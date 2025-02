Thể thao HLV Phan Như Thuật tiết lộ mấu chốt giúp Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng Sau chiến thắng đầy quan trọng trước Hải Phòng ở vòng 13 V-League 2024/25, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã tiết lộ mấu chốt giúp Sông Lam Nghệ An trọn 3 điểm.

Màn ăn mừng của Đinh Xuân Tiến sau khi ghi bàn cho SLNA. Ảnh: Chung Lê

Trước cuộc đối đầu với Hải Phòng - đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chiếc vé trụ hạng - huấn luyện viên Phan Như Thuật đã tung ra nước cờ bất ngờ khi thay đổi đội hình so với những vòng đấu gần đây. Điển hình là việc “linh hồn” tuyến trên Olaha không có mặt ngay từ đầu; thay vào đó, Đinh Xuân Tiến được giao nhiệm vụ đá hộ công cho Kuku.

Sự điều chỉnh bất ngờ này đã làm “nhiễu não” đối thủ, khi Hải Phòng liên tục bị đe dọa bởi những pha tấn công đa dạng hướng vào khung thành của thủ môn Đình Triệu. Đỉnh điểm của trận đấu đến sau pha chọc khe thông minh của tiền vệ Mạnh Quỳnh, Đinh Xuân Tiến xử lý bóng tinh tế để mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Ở hiệp 2, huấn luyện viên Phan Như Thuật quyết định tung Olaha và Hồ Văn Cường vào sân, với mục đích tận dụng tốc độ và sức mạnh của những chân sút này để tạo đột biến trong các đợt phản công. Dù Hải Phòng nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, tỷ số 1-0 vẫn được duy trì đến phút cuối - một kết quả đủ để Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng trong trận cầu 6 điểm đầy kịch tính.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật. Ảnh: Chung Lê

Sau trận đấu, ông Phan Như Thuật chia sẻ: "Các bạn biết rồi, tính chất trận đấu rất quan trọng cho cả hai đội. Tôi đánh giá rất cao tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An - đây là yếu tố quyết định mang đến chiến thắng cho đội bóng chúng tôi".

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dự khán trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng. Ảnh: Đức Anh

Ông cũng nhấn mạnh vai trò to lớn của sự ủng hộ từ lãnh đạo tỉnh Nghệ An:"Sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tác động rất lớn đến sự quyết tâm của Sông Lam Nghệ An trong trận đấu với Hải Phòng tại vòng 13 V-League 2024/25. Trong thời gian tới, tôi hy vọng đội nhà sẽ giữ được phong độ chơi bóng như trận này."

Sau thất bại trước Hà Nội FC, đội bóng đã có những điều chỉnh chiến thuật: "Thực ra sau trận Hà Nội FC, chúng tôi cũng đã nghiên cứu các mặt hạn chế và tích cực, từ đó lên các phương án mới. Sự thay đổi nhân sự trong đội hình Sông Lam Nghệ An đã tạo ra chút bất ngờ cho Hải Phòng, đặc biệt khi năng lực giữa đội hình dự bị và chính tương đối tương đồng".

Đội hình xuất phát của đội. Ảnh: Đức Anh

Ông còn chia sẻ về tình hình hiện tại của đội: "Giai đoạn lượt đi, phong độ chưa được tốt do nhiều cầu thủ chấn thương. Bây giờ, khi đã ổn định trở lại, lối chơi của đội có phần khởi sắc hơn."

Huấn luyện viên trưởng SLNA nói thêm: "Chiến thắng ở trận này có ý nghĩa thúc đẩy tinh thần, nhưng cuộc chiến trụ hạng vẫn đầy cam go. Tôi hy vọng đội bóng sẽ giữ được phong độ tốt như trận này để hoàn thành mục tiêu đã đề ra ở đầu mùa giải".

Ngoài ra, huấn luyện viên còn ca ngợi sự nỗ lực của các cầu thủ, trong đó có trung vệ Zaracho - người được đánh giá "càng ngày chơi càng tiến bộ và ăn ý hơn với đồng đội", cũng như sự trở lại đầy ấn tượng của Hồ Văn Cường sau chấn thương, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều phương án tấn công cho đội trong các trận đấu sắp tới.

Huấn luyện viên trưởng SLNA không quên gửi lời tri ân tới các cổ động viên:"Mỗi lần SLNA gặp khó khăn thì các cổ động viên luôn đồng hành cùng chúng tôi. Qua truyền thông, chúng tôi xin được cảm ơn người hâm mộ đã luôn sát cánh, nhất là trong thời điểm rất khó khăn này”./.