Có một nỗi niềm hậu chiến…

Chừng 10 phút, ông Chu Văn Lương trở ra với tập hồ sơ mỏng trên tay. “Giấy tờ chứng thực bị thương của tôi đã mất hồi lụt năm 1978. Chỉ còn giữ được một số chứng nhận Huân, Huy chương…”- ông nói. Xem bản khai cá nhân, ông Lương sinh năm 1953, nguyên quán xóm 5, xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương, nhập ngũ ngày 13/12/1970. Đến ngày 25/1/1971, là chiến sỹ (cấp bậc B2), thuộc C22, E271, hoạt động trên địa bàn huyện Cam Lộ (Quảng Trị), Bố Trạch (Quảng Bình). Từ ngày 20/10/1971 đến ngày 18/2/1972, ông cùng đơn vị hành quân vào chiến trường B2, tham gia chiến đấu trên địa bàn Thiện Ngôn, La Mát (Tây Ninh). Đến tháng 5/1973, là tiểu đội trưởng của C3, D7, E271, tham gia chiến đấu trên địa bàn An Thanh, Đức Huệ (Đức Hòa, Long An); đến ngày 21/6/1976 thì phục viên, trở lại quê hương.

Trong chiến đấu, ông Lương bị thương 3 lần. Lần thứ nhất, vào ngày 8/3/1972, khi chiến đấu tại vùng Thiện Ngôn, La Mát; vết thương do bom xăng gây ra ở vùng gót chân trái; được điều trị tại bệnh xá E271. Lần thứ hai, vào ngày 10/5/1973, khi chiến đấu tại vùng An Thanh, Đức Hòa (Long An); bị thương vùng bụng do trúng mảnh đạn M79, phải phẫu thuật ruột phía trái rốn; được điều trị 10 ngày tại bệnh xá E271. Lần thứ 3, vào ngày 4/4/1074, khi chiến đấu tại vùng Đức Huệ, Đức Hòa (Long An); bị bom đánh sập hầm, chịu sức ép dẫn đến tắc nghẽn phổi; được điều trị 40 ngày tại Trạm xá Bộ Chỉ huy Quân sự Long An.