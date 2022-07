Cơ quan chức năng Nghệ An khuyến cáo về các thủ đoạn đánh bạc công nghệ cao

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục triệt phá nhiều đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề quy mô lớn. Điển hình ngày 18 giờ 30 ngày 29/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thị xã Hoàng Mai phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động tiến hành đồng loạt bắt 18 đối tượng tại 17 điểm đánh số lô, đề trên địa bàn phường Quỳnh Xuân, phường Mai Hùng (thị xã Hoàng Mai); xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Lưu) và thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Đường dây đánh bạc này thiết lập, hình thành hệ thống "chân rết" ở nhiều địa bàn tại thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu và tỉnh Bình Dương, với hơn 20 đối tượng tham gia, số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày trung bình hơn 1 tỷ đồng.

Quá trình triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề quy mô lớn này, lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn, như trong lúc bắt giữ đối tượng Vũ Đình Sâm, lực lượng đánh án phải phá khóa 3 cánh cửa mới vào được phòng ở của đối tượng.

Để tạo độ an toàn trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Sâm bố trí lắp đặt hệ thống camera cảnh giới dày đặc toàn bộ trước và trong nhà, các lối ra vào giữa các gian nhà được đối tượng gia cố chắc chắn. Qua đấu tranh, bước đầu xác định số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị bắt là hơn 400 tỷ đồng.

Lô đề len lỏi từ khu vực thành phố, đồng bằng lên các huyện miền núi với số tiền giao dịch lên tới hàng chục tỷ đồng và đặc biệt là có nhiều đối tượng là phụ nữ tham gia và điều hành đường dây. Điển hình trong tháng 5/2022, Công an huyện Quỳ Hợp đã phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 07 đối tượng.

Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Hoàng Thị Hải Yến (SN 1995), trú tại xã Minh Hợp. Giúp việc đắc lực cho Yến còn có Mạnh Thị Thu Hằng (SN 1989), trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp. Hằng được Yến thuê và giao công việc trực tiếp là giao dịch với các đối tượng đánh bạc, tập hợp, thống kê sổ sách, tỷ lệ ăn chia…

Tương tự ngày 18/4, Công an thành phố Vinh đã bắt 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc do Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1979), trú tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh cầm đầu. Lâu nay, Oanh được gọi là "chị cả" trong làng ghi lô đề ở khu vực xã Nghi Phú và vùng lân cận. Phía dưới Oanh là 11 đại lý chuyên gom bảng lô, đề rồi chuyển về cho Oanh vào cuối giờ mỗi ngày. Bước đầu, cơ quan điều tra chứng minh được số tiền giao dịch mỗi ngày qua đường dây đánh bạc này là hơn 1,5 tỷ đồng.

Trước đó, từ ngày 11 đến 15/4, Công an thành phố Vinh đã phá chuyên án, bắt 15 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng ghi lô đề do Hồ Thị Hồng Hà (SN 1973), trú tại xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, cầm đầu. Để che giấu cơ quan chức năng, Hà chỉ đạo "đàn em" triệt để sử dụng mạng internet để đánh bạc, thậm chí hướng dẫn, vận động, chèo kéo người chơi từ bỏ cách ghi lô, đề truyền thống, tham gia ghi lô, đề trực tuyến. Mỗi ngày, trung bình số tiền giao dịch qua đường dây của Hà là hơn 2 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng cho hay: Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề có thủ đoạn rất tinh vi, thường kết nối với nhau thành lập hệ thống một chuỗi đại lý nhiều cấp, thống nhất cao về phương thức, thủ đoạn để đối phó cơ quan chức năng. Khi hoạt động, các đối tượng ở trong nhà, hạn chế tối đa giao dịch trực tiếp. Nhà các đối tượng cầm đầu thường được thiết kế theo dạng lô cốt, chỉ có một lối vào và được lắp camera quan sát ở nhiều góc khác nhau. Nếu phát hiện nghi ngờ, các đối tượng sẵn sàng ném, đập vỡ điện thoại, máy tính để phi tang. Tinh vi hơn, nhiều đối tượng còn dùng sim rác, tài khoản không chính chủ để trao đổi. Sau mỗi đợt giao dịch, toàn bộ dữ liệu đều bị xóa nên cơ quan chức năng gặp khá nhiều khó khăn.

Hiện nay, các loại tội phạm ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động mới và hết sức tinh vi, sử dụng công nghệ cao để phạm tội và che dấu tội phạm. Đặc biệt, hiện tượng đánh bạc qua các trang web, phần mềm trực tuyến... với phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động điều tra, xử lý tội phạm của Cơ quan điều tra.

Để ngăn chặn tội phạm công nghệ cao nói chung, đánh bạc trực tuyến nói riêng, ngày 19/5/2021, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trong đó, yêu cầu ngành chức năng mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là các đường dây, ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với quy mô lớn liên tỉnh, có yếu tố nước ngoài.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, Nghệ An phát hiện, bắt giữ 379 vụ, 2.067 đối tượng đánh bạc, thu 11,4 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2021, giảm 199 vụ, giảm 690 đối tượng); trong đó, đã khởi tố, xử lý hình sự 210 vụ, 1.150 bị can.