Thể thao Thống kê xung quanh trận Sông Lam Nghệ An - Quy Nhơn Bình Định Được tiếp đón Quy Nhơn Bình Định tại vòng 16 V.League 2024/2025 là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để SLNA giành trọn vẹn 3 điểm và tạm thời thoát ra khỏi vị trí nguy hiểm.

Tính đến thời điểm này ở mùa giải 2024/2025, "chảo lửa thành Vinh" đang được xem là điểm tựa khá vững vàng của Sông Lam Nghệ An. Cụ thể, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật mới chỉ để thua 2 trận ngay tại "thánh địa" của mình, trước Đông Á Thanh Hóa (0 - 1) và Thể Công - Viettel (0 - 5).

Sông Lam Nghệ An đang có phong độ khá ấn tượng. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Ngoài lợi thế được thi đấu trên "chảo lửa thành Vinh", Sông Lam Nghệ An còn nhỉnh hơn Quy Nhơn Bình Định về mặt phong độ. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng xứ Nghệ đã giành được 7/15 điểm tối đa. Ở vòng đấu vừa qua, Michael Olaha và các đồng đội đã có trận hòa 1 - 1 trước Công an Hà Nội.

Phía bên kia chiến tuyến, Quy Nhơn Bình Định lại đang trải qua chuỗi trận đầy thất vọng. Từ vòng 11 đến vòng 15, thầy trò huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy chỉ thu về vỏn vẹn 2 điểm. Trận đấu mới nhất của Mạc Hồng Quân và các đồng đội là thất bại đau đớn với tỷ số 0 - 1 trước Becamex Bình Dương.

Thêm một lợi thế nữa thuộc về thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật là thành tích đối đầu giữa 2 đội trong quá khứ. Cụ thể là trong 5 cuộc đụng độ gần nhất với Quy Nhơn Bình Định, Sông Lam Nghệ An đã giành được 2 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua. Màn so tài ở giai đoạn lượt đi đã kết thúc với tỷ số hòa 2 - 2.

Trận đấu lượt đi giữa Quy Nhơn Bình Định (áo trắng) và Sông Lam Nghệ An. Ảnh tư liệu: T.K

Qua những gì đã nêu, có thể thấy là thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật đang sở hữu các yếu tố quan trọng như: thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Chỉ cần Michael Olaha và các đồng đội thi đấu đúng khả năng thì gần như chắc chắn là đội bóng đất Võ sẽ phải rời sân Vinh với hai bàn tay trắng.

Trước khi bước vào màn so tài, Sông Lam Nghệ An đang có cùng số điểm với Quy Nhơn Bình Định (13 điểm), nhưng kém về hiệu số bàn thắng thua (-13 so với -10). Nếu đánh bại được đội bóng đất Võ, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ trực tiếp trao lại vị trí áp chót cho đối thủ tiếp quản.

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Quy Nhơn Bình Định tại vòng 16 V.League 2024/2025 sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 8/3.