng ngự thiếu chắc chắn.

Sông Lam Nghệ An bước tới vòng 16 với phong độ không ổn định. Những tưởng sau khi giành chiến thắng trước đội bóng cạnh tranh trực tiếp cho suất trụ hạng là Hải Phòng ở vòng đấu 13, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ “được đà lấn tới”. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An lại gây thất vọng khi ngay sau đó khi để thua Bình Dương và quay trở lại với vị trí áp chót bảng xếp hạng.

Màn ăn mừng của các cầu thủ SLNA khi giành 1 điểm trước đội khách Công an Hà Nội. Ảnh: Chung Lê

Ở vòng đấu vừa qua, đội chủ sân Vinh đã may mắn khi tìm kiếm được trận hòa quý giá trước Công an Hà Nội. Điều này chắc chắn sẽ mang đến đôi chút lợi thế về tâm lý cho các học trò của huấn luyện viên Phan Như Thuật trước khi bước vào trận đấu đầy quan trọng gặp Bình Định.

Trong khi đó, đội khách đến từ đất Võ đang chìm sâu trong khủng hoảng. Đội bóng này đã trải qua 4 trận mà chỉ kiếm vỏn vẹn 1 điểm. Bình Định đã bộc lộ ra nhiều điểm yếu như, hàng thủ liên tục mắc sai lầm và tuyến trên không có được sự sắc bén cần thiết. HLV Bùi Đoàn Quang Huy dù rất nỗ lực điều chỉnh đội hình nhưng vẫn chưa tìm ra lời giải cho những vấn đề nội tại. Nếu không sớm cải thiện, Bình Định hoàn toàn có thể đối diện nguy cơ xuống hạng khi mùa giải kết thúc.

Xét về thành tích đối đầu trong những mùa giải gần đây, Sông Lam Nghệ An đang nắm lợi thế trước Bình Định. Trong 4 lần chạm trán gần nhất, đội bóng xứ Nghệ thắng 2, hòa 2. Đáng chú ý, trận hòa thiếu may mắn 2-2 trước Bình Định ở lượt đi của mùa giải vẫn là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của Sông Lam Nghệ An. Nếu như đội bóng xứ Nghệ không đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối cùng của trận đấu, có lẽ cục diện giờ đây đã thay đổi.

Điều này cho thấy Sông Lam Nghệ An hoàn toàn nắm lợi thế trước Bình định, đặc biệt khi còn được chơi trên sân nhà.

Khán giả sẽ truyền thêm động lực đến các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Hải Hoàng

Không quá khi nói rằng sân Vinh là điểm tựa vững chắc của Sông Lam Nghệ An. Được thi đấu dưới sự cổ vũ của hàng nghìn người hâm mộ, đội bóng xứ Nghệ luôn thể hiện tinh thần chiến đấu mãnh liệt hơn hẳn so với khi phải làm khách.

Trong những trận đấu gần đây dù không thi đấu ổn định, nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn có được thành tích khá tốt khi chơi trên sân nhà. Họ đã giành được 2 trận thắng và 2 trận hòa trong 6 trận đấu gần đây trên sân Vinh, điều này cho thấy việc tận dụng lợi thế sân bãi là điều mà thầy trò HLV Phan Như Thuật cần làm tốt nếu muốn có một kết quả tích cực trước Bình Định.

Khắc Ngọc sẽ mang đến sự khác biệt với những đường chuyền có tính sát thương cao. Ảnh: Hải Hoàng

Về lực lượng, Sông Lam Nghệ An có những nhân tố đáng chú ý như Olaha, Kuku, Khắc Ngọc... Đây là những cầu thủ có khả năng tạo đột biến và từng tỏa sáng trong những trận đấu quan trọng. Olaha, Kuku với lợi thế về thể hình và sự càn lướt sẽ là niềm hy vọng lớn trên hàng công, trong khi Khắc Ngọc luôn biết cách tạo ra sự khác biệt với những đường chuyền có tính sát thương cao.

Bên phía Bình Định, họ gặp vấn đề với hàng thủ khi liên tục để thủng lưới ngay cả khi chỉ phải đối đầu với đội bóng đang đứng ở đáy bảng xếp hạng là Đà Nẵng. Nếu không cải thiện khả năng phòng ngự, Bình Định sẽ rất khó để đứng vững trước sức ép từ Sông Lam Nghệ An.

Về chiến thuật, huấn luyện viên Phan Như Thuật cần có những biến đổi linh hoạt hơn trong sử dụng sơ đồ, đấu pháp cũng như nhân sự để tạo thêm sự bất ngờ cho đối thủ. Nếu Sông Lam Nghệ An biết tăng tốc đúng thời điểm để ra đòn đánh quyết định, họ sẽ khiến hàng thủ Bình Định gặp lúng túng và dễ mắc sai lầm.

Với những yếu tố trên, kịch bản dễ xảy ra nhất là Sông Lam Nghệ An sẽ kiểm soát thế trận ngay từ đầu và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nếu các chân sút của họ tận dụng tốt cơ hội, đội chủ nhà hoàn toàn có thể giành chiến thắng với tỷ số cách biệt.

Bình Định dù rất muốn có điểm nhưng với phong độ hiện tại, họ khó có thể gây bất ngờ trước một Sông Lam Nghệ An đang khát khao chiến thắng. Một trận đấu đầy căng thẳng có thể diễn ra, nhưng nhiều khả năng lợi thế sân nhà sẽ giúp Sông Lam Nghệ An giành trọn 3 điểm.

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Bình Định tại vòng 16 V-League 2024/25 mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội trong cuộc đua trụ hạng. Với lợi thế sân nhà, phong độ nhỉnh hơn cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả, Sông Lam Nghệ An đang có cơ hội lớn để giành chiến thắng. Nếu tận dụng tốt cơ hội, thầy trò HLV Phan Như Thuật hoàn toàn có thể biến trận đấu này thành bước ngoặt để thoát khỏi nhóm nguy hiểm.

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An gặp Bình Định thuộc vòng 16 V-League 2024/25 sẽ diễn ra trên sân Vinh lúc 18h00 ngày 8/3.