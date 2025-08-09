Thứ Hai, 8/9/2025
Tôn giáo - Tín ngưỡng

Con số may mắn hôm nay 9/9/2025 theo năm sinh 12 con giáp

Quốc Duẩn08/09/2025 17:30

Con số may mắn hôm nay 9/9 theo năm sinh 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 9/9 là con số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

1. Con số may mắn hôm nay 9/9 cho tuổi Tý

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 9/9/2025
1984
Giáp Tý
Kim
Nam
7
13970
Nữ
8
204171
1996
Bính Tý
Thủy
Nam
4
164499
Nữ
2
276377
1948

2008
Mậu Tý
Hỏa
Nam
7
1
104478
Nữ
8
5
185087
1960
Canh Tý
Thổ
Nam
4
154385
Nữ
2
296570
1972
Nhâm Tý
Mộc
Nam
1
16397
Nữ
5
234494
Con số may mắn hôm nay 9/9/2025 theo năm sinh 12 con giáp

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 9/9/2025 của tuổi Tý:

Tử vi tuổi Mậu Tý (Mệnh Hỏa, 18 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Nếu muốn cho mọi việc tốt đẹp thì phải chịu khó, sẽ gặp may mắn hoặc có quý nhân giúp đỡ. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt hoặc tiểu tiết mà bỏ qua cơ hội. Sẽ có tin vui.

Tử vi tuổi Bính Tý (Mệnh Thủy, 30 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Nên có sự thay đổi phương hướng làm ăn, nơi ăn chốn ở, việc làm, chuyện tình cảm cũng vậy. Không nên do dự khi có người đề nghị hợp tác đầu tư, hùn hạp.

Tử vi tuổi Giáp Tý (Mệnh Kim, 42 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Chỉ nên ngồi yên và tìm cách hòa hoãn. Cần có sự giúp đỡ của bè bạn, hoặc quý nhân giúp đỡ cho mình về tiền bạc hoặc cho ý kiến thì mới có thể xong việc.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mệnh Mộc, 54 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Không nên tranh cãi và cũng không nên nghe lời người khác. Sự việc hay có sự thay đổi bất ngờ. Có nhiều tin tức đến dồn dập khiến phải âu lo về bổn mạng, sức khỏe, công danh.

2. Con số may mắn hôm nay 9/9 cho tuổi Sửu

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 9/9/2025
1985
Ất Sửu
Kim
Nam
6
84991
Nữ
9
234693
1997
Đinh Sửu
Thủy
Nam
3
304887
Nữ
3
285590
1949

2009
Kỷ Sửu
Hỏa
Nam
6
9
35471
Nữ
9
6
186274
1961
Tân Sửu
Thổ
Nam
3
313993
Nữ
3
294691
1973
Quý Sửu
Mộc
Nam
9
313980
Nữ
6
45689

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 9/9/2025 của tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Mệnh Hỏa, 17 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Làm việc gì cũng không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc luôn luôn đến hai lần. Ngày có nhiều bất an, lo toan, có tin buồn, đình đám, có sự tổn hại về danh dự, uy tín.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Mệnh Thủy, 29 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Không nên tranh cãi và cũng không nên nghe lời người khác. Sự việc hay có sự thay đổi bất ngờ. Không nên tính toán mưu cầu tiền bạc sẽ không có kết quả.

Tử vi tuổi Ất Sửu (Mệnh Kim, 41 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Chớ nên tin tưởng vào nguồn tin cũ và lời hẹn ước cũ, có sự chậm trễ hoặc có sự thay đổi. Tài lộc còn chậm chạp nhưng cũng không có sự thiệt hại gì.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mệnh Mộc, 53 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Nên giới hạn mọi việc giao thiệp qua lại, cũng nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, tất cả đều không tốt dễ đem đến sự phiền toái. Ngày dễ gặp những chuyện bực mình hoặc nghe tin bất lợi.

