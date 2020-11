Con nghiện có 3 tiền án tiếp tục lĩnh án mới

Chiều 9/11, tại Trường THPT Đặng Thai Mai, huyện Thanh Chương, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Thanh Chương mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Trần Văn Đồng (SN 1988), trú tại xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương.



Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 25/8/2020, Đồng đến nhà Nguyễn Đình Việt chơi. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Đồng nhờ Việt chở đến xã Thanh An. Việt mượn xe mô tô Yamaha BKS 59D1 - 78232 của Trần Đình Hiếu (SN 1978), trú tại xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, chở Đồng đến thôn Thượng Lâm, xã Thanh An. Đến nơi Đồng nói Việt đứng chờ để Đồng đi gặp người bạn có chút việc. Đồng gặp người đàn ông tên Phượng hỏi “bán cho em ít hồng”. Phượng đồng ý đưa cho Đồng 1 gói ni lông màu xanh trong đó có chứa nhiều viên nén màu hồng. Đồng đưa cho Phương 3 triệu, rồi cầm gói ni lông màu xanh đi ra cổng nhờ Việt chở về.

Trên đường về đến địa phận thôn An Phong, xã Thanh An, huyện Thanh Chương thì bị tổ công tác Công an huyện Thanh Chương phát hiện bắt quả tang, thu giữ 1 gói ny lông màu xanh chứa ma túy và 1 xe máy.

Đối tượng Trần Văn Đồng. Ảnh: Văn Lý - Đình Hào Trước khi bị bắt và truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Đồng đã từng có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản và vận chuyển trái phép chất ma túy"; năm 2019, Đồng bị Tòa án Nhân dân TP. Vinh áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tại phiên xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Đồng 7 năm, 6 tháng tù giam.

Nguyễn Đình Việt không hay biết việc làm của Đồng nên không có căn cứ để xử lý. Đối với người đàn ông tên Phượng mà Đồng khai bán ma túy cho Đồng, quá trình điều tra không có mặt tại địa phương nên chưa có căn cứ để xử lý.

Cũng tại phiên tòa xét xử lưu động này, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Thanh Chương đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Đức Trọng, trú tại xã Thanh Khê 27 tháng tù giam và Lương Văn Phanh, trú tại bản Thanh Dương, xã Thanh Sơn 20 tháng tù giam về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.