Văn hóa

Con số may mắn tài lộc ngày 8/9/2025 của 12 con giáp

Quốc Duẩn07/09/2025 17:00

Con số may mắn ngày 8/9 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số tài lộc của 12 con giáp chuẩn nhất? Con số may mắn hôm nay 8/9 theo năm sinh của bạn là bao nhiêu? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 8/9 là con số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

1. Con số may mắn hôm nay 8/9 cho tuổi Tý

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 8/9/2025
1984
Giáp Tý
Kim
Nam
7
66274
Nữ
8
166488
1996
Bính Tý
Thủy
Nam
4
275499
Nữ
2
185486
1948

2008
Mậu Tý
Hỏa
Nam
7
1
273467
Nữ
8
5
284971
1960
Canh Tý
Thổ
Nam
4
334567
Nữ
2
34481
1972
Nhâm Tý
Mộc
Nam
1
54383
Nữ
5
215685
Con số may mắn

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 8/9/2025 của tuổi Tý:

Tử vi tuổi Mậu Tý (Mệnh Hỏa, 18 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Có nhiều công việc đến cần phải giải quyết. Ngày có nhiều công việc bận rộn. Việc mong cầu về công danh, tài lộc sẽ có kết quả nhưng chậm, hoặc chỉ là tin ngoài hành lang.

Tử vi tuổi Bính Tý (Mệnh Thủy, 30 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Chỉ nên ngồi yên, chờ gặp quý nhân giúp đỡ, hoặc chờ một cơ hội khác. Ngày chỉ thích hợp với những người làm ngành nghề có liên quan đến pháp luật, y tế.

Tử vi tuổi Giáp Tý (Mệnh Kim, 42 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Mọi sự sẽ trở nên dễ dàng, tuy làm ăn được nhưng đề phòng đau ốm cho mình hoặc thân nhân. Ngày gặp gỡ quý nhân. Ngay trong việc di chuyển, đi xa, hoặc mong cầu tin tức cũng nên cẩn trọng.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mệnh Mộc, 54 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Không nên mưu sự chuyện lớn lao sẽ bị nghẽn lối. Cần phải biết kiềm chế sự nóng tính, vội vã của mình trước mọi trở lực khó khăn, ràng buộc. Sức khỏe không tốt.

2. Con số may mắn ngày 8/9 cho tuổi Sửu

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 8/9/2025
1985
Ất Sửu
Kim
Nam
6
224283
Nữ
9
294992
1997
Đinh Sửu
Thủy
Nam
3
64380
Nữ
3
204470
1949

2009
Kỷ Sửu
Hỏa
Nam
6
9
315181
Nữ
9
6
144978
1961
Tân Sửu
Thổ
Nam
3
264888
Nữ
3
46596
1973
Quý Sửu
Mộc
Nam
9
233977
Nữ
6
03679

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 8/9/2025 của tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Mệnh Hỏa, 17 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Có lộc nhỏ, hoặc được lộc ăn, quà tặng. Nên quay trở về nơi chốn cũ hoặc chỉ nên ngồi yên. Có tin tức của bè bạn, người thân. Ngày tốt cho việc tổng kết, thu dọn, chấm dứt cho một công đoạn.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Mệnh Thủy, 29 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi. Sự mong cầu về tiền bạc không được như ý hoặc chậm chạp. Nếu có thì cũng phải hao tốn hoặc gặp chuyện bực mình.

Tử vi tuổi Ất Sửu (Mệnh Kim, 41 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Không nên đi quá xa hoặc mong cầu những chuyện lớn lao thì lợi và hại sẽ đi đôi. Có tin buồn về chuyện tình cảm, gia đạo, nội bộ có sự trái ý, bất hòa.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mệnh Mộc, 53 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Việc gì đã có tính toán thì nên tiến hành. Dù có sự trắc trở, khó khăn nhưng sẽ có hậu quả tốt. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm.