3. Con số may mắn hôm nay 9/9 cho tuổi Dần

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 9/9/2025
1974
Giáp Dần
Thủy
Nam
8
96381
Nữ
7
13492
1986
Bính Dần
Hỏa
Nam
5
113769
Nữ
1
34780
1998
Mậu Dần
Thổ
Nam
2
06285
Nữ
4
244379
1950
2020
Canh Dần
Mộc
Nam
5
8
214292
Nữ
1
7
155467
1962
Nhâm Dần
Kim
Nam
2
284889
Nữ
4
233487

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 9/9/2025 của tuổi Dần:

Tử vi tuổi Mậu Dần (Mệnh Thổ, 28 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Có tin đi xa hoặc thay đổi về công việc, công danh. Sự mong cầu về tiền bạc tuy chậm nhưng sẽ có kết quả, miễn là mình có chịu sự thiệt thòi đôi chút.

Tử vi tuổi Bính Dần (Mệnh Hỏa, 40 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Nếu có lời mời hùn hạp hoặc dự định ở trong tương lai thì không nên quyết định nhanh chóng mọi việc chưa có thời cơ thuận lợi, hoặc chỉ nên nhận tiền nhưng cần phải bàn thảo thêm.

Tử vi tuổi Giáp Dần (Mệnh Thủy, 52 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Ngày của hạn kỳ đã đến, hoặc phải tiến hành, giải quyết, hoặc phải thay đổi hoàn cảnh, chức vụ, việc làm cũ. Nên đổi mới và lập kế hoạch cho mình một hướng đi.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Mệnh Kim, 64 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Mọi tính toán đều không thích đáng, khó có phương hướng giải quyết nhưng cũng không đáng lo ngại, sẽ có cơ hội hoặc có người giúp đỡ. Đề phòng rủi ro, bất trắc.

4. Con số may mắn hôm nay 9/9 cho tuổi Mão

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 9/9/2025
1975
Ất Mão
Thủy
Nam
7
286487
Nữ
8
276488
1987
Đinh Mão
Hỏa
Nam
4
195188
Nữ
2
75094
1939
1999
Kỷ Mão
Thổ
Nam
7
1
236196
Nữ
8
5
46399
1951
Tân Mão
Mộc
Nam
4
44885
Nữ
2
76471
1963
Quý Mão
Kim
Nam
1
85274
Nữ
5
45493

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 9/9/2025 của tuổi Mão:

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Mệnh Thổ, 27 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Có cuộc hẹn cần phải đi hoặc có sự thay đổi trong công việc làm ăn do có tin tức hoặc sự việc mới xảy ra. Giữa đường có sự trở ngại chậm trễ chút ít.

Tử vi tuổi Đinh Mão (Mệnh Hỏa, 39 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Không nên phân trần, giải bày mà hãy tiến hành thì mới thuyết phục được người khác. Cũng không nên nghe những chuyện rày rà, phiền toái không dính líu đến mình.

Tử vi tuổi Ất Mão (Mệnh Thủy, 51 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Có nhiều sự đảo lộn không như mình dự tính. Hấp tấp trong công việc, lời nói sẽ đem đến hậu quả không tốt, đem lại sự ai oán, mất tình cảm. Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu chỉ nhọc công.

Tử vi tuổi Quý Mão (Mệnh Kim, 63 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Mọi việc rất dễ xảy ra không có lợi hoặc gặp sự khó khăn, hư hại, tranh chấp, thị phi. Nếu không thì cũng là một ngày làm việc cực nhọc mới có kết quả.

5. Con số may mắn hôm nay 9/9 cho tuổi Thìn

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 9/9/2025
1964
Giáp Thìn
Hỏa
Nam
9
224178
Nữ
6
66587
1976
Bính Thìn
Thổ
Nam
6
334584
Nữ
9
45175
1988
Mậu Thìn
Mộc
Nam
3
334386
Nữ
3
143685
1940
2000
Canh Thìn
Kim
Nam
6
9
36572
Nữ
9
6
284886
1952
Nhâm Thìn
Thủy
Nam
3
194477
Nữ
3
275084

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 9/9/2025 của tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Canh Thìn (Mệnh Kim, 26 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Nếu có sự gặp gỡ cuộc vui, đám tiệc cũng không vừa ý, hoặc trong đó có người muốn nhờ mình giúp đỡ. Nếu có đi thì cũng vì chuyện buồn, tin xấu đến cần phải đi. Có tin buồn.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mệnh Mộc, 38 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Nên có sự tu bổ sửa chữa chỉnh trang, mua sắm đồ đạc vật dụng cho nhà cửa, văn phòng. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc có mà không được như ý.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Mệnh Thổ, 50 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Tốt hơn nên noi theo lối cũ, an phận thủ thường, nếu muốn thay đổi thì cần có ý kiến của nhiều người. Ngày có sự hoàn tất công việc hoặc có sự đáo hạn, định kỳ.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Mệnh Hỏa, 62 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Không nên theo đường lối cũ và chấp nhận hoàn cảnh hiện tại. Nên mạnh dạn thay đổi vì bè bạn người thân hiểu được hoàn cảnh của mình.

