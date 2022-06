Cội nguồn Báo chí Cách mạng Việt Nam

19h30 ngày 20/6, việc khám xét tại nhà riêng của ông Tôn Thất Thạnh và các bị can có liên quan đã hoàn tất. Lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tài liệu có liên quan tại phòng làm việc của ông Thạnh và các bị can tại trụ sở CDC Đà Nẵng.

(Baonghean.vn) - Rất mừng vui, bây giờ Báo Nghệ An đã lớn mạnh với nhiều đổi mới xứng danh là “Anh cả đỏ” trong hệ thống báo Đảng địa phương, đội ngũ làm báo được đào tạo bài bản, năng động, trang bị phương tiện hiện đại... Nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), xin nhắc lại chút kỷ niệm của ba thế hệ trong ngôi nhà thân thương Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức gặp mặt chúc mừng các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn và và trao giải Báo chí Nghệ An năm 2021.

(Baonghean.vn) - Bộ Công an vừa ban hành Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, được triển khai từ ngày 20/6. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An về nội dung này.