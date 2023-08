Có một Nghệ An rất khác…

Không chỉ riêng Sơn Đoàn, trong thời gian gần đây, có khá nhiều travel blogger đã đến Nghệ An, dừng chân tại thành phố Vinh và nhiều vùng đất khác ở đây và để lại những bức hình, những câu chuyện thú vị, thu hút khá nhiều người theo dõi, để lại bình luận thích thú khi bất ngờ khám phá vùng đất ngỡ quen mà lạ. Với chàng trai Trương Thanh Duy – một bloger đến từ tỉnh Lâm Đồng, chuyến đi đến Nghệ An với anh có nhiều ấn tượng, bởi đây là vùng đất có nhiều “quán cà phê, di tích, đồ ăn đỉnh cao”. Trong chuyến đi này, anh cũng thích thú khi nói rằng, giọng Nghệ An rất dễ thương, dù rằng “khi người ta nói nhanh mình nghe không kịp”.

Giới thiệu về Nghệ An, anh còn ấn tượng với “quá nhiều chỗ” cảnh sắc thú vị như chiều hoàng hôn ở hồ điều hòa, đi thăm bãi biển Cửa Lò… Video clip được Thanh Duy dựng ngắn gọn nhưng có những góc nhìn đẹp, mới lạ, kèm theo lời giới thiệu dễ thương, nhận được rất nhiều thiện cảm của người xem. Chỉ sau vài ngày đăng tải trên trang cá nhân, đã có gần 2.000 lượt bình luận và gần 1.000 lượt chia sẻ. Trong những lời bình luận, không ít người đã nói rằng “mong một lần được về Nghệ An để trải nghiệm những điều thú vị, lý thú này”.