6. Con số may mắn hôm nay 9/9 cho tuổi Tỵ

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 9/9/2025
1965
Ất Tỵ
Hỏa
Nam
8
15271
Nữ
7
235273
1977
Đinh Tỵ
Thổ
Nam
5
235981
Nữ
1
263972
1989
Kỷ Tỵ
Mộc
Nam
2
285877
Nữ
4
314496
1941
2001
Tân Tỵ
Kim
Nam
5
8
94897
Nữ
1
7
296076
1953
Quý Tỵ
Thủy
Nam
2
55489
Nữ
4
83591

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 9/9/2025 của tuổi Tỵ:

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Mệnh Kim, 25 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Càng hành động thì càng bị ràng buộc rắc rối, hoặc phải làm trong tình trạng bị ép uổng, miễn cưỡng, bị trách oán. Cũng không nên tin tưởng vào kinh nghiệm, tay nghề của mình.

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mệnh Mộc, 37 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Sự mong cầu nhanh chóng về công danh cũng như về tài lộc tuy không có kết quả như ý nhưng vẫn tốt. Nên hãy để tự nhiên. Có nhiều người hoặc sự việc đến cần phải giải quyết hoặc thay đổi.

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Mệnh Thổ, 49 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Chớ nên để bị lôi cuốn vào lời nói của người khác, để rồi sinh ra nhiều chuyện phiền lòng, kết quả lại không tốt. Ngày gặp bè bạn, thân nhân hoặc có tin xa. Gia đạo ồn ào, bận rộn.

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Mệnh Hỏa, 61 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Sự mong cầu nhanh chóng về công danh cũng như về tài lộc không có kết quả nhưng vẫn tốt. Nên hãy để tự nhiên. Có nhiều người hoặc sự việc đến cần phải giải quyết hoặc thay đổi.

7. Con số may mắn hôm nay 9/9 cho tuổi Ngọ

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 9/9/2025
1954
Giáp Ngọ
Kim
Nam
1
334083
Nữ
5
206597
1966
Bính Ngọ
Thủy
Nam
7
314268
Nữ
8
103780
1978
Mậu Ngọ
Hỏa
Nam
4
104670
Nữ
2
314899
1990
Canh Ngọ
Thổ
Nam
1
184895
Nữ
5
23476
1942
2002
Nhâm Ngọ
Mộc
Nam
4
7
66169
Nữ
2
8
136594

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 9/9/2025 của tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mệnh Mộc, 24 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Mọi việc đều phải cẩn trọng và chậm rãi. Chớ nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn vào những chuyện không đâu chỉ đưa đến hao tài mà còn mang tiếng, thị phi, tranh cãi.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Mệnh Thổ, 36 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Chớ nên hấp tấp vội vàng hành động hoặc ăn nói dễ bị trách oán, hiểu lầm, tính toán không đúng thực tế. Chớ nên để bị lôi cuốn vào lời nói của người khác.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Mệnh Hỏa, 48 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Mọi việc nên để tự nhiên không cần phải nêu lên ý kiến của mình vì tất cả đã có chủ định, hoặc việc phải bị bỏ dở, sai hẹn, chờ đợi lâu lắc. Có tin tức ở xa về tình cảm, hôn nhân, thi cử.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Mệnh Thủy, 60 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Nên có sự dứt khoát, hoặc đình chỉ công việc hoặc chuyện tình cảm đã kéo dài từ lâu. Hoặc đã đến lúc phải thay đổi tình trạng hiện tại. Có sự đi xa, xa cách người thân.

