Chuyển đổi số Có nên cắm sạc điện thoại liên tục hay không? Nhiều người có thói quen để điện thoại cắm sạc suốt đêm hoặc liên tục khi làm việc, nhưng liệu điều này có ảnh hưởng đến tuổi thọ pin và độ an toàn của thiết bị?

Nếu bạn sở hữu một thiết bị dùng pin tích hợp, cần hiểu rằng đây là một linh kiện tiêu hao, tức khả năng sạc và lưu trữ năng lượng sẽ suy giảm dần theo thời gian. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố như cường độ dòng điện đầu vào, sự thay đổi nhiệt độ liên quan đến điện áp, cũng như vòng đời hóa học tự nhiên bên trong pin. Chính vì vậy, người dùng smartphone thường băn khoăn liệu có nên để thiết bị cắm sạc liên tục hay không.

Thực tế, việc này hoàn toàn an toàn nếu bạn sử dụng bộ sạc chính hãng đi kèm máy hoặc từ thương hiệu uy tín. Điện thoại đời mới được tích hợp nhiều cơ chế bảo vệ pin, trong khi củ sạc cũng có lớp bảo vệ phần cứng riêng. Tuy nhiên, các chuyên gia được công nghệ lưu ý rằng sạc nhanh liên tục có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin.

Ảnh minh họa.

May mắn là hầu hết bộ sạc nhanh hiện nay, kể cả loại công suất cao tới 80W, đều được trang bị hệ thống chống quá nhiệt, quá áp, thiếu áp và quá dòng. Nhờ đó, dù bạn đang dùng máy hay để chế độ chờ, việc cắm sạc lâu không gây rủi ro đáng kể.

Một số mẫu smartphone thậm chí còn có tính năng tách sạc, tức là tự động ngắt điện vào pin và chỉ cung cấp năng lượng trực tiếp cho thiết bị khi cần, giúp giảm thiểu hao mòn pin theo thời gian.

Điện thoại kiểm soát nhiệt khi sạc liên tục qua đêm như thế nào?

Các hãng smartphone áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ để đảm bảo an toàn khi sạc trong thời gian dài. Apple khẳng định iPhone sẽ tự động ngừng nạp khi pin đầy, ngay cả khi dây sạc vẫn cắm. Quá trình sạc chỉ tiếp tục khi dung lượng giảm xuống dưới 95% do tiêu thụ điện năng ở chế độ nền.

Samsung cũng sử dụng cơ chế tương tự, gọi đó là “sạc bảo trì”, với các chu kỳ sạc ngắt quãng nhằm đảm bảo pin luôn đầy khi người dùng rút sạc. Theo hãng, việc cắm sạc qua đêm “hoàn toàn không” gây rủi ro.

Một mối lo khác thường được đặt ra là hiện tượng nóng lên của pin lithium-ion khi sạc. Nhiệt độ cao đúng là có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin, nhưng mức tăng ở smartphone nhỏ hơn nhiều so với pin xe điện.

Samsung lưu ý, về mặt kỹ thuật, rút sạc khi pin đạt 100% có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng lợi ích thực tế là không đáng kể. Nhờ chip điều khiển và cảm biến nhiệt, thiết bị sẽ ngừng hấp thụ năng lượng khi pin đã đầy.

Tuy vậy, yếu tố môi trường vẫn đóng vai trò quan trọng. Sạc nhanh có thể khiến máy ấm lên, nhưng nguy cơ lớn hơn đến từ nhiệt độ xung quanh. Apple cảnh báo, việc sạc iPhone trong môi trường trên 35°C có thể làm giảm tuổi thọ pin một cách vĩnh viễn.

Nguy hiểm tiềm ẩn từ bộ sạc điện thoại giá rẻ

Tổ chức an toàn điện Electrical Safety First (Vương quốc Anh) mới đây công bố báo cáo cảnh báo về rủi ro nghiêm trọng từ các bộ sạc giả, gọi chúng là “mối đe dọa đặc biệt nguy hiểm” có thể dẫn đến hỏa hoạn, điện giật hoặc làm hỏng thiết bị. Kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy các sản phẩm kém chất lượng này tiềm ẩn rủi ro đáng kể cho cả người dùng lẫn thiết bị được kết nối.

Những bộ sạc giả thường thiếu linh kiện quan trọng, mạch điện thiết kế sai và lớp cách điện không đạt chuẩn. Việc cách điện bị hỏng có thể khiến điện áp tăng đột ngột từ 5V lên 240V, gây hư hại nghiêm trọng cho điện thoại. Các thử nghiệm độc lập chỉ ra rằng, 98% mẫu bộ sạc giá rẻ không vượt qua được các bài kiểm tra cơ học và chịu áp lực, đồng nghĩa với việc chúng “hoàn toàn không an toàn” để sử dụng.

Khác biệt về chất lượng linh kiện cũng rất rõ rệt. Trong khi bộ sạc chính hãng thường có khoảng 60 linh kiện thì nhiều mẫu sạc giả chỉ chứa 25 linh kiện. Việc sử dụng tụ điện không đạt chuẩn, khoảng cách linh kiện sai lệch, hệ thống dây dẫn kém chất lượng và thiết kế định tuyến sơ sài là những lỗi phổ biến. Theo báo cáo, chỉ riêng tụ điện kém chất lượng cũng có thể hỏng bất kỳ lúc nào, tạo ra nguy cơ điện giật chết người./.