3. Con số may mắn ngày 8/9 cho tuổi Dần

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 8/9/2025
1974
Giáp Dần
Thủy
Nam
8
134990
Nữ
7
14373
1986
Bính Dần
Hỏa
Nam
5
293578
Nữ
1
175769
1998
Mậu Dần
Thổ
Nam
2
114972
Nữ
4
193980
1950
2020
Canh Dần
Mộc
Nam
5
8
214397
Nữ
1
7
334999
1962
Nhâm Dần
Kim
Nam
2
64785
Nữ
4
106680

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 8/9/2025 của tuổi Dần:

Tử vi tuổi Mậu Dần (Mệnh Thổ, 28 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Tất cả sự thành bại của mình đều tùy thuộc vào kết quả tốt hay xấu trong công việc của quý nhân, hoặc người cấp trên, đồng sự với mình. Tâm tình bất an, có chuyện buồn, hay lo, gặp trở ngại.

Tử vi tuổi Bính Dần (Mệnh Hỏa, 40 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Ngày xấu, nếu được sự yên bình là điềm tốt. Ngày gặp những chuyện không đâu. Nếu có việc làm thì dễ bị nhiều áp lực khó khăn. Đề phòng có người kích bác hoặc chơi xấu mình.

Tử vi tuổi Giáp Dần (Mệnh Thủy, 52 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Có quý nhân hoặc có đồng sự, bạn bè tốt giúp đỡ mình hoặc cho tin tức, ý kiến hay trong công việc. Sức khỏe không tốt, có tài lộc. Muốn thành công phải bỏ nhiều công sức, nỗ lực.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Mệnh Kim, 64 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Sự mong cầu về công danh tình cảm có thể bị đảo lộn hoặc đứng chựng, bỏ dở. Có rất nhiều điều khổ tâm, chịu đựng. Gia đạo bất an, có chuyện buồn.

4. Con số may mắn ngày 8/9 cho tuổi Mão

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 8/9/2025
1975
Ất Mão
Thủy
Nam
7
104177
Nữ
8
226170
1987
Đinh Mão
Hỏa
Nam
4
13484
Nữ
2
126097
1939
1999
Kỷ Mão
Thổ
Nam
7
1
26696
Nữ
8
5
125570
1951
Tân Mão
Mộc
Nam
4
34194
Nữ
2
235187
1963
Quý Mão
Kim
Nam
1
233497
Nữ
5
114679

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 8/9/2025 của tuổi Mão:

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Mệnh Thổ, 27 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Có sự thay đổi về công việc, phương hướng, kế hoạch, tu bổ, mua sắm, sửa chữa. Có người đến nhờ mình giúp đỡ, nhưng không nên bao đồng, chỉ nên thực hiện theo những gì mình có trong tay.

Tử vi tuổi Đinh Mão (Mệnh Hỏa, 39 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Ngày có sự thay đổi, hoặc đến hạn phải tiến hành, hoặc kết thúc chấm dứt một công việc, hay chuyện tình cảm. Có khách, bè bạn đến, hoặc có tin của họ.

Tử vi tuổi Ất Mão (Mệnh Thủy, 51 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Có sự thay đổi về công việc, phương hướng, kế hoạch. Công trình lo toan bấy lâu nay có sự kết thúc tuy có khó khăn, sửa chữa hoặc bị kiểm tra đôi chút.

Tử vi tuổi Quý Mão (Mệnh Kim, 63 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Ngày có đám tiệc hoặc có tin tức của thân nhân, bè bạn. Đã đến lúc phải thay đổi không nên theo đường hướng cũ, dù bước đầu có gặp khó khăn nhưng vẫn có kết quả tốt ở tương lai.

5. Con số may mắn ngày 8/9 cho tuổi Thìn

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 8/9/2025
1964
Giáp Thìn
Hỏa
Nam
9
53995
Nữ
6
325198
1976
Bính Thìn
Thổ
Nam
6
25389
Nữ
9
285169
1988
Mậu Thìn
Mộc
Nam
3
54583
Nữ
3
194169
1940
2000
Canh Thìn
Kim
Nam
6
9
105774
Nữ
9
6
94894
1952
Nhâm Thìn
Thủy
Nam
3
326286
Nữ
3
104483

