Thể thao Những điểm nhấn trong trận hòa của Sông Lam Nghệ An trước Công an Hà Nội Sông Lam Nghệ An đã có một trận đấu xuất sắc trước đội bóng Công an Hà Nội, mang về một điểm quý giá. Đặc biệt, màn trình diễn ấn tượng của thủ thành Nguyễn Văn Việt trong hiệp hai là điểm sáng đáng chú ý.

Điểm tựa sân nhà

Với lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Phan Như Thuật tự tin triển khai thế trận ngang ngửa với Công an Hà Nội. Thậm chí, đội bóng xứ Nghệ thi đấu nhỉnh hơn trong hiệp một.

Tuy vậy, đội khách mới là những người mở tỷ số trước do công của Leo Artur sau pha treo bóng rất khó chịu. Nhưng chỉ ít phút sau, Sông Lam Nghệ An có bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của Benjamin Kuku trước khi hiệp 1 khép lại.

Benjamin Kuku ghi bàn giúp cho Sông Lam Nghệ An có được trận hòa quý giá. Ảnh: Xuân Thủy

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu khi cả hai đội bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp hai. Kết quả này khiến Công an Hà Nội tụt lại khá xa so với Thép Xanh Nam Định trong cuộc đua vô địch.

Trong khi đó, Sông Lam Nghệ An nối dài chuỗi bốn trận bất bại trên sân nhà, qua đó san bằng điểm số với Quy Nhơn Bình Định. Đây cũng có thể xem là món quà "sinh nhật muộn" kỷ niệm 46 năm thành lập CLB Sông Lam Nghệ An.

Người hùng Nguyễn Văn Việt

Pha cứu thua xuất thần ở phút bù giờ cuối cùng của Nguyễn Văn Việt là một trong những điểm nhấn đáng nhớ, giúp Sông Lam Nghệ An giữ lại một điểm quý giá. Không chỉ vậy, thủ môn gốc Tân Kỳ còn có ít nhất 3 lần cứu thua ngoạn mục, thể hiện phản xạ và sự tập trung ấn tượng.

Thủ thành Nguyễn Văn Việt đã có 1 ngày thi đấu rất xuất sắc. Ảnh: Xuân Thủy

Ngoài Văn Việt, trung vệ Sebastián Zaracho cũng xứng đáng được khen ngợi. Cầu thủ người Paraguay có một trận đấu xuất sắc, đặc biệt là pha cản phá ngay trên vạch vôi, giúp đội nhà tránh khỏi bàn thua trông thấy. Hy vọng cả hai sẽ tiếp tục duy trì phong độ trong trận đấu quan trọng sắp tới với Quy Nhơn Bình Định.

Nỗi lo thể lực

Đội bóng xứ Nghệ đã có phần bị cuốn theo lối đá nhanh của Công an Hà Nội. Điều này tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn nhưng cũng khiến cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An nhanh bị xuống sức.

Tiền vệ Khắc Ngọc đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết lối chơi của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Trong 20 phút cuối trận, khi thể lực suy giảm, đội bóng xứ Nghệ mất quyền kiểm soát thế trận. Đặc biệt, sau khi tiền vệ Hồ Khắc Ngọc rời sân, Sông Lam Nghệ An không còn nhân tố giữ nhịp và tổ chức tấn công hiệu quả. Điều này giúp Công an Hà Nội tạo ra nhiều sức ép về phía khung thành Nguyễn Văn Việt. Rất may, thủ môn số 1 của đội chủ nhà đã có một ngày thi đấu xuất sắc để bảo toàn tỷ số.

Đôi cánh Văn Huy, Văn Cường

Lâu lắm rồi, Vương Văn Huy và Hồ Văn Cường mới cùng xuất phát ở hai hành lang biên của Sông Lam Nghệ An. Đây là hai hậu vệ biên được đánh giá cao nhất của đội bóng xứ Nghệ hiện tại, mang đến sự an tâm cho người hâm mộ.

Sự trở lại của Hồ Văn Cường giúp Sông Lam Nghệ An yên tâm hơn ở vị trí hậu vệ biên. Ảnh: Xuân Thủy

Thực tế trên sân chứng minh điều đó. Văn Huy và Văn Cường lên công về thủ nhịp nhàng, đeo bám quyết liệt mỗi khi đối thủ có bóng. Đáng chú ý, chính Vương Văn Huy là người kiến tạo để Benjamin Kuku đánh đầu gỡ hòa. Nếu bộ đôi này tiếp tục duy trì phong độ và thể trạng tốt, Sông Lam Nghệ An sẽ có thêm nhiều phương án triển khai tấn công hiệu quả trong thời gian tới.

Có được điểm trước đối thủ mạnh như Công an Hà Nội là động lực lớn với thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật. Kết quả này giúp tinh thần và sự tự tin của các cầu thủ tăng cao, đặc biệt khi trận đấu quan trọng với Quy Nhơn Bình Định tại sân Vinh đang đến gần.