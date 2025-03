Thể thao HLV Phan Như Thuật hài lòng khi Sông Lam Nghệ An hòa Công an Hà Nội Huấn luyện viên Phan Như Thuật hài lòng khi Sông Lam Nghệ An cầm hòa với Công an Hà Nội trên sân Vinh.

Tối 1/3, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tiếp đón Công an Hà Nội FC tại vòng 15 V.League 2024/25 trên sân Vinh. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng đội bóng xứ Nghệ lại nhập cuộc đầy tự tin trước đại diện từ thủ đô.

Tuy nhiên, tới phút 37, đội khách bất ngờ có bàn thắng, nhưng chưa đầy 10 phút sau, đội chủ sân Vinh đã có bàn gỡ hòa nhờ Kuku.

Bước sang hiệp 2, Công an Hà Nội nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước, trong khi Sông Lam Nghệ An cũng tạo ra được một số tình huống đáng chú ý dù đã lùi về bảo toàn tỷ số. Chung cuộc 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1.

Sông Lam Nghệ An chia điểm với Công an Hà Nội trên sân Vinh. Ảnh: Hải Hoàng

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho rằng, một điểm cũng rất quý với Sông Nghệ An trong thời điểm này. Công an Hà Nội có rất nhiều cầu thủ chất lượng, được 1 điểm ở trận đấu này cũng là tốt rồi, tôi hài lòng về trận đấu này.

Đánh giá về trận đấu này, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho rằng, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã có một trận đấu tốt: ''Hôm nay chúng tôi đối diện nhiều tình huống nguy hiểm, tất cả 11 cầu thủ ai cũng vào sân với tinh thần tốt nhất, nhưng thủ môn Văn Việt là người xuất sắc nhất. Chúng tôi đã nghiên cứu các điểm mạnh của Công an Hà Nội và đưa ra các phương án. Hôm nay, rất mừng vì các cầu thủ đã hạn chế được nhiều điểm mạnh của Công an Hà Nội''.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật hài lòng về trận hòa CAHN. Ảnh: Hải Hoàng

Nói về sự trở lại của Hoàng Văn Khánh, thuyền trưởng đội bóng xứ Nghệ cho rằng: ''Hoàng Văn Khánh là cầu thủ có chuyên môn tốt. Vì vậy, khi trở về Sông Lam, Hoàng Văn Khánh đã bổ sung kinh nghiệm cũng như về mặt chuyên môn cho tất cả các cầu thủ trẻ''.

Thủ môn Văn Việt đã thi đấu xuất sắc ở trận đấu này. Ảnh: Hải Hoàng

Đánh giá về các cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho biết: ''Vào thời điểm này, chúng tôi cần động viên nhau để vượt qua những giai đoạn khó khăn này. Tôi nghĩ, nếu vượt qua được giai đoạn này, thì giai đoạn tiếp theo, các cầu thủ sẽ trưởng thành hơn''.

Nói về trận đấu sắp tới gặp Bình Định, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho rằng, trận đấu nào với Sông Lam Nghệ An cũng là trận chung kết, nhưng trận đấu với Bình Định rất quan trọng, chúng tôi sẽ tập trung và cố gắng để có được kết quả tốt nhất.

Sau trận đấu này, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tiếp tục được chơi trên sân Vinh ở vòng đấu tới khi tiếp đón Bình Định. Trận đấu diễn ra lúc 18h ngày 8/3, đây được được xem là trận cầu 6 điểm, khi cả 2 đội đang ở nhóm cuối của bảng xếp hạng V.League 2024/25./.