8. Con số may mắn hôm nay 9/9 cho tuổi Mùi

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 9/9/2025
1955
Ất Mùi
Kim
Nam
9
294487
Nữ
6
155695
1967
Đinh Mùi
Thủy
Nam
6
175883
Nữ
9
65694
1979
Kỷ Mùi
Hỏa
Nam
3
285790
Nữ
3
45089
1991
Tân Mùi
Thổ
Nam
9
63598
Nữ
6
334795
1943
2003
Quý Mùi
Mộc
Nam
3
6
94787
Nữ
3
9
64792

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 9/9 của tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mệnh Mộc, 23 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Hao tốn về mua sắm, tiệc tùng, quà tặng hoặc chỉ có niềm vui chốc lát. Chuyện tình cảm, vui chơi, giao thiệp không nên kéo dài sẽ gặp chuyện không như ý.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Mệnh Thổ, 35 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Có sự may mắn về tiền bạc, nhưng cũng hao về vui chơi, đình đám, giao thiệp. Mọi việc nên để tự nhiên không cần phải nêu lên ý kiến của mình vì tất cả đã có chủ định.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Mệnh Hỏa, 47 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Ngày có sự thay đổi mọi việc từ công danh cho đến tình cảm, sức khỏe, việc làm. Có sự họp mặt, hội ngộ với bè bạn, người thân. Có tin xa, có khách đến, người có vai trò quan trọng đối với mình.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Mệnh Thủy, 59 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, nếu có thì cũng phải có sự chi phí khá nhiều. Việc đời còn lắm ngang trái buồn phiền, nếu bạn có gặp trở lực hoặc lâm vào thế kẹt cũng không nên chán nản.

9. Con số may mắn hôm nay 9/9/2025 cho tuổi Thân

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 9/9/2025
1956
Bính Thân
Hỏa
Nam
8
245693
Nữ
7
146390
1968
Mậu Thân
Thổ
Nam
5
176098
Nữ
1
325694
1980
Canh Thân
Mộc
Nam
2
254568
Nữ
4
63676
1992
Nhâm Thân
Kim
Nam
8
295070
Nữ
7
73669
1944
2004
Giáp Thân
Thủy
Nam
2
5
56192
Nữ
4
1
154399

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 9/9/2025 của tuổi Thân:

Tử vi tuổi Giáp Thân (Mệnh Thủy, 22 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Có khách đến nhờ vả về công việc soạn thảo giấy tờ, di chuyển, đi lại, các thủ tục về bảo trợ, bảo hiểm, nên nhận lời. Ngày có tài lộc hoặc có sự thuận lợi trong công việc làm ăn.

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Mệnh Kim, 34 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Ngày rất dễ gặp sự cản trở, khó khăn hoặc chỉ nhận được những tin tức bất lợi từ công danh cho đến tình cảm, sức khỏe. Chỉ nên nghỉ ngơi hoặc làm việc bình thường.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mệnh Mộc, 46 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Đi xa bất lợi. Có tin xa. Việc đời còn lắm ngang trái buồn phiền, nếu có gặp trở lực hoặc lâm vào thế kẹt cũng không nên chán nản, sẽ có người giúp đỡ mình, và mọi chuyện sẽ qua.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Mệnh Thổ, 58 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Có cuộc đi xa hoặc di chuyển, dù có trở ngại chút ít. Nên đến nơi việc cần thiết kẻo có sự sai hẹn. Có sự tu bổ sửa chữa hoặc cần phải bàn thảo lại cho công việc.

10. Con số may mắn hôm nay 9/9 cho tuổi Dậu

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 9/9/2025
1957
Đinh Dậu
Hỏa
Nam
7
43569
Nữ
8
205867
1969
Kỷ Dậu
Thổ
Nam
4
195568
Nữ
2
173570
1981
Tân Dậu
Mộc
Nam
1
193594
Nữ
5
43588
1993
Quý Dậu
Kim
Nam
7
246287
Nữ
8
254784
1945
2005
Ất Dậu
Thủy
Nam
1
4
335578
Nữ
5
2
286277

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 9/9/2025 của tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Mệnh Thủy, 21 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Nên âm thầm tiến hành, giải quyết công việc theo ý định của mình. Có sự gặp gỡ lại người xưa, chốn cũ, việc cũ. Chuyện tình cảm đã đến lúc phải có sự thay đổi, hoặc tiến lên hoặc chia tay.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Mệnh Kim, 33 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Ngày chỉ nghe những chuyện không tốt, hoặc chỉ là vấn đề tình cảm giao thiệp vu vơ. Tốt hơn là nên giữ hòa khí, thà chịu thiệt thòi một chút sẽ có lợi về sau. Không nên tranh cãi, phân trần.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mệnh Mộc, 45 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Còn đám mây mù che khuất, mọi việc chưa phải là lúc tiến hành vì còn nhiều trở ngại do công việc hoặc người mình mong muốn lại không đến. Có tài lộc nhỏ