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 8/9/2025 của tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Canh Thìn (Mệnh Kim, 26 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Ngày có sự thay đổi, hoặc đến hạn phải tiến hành hoặc kết thúc chấm dứt một công việc, hay chuyện tình cảm. Có khách, bè bạn đến, hoặc có tin của họ.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mệnh Mộc, 38 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Nên cẩn trọng về sức khỏe. Tâm tình bất an. Không nên vội vã hấp tấp khi sự việc xảy ra, mà chỉ nên hành động như thường ngày. Ngày có sự tu bổ hoặc sửa chữa về phương tiện máy móc xe cộ.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Mệnh Thổ, 50 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Hãy chỉ nên chăm chú vào một chuyện, không nên ôm đồm công việc. Hãy bình tĩnh dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng có phương cách giải quyết.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Mệnh Hỏa, 62 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Nên cẩn trọng về sức khỏe. Tâm tình bất an. Không nên vội vã hấp tấp khi sự việc xảy ra, mà chỉ nên hành động như thường ngày. Sẽ có tin đến. Tài lộc bình thường.

6. Con số may mắn ngày 8/9 cho tuổi Tỵ

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 8/9/2025
1965
Ất Tỵ
Hỏa
Nam
8
06269
Nữ
7
205491
1977
Đinh Tỵ
Thổ
Nam
5
206577
Nữ
1
285667
1989
Kỷ Tỵ
Mộc
Nam
2
214588
Nữ
4
185780
1941
2001
Tân Tỵ
Kim
Nam
5
8
276073
Nữ
1
7
63791
1953
Quý Tỵ
Thủy
Nam
2
14988
Nữ
4
155299

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 8/9/2025 của tuổi Tỵ:

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Mệnh Kim, 25 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Ngày tuổi của bổn mạng, không nên cưỡng cầu những việc lớn lao, tiến hành giao dịch hoặc hẹn ước. Nên xem xét lại những gì mình đã nói hoặc hứa hẹn ở quá khứ có sự sơ sót nào hay không.

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mệnh Mộc, 37 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Hãy chỉ nên chăm chú vào một chuyện, không nên ôm đồm công việc. Hãy bình tĩnh dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng có phương cách giải quyết. Sức khỏe không tốt.

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Mệnh Thổ, 49 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Mọi việc đều không nên hấp tấp, vội vàng khi có gặp sự sai hẹn, lỡ hẹn, chậm trễ. Nên có sự tu bổ sửa chữa chỉnh trang, mua sắm đồ đạc vật dụng cho nhà cửa, văn phòng.

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Mệnh Hỏa, 61 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Nên có sự hoàn trả nợ nần về tiền bạc cũng như về ân tình nghĩa lụy, sự chung đụng về làm ăn, giao dịch sẽ có kết quả lâu dài. Có tin xa. Nếu có cuộc hẹn thì nên chờ đợi, có sự dời hẹn, chậm trễ.

7. Con số may mắn ngày 8/9 cho tuổi Ngọ

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 8/9/2025
1954
Giáp Ngọ
Kim
Nam
1
134274
Nữ
5
13775
1966
Bính Ngọ
Thủy
Nam
7
86189
Nữ
8
284297
1978
Mậu Ngọ
Hỏa
Nam
4
205992
Nữ
2
285574
1990
Canh Ngọ
Thổ
Nam
1
224493
Nữ
5
264177
1942
2002
Nhâm Ngọ
Mộc
Nam
4
7
14188
Nữ
2
8
203471

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 8/9/2025 của tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mệnh Mộc, 24 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Có sự tu bổ sửa chữa, chỉnh trang, mua sắm đồ đạc vật dụng cho nhà cửa, văn phòng. Sự mong cầu tiền bạc còn chậm hoặc có mà không như ý.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Mệnh Thổ, 36 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Cần tránh mọi sự thị phi tranh luận không đưa đến kết quả tốt, dù ở trong tiệc vui cũng vậy. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Ngày có sự mua sắm, tu bổ, chi dụng cho những việc đến hạn kỳ.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Mệnh Hỏa, 48 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi trong gia đạo cũng như ở văn phòng. Có người đến quấy rối. Nên có sự hoàn trả nợ nần về tiền bạc cũng như về ân tình nghĩa lụy.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Mệnh Thủy, 60 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Đề phòng chuyện thị phi, tranh cãi, khẩu thiệt. Nếu có người đến với mình chỉ là người gặp hoạn nạn muốn nhờ vả mình. Ngày không nên có sự đính ước, hẹn ước, dễ gặp sự phản bội.

