Thị trường Cơ hội tăng trưởng ngành ngân hàng Việt Nam năm 2025 Năm 2025 được dự báo là một năm tích cực cho ngành ngân hàng Việt Nam.

Chính sách của Nhà nước đang dồn mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045

Định hướng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho năm 2025 là tăng trưởng tín dụng khoảng 16%, cao hơn năm trước, nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8%.

Đến hết quý I/2025, tín dụng toàn hệ thống đã tăng 3,93%, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2024. Các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng tín dụng bao gồm mặt bằng lãi suất thấp, nhu cầu vốn gia tăng từ doanh nghiệp và sự mở rộng của thị trường tiêu dùng trong nước.

Theo khảo sát của Vietnam Report, có 5 cơ hội lớn giúp ngành ngân hàng có dư địa phát triển. Đứng đầu là đẩy mạnh phát triển các sản phẩm tài chính số, được hơn 90% ý kiến từ các ngân hàng và chuyên gia xem là động lực tăng trưởng hàng đầu.

Triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam, việc sửa đổi các bộ luật và tinh gọn bộ máy quản lý Nhà nước cũng tạo điều kiện thuận lợi cho ngành.

Việc phát triển dịch vụ ngân hàng số và hệ sinh thái tài chính mở (Open API) giúp các ngân hàng tiếp cận lượng lớn tiền gửi không kỳ hạn và gia tăng năng suất phục vụ mà không phụ thuộc nhiều vào hạ tầng vật lý.

Chuyển đổi số không chỉ là cơ hội mà còn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong những năm gần đây. Xu hướng này kéo theo thay đổi cơ cấu nhân sự, với việc giảm lao động truyền thống và tăng tuyển dụng ở các vị trí như phân tích dữ liệu, công nghệ thông tin và an ninh mạng.

Trong quý I/2025, số lượng nhân sự toàn ngành giảm 2.147 người, phản ánh định hướng chuyển dịch sang nền tảng số và giúp kiểm soát chi phí vận hành. Một số ngân hàng cũng giảm số lượng phòng giao dịch để tinh gọn hệ thống, chuyển trọng tâm sang các kênh giao dịch số.

Khảo sát khách hàng cho thấy an toàn giao dịch và ứng dụng số ổn định là tiêu chí lựa chọn dịch vụ phổ biến nhất, vượt xa độ phủ sóng vật lý. Điều này buộc các ngân hàng phải đầu tư nhiều hơn vào bảo mật công nghệ và chất lượng nền tảng số để giữ chân khách hàng, đặc biệt khi ngày càng nhiều người sử dụng dịch vụ của nhiều ngân hàng để phân tán rủi ro.

Việc cắt giảm nhân sự phản ánh sự dịch chuyển chiến lược từ mở rộng mạng lưới vật lý sang tối ưu hóa nền tảng số và giảm phụ thuộc vào lao động truyền thống.

Tuy nhiên, ngành ngân hàng vẫn đối mặt với những thách thức trọng yếu. Rủi ro tín dụng là vấn đề quan trọng cần kiểm soát. Mặc dù đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất, bài toán duy trì chất lượng tài sản và củng cố bộ đệm dự phòng vẫn cần ưu tiên để đảm bảo sự ổn định và sức chống chịu của hệ thống.

Tỷ lệ nợ xấu đã hạ nhiệt so với đỉnh năm 2023, nhưng vẫn ở mức cao, vượt 300.000 tỷ đồng vào quý I/2025, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm nợ có khả năng mất vốn chiếm hơn 1,25% tổng dư nợ và tiếp tục tăng khi Thông tư 02/2023 hết hiệu lực. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) chưa phục hồi về mức an toàn, đặc biệt tại nhóm ngân hàng nhỏ.

Để xử lý hàng trăm nghìn tỷ nợ xấu và đưa dòng tiền trở lại thị trường, cần có sự tham gia của các bên liên quan, không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của doanh nghiệp.

NHNN đang dự thảo luật sửa đổi Luật Các Tổ chức Tín dụng 2024 với kỳ vọng sớm ban hành các cơ chế đặc thù giúp các TCTD xử lý nợ xấu, hoàn thiện khung pháp lý, giảm áp lực trích lập dự phòng và luân chuyển dòng vốn.

Luật Các Tổ chức Tín dụng sửa đổi có hiệu lực từ tháng 7/2024 đã tạo tiền đề pháp lý cho việc xử lý các ngân hàng yếu kém. Việc hoàn tất chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng cho các NHTM lớn đầu năm 2025 là bước đi đáng chú ý, giúp giải quyết tồn đọng hệ thống và mở rộng quy mô hoạt động của ngân hàng nhận chuyển giao, dù đi kèm nghĩa vụ tài chính và áp lực tích hợp hệ thống.

Việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngân hàng nhận chuyển giao lên 49% cũng được kỳ vọng tăng khả năng huy động vốn và thu hút đầu tư chiến lược.

Duy trì cân bằng giữa tăng trưởng và an toàn hệ thống sẽ là yếu tố then chốt để ngành ngân hàng tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” trong tiến trình phát triển kinh tế Việt Nam thời gian tới.