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Mệnh Thổ, 57 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Ngày khó có tài lộc hoặc việc mong cầu khó có kết quả, có sự buồn phiền, gặp trắc trở đôi chút. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà quên đi mục đích chính của mình.

11. Con số may mắn hôm nay 9/9 cho tuổi Tuất

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 9/9/2025
1946
2006
Bính Tuất
Thổ
Nam
9
276389
Nữ
6
95068
1958
Mậu Tuất
Mộc
Nam
6
305369
Nữ
9
315574
1970
Canh Tuất
Kim
Nam
3
86185
Nữ
3
105468
1982
Nhâm Tuất
Thủy
Nam
9
55174
Nữ
6
163870
1994
Giáp Tuất
Hỏa
Nam
9
3
194091
Nữ
6
3
116484

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 9/9/2025 của tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Bính Tuất (Mệnh Thổ, 20 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Ngày có nhiều lo âu, bận rộn, có tin buồn hoặc có người đến tâm sự và nhờ mình giúp đỡ. Có cuộc đi ngắn hoặc có cuộc gặp gỡ, hẹn hò để thông báo sự chia tay, thay đổi hoàn cảnh sống.

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Mệnh Hỏa, 32 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Không nên tin tưởng vào sự suy tính của mình dù có đúng ở trong quá khứ. Không nên tin tưởng vào lời nói hoặc ý kiến của người khác, chưa hẳn đã là sự trung thực.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Mệnh Thủy, 44 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Có những sự việc hoặc con người không mời mà đến. Nên bình tĩnh giải quyết trong mọi việc nghe ý kiến của người khác sẽ không đúng. Ngày có sự hao tốn về đám tiệc, mua sắm.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Mệnh Kim, 56 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Không nên chần chừ hãy tự quyết định di chuyển, thay đổi hoặc ra đi. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc thỏa thuận, hẹn hò ở quá khứ và nên đúng hẹn.

12. Con số may mắn hôm nay 9/9 cho tuổi Hợi

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 9/9/2025
1995
Ất Hợi
Hỏa
Nam
5
203681
Nữ
1
06696
1959
Kỷ Hợi
Mộc
Nam
5
65090
Nữ
1
324783
1971
Tân Hợi
Kim
Nam
2
34785
Nữ
4
314482
1983
Quý Hợi
Thủy
Nam
8
95495
Nữ
7
276685
1947
2007
Đinh Hợi
Thổ
Nam
8
2
25382
Nữ
7
4
325081

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 9/9/2025 của tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Mệnh Thổ, 19 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Có những sự việc hoặc con người không mời mà đến. Nên bình tĩnh giải quyết trong mọi việc nghe ý kiến của người khác sẽ không đúng. Ngày có sự hao tốn về đám tiệc, mua sắm, sửa chữa.

Tử vi tuổi Ất Hợi (Mệnh Hỏa, 31 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Công việc hay bị bỏ dở, phá ngang để giải quyết công việc mới. Nội bộ có sự phiền lòng hoặc có tin buồn về sức khỏe của thân nhân, bè bạn, đồng nghiệp. Có tài lộc.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Mệnh Thủy, 43 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Mọi việc sẽ có cách giải quyết nhưng không phải là ngày hôm nay. Chớ tranh cãi, phân giải. Chỉ nên ngồi yên và chờ đợi. Hãy an vui về tình cảm với chính mình hoặc với gia đình.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Mệnh Kim, 55 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Mọi việc nên chậm rãi giải quyết, và nếu có thể được thì nên thay đổi tình trạng hiện tại sẽ có sự tốt đẹp. Đi đâu cũng nên có lời nhắn vì sẽ có người hoặc quý nhân tìm đến, hoặc có tin xa.

      Tôn giáo - Tín ngưỡng
      Con số may mắn hôm nay 9/9/2025 theo năm sinh 12 con giáp