8. Con số may mắn ngày 8/9 cho tuổi Mùi

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 8/9/2025
1955
Ất Mùi
Kim
Nam
9
306076
Nữ
6
294680
1967
Đinh Mùi
Thủy
Nam
6
45368
Nữ
9
16596
1979
Kỷ Mùi
Hỏa
Nam
3
276592
Nữ
3
274282
1991
Tân Mùi
Thổ
Nam
9
65676
Nữ
6
113488
1943
2003
Quý Mùi
Mộc
Nam
3
6
165873
Nữ
3
9
163771

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 8/9 của tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mệnh Mộc, 23 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Chuyện tình cảm, kết bạn, đính ước, hẹn ước phải có sự dè chừng, dễ vướng vào cảnh lôi thôi, tiến thoái lưỡng nan. Không nên bao đồng, làm ơn mắc oán.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Mệnh Thổ, 35 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Nên bỏ mặc chuyện thị phi, tai tiếng, lời trách oán, và chỉ nên giữ thái độ im lặng và kiên nhẫn trong công việc. Đề phòng các tai nạn rủi ro. Không nên tin cẩn vào mọi tin tức đến trong ngày.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Mệnh Hỏa, 47 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Không nên toan tính trước vì sự việc sẽ xảy ra trái ngược, nhất là trong vấn đề tiền bạc, có sự chi dụng cho công việc ở quá khứ. Có sự bất trắc trong các vấn đề đi đứng, sử dụng xe cộ, máy móc.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Mệnh Thủy, 59 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Có tin tức đến khiến mình phải lo toan giải quyết những công việc cần gấp. Có quý nhân hoặc khách đến đem tin có sự thay đổi về đường hướng làm ăn, hoặc thay đổi về công việc.

9. Con số may mắn ngày 8/9/2025 cho tuổi Thân

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 8/9/2025
1956
Bính Thân
Hỏa
Nam
8
305482
Nữ
7
65975
1968
Mậu Thân
Thổ
Nam
5
204986
Nữ
1
06083
1980
Canh Thân
Mộc
Nam
2
245583
Nữ
4
163490
1992
Nhâm Thân
Kim
Nam
8
125774
Nữ
7
24291
1944
2004
Giáp Thân
Thủy
Nam
2
5
303479
Nữ
4
1
94991

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 8/9/2025 của tuổi Thân:

Tử vi tuổi Giáp Thân (Mệnh Thủy, 22 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Sự hẹn hò, hẹn ước chưa được như ý nhưng không phải là xấu. Tất cả chỉ nên nằm trong sự trao đổi, thảo luận, bàn bạc, lập kế hoạch. Chưa phải là lúc tiến hành. Có tin xa.

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Mệnh Kim, 34 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Nếu là người làm về kinh tế nên có sự nhẫn nại với khách hàng, nhưng cũng không nên vì quá tình cảm mà gặp sự thiệt thòi, hoặc phải miễn cưỡng mà làm sẽ không có lợi cho cả đôi bên.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mệnh Mộc, 46 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Nên sẵn sàng hao tốn về những chuyện nhỏ mới có kết quả. Có tin xa. Có người đến nhờ mình giúp đỡ hoặc hỏi ý kiến. Chính mình nếu muốn toan tính việc gì cũng nên tìm gặp quý nhân xin ý kiến.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Mệnh Thổ, 58 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Tất cả chỉ nên nằm trong sự trao đổi, thảo luận, bàn bạc, lập kế hoạch. Chưa phải là lúc tiến hành. Có tin xa. Có lộc nhỏ, hoặc có việc lợi lộc, sự thuận lợi đến với mình, trong nhóm có người đồng ý kiến với mình.

10. Con số may mắn ngày 8/9 cho tuổi Dậu

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 8/9/2025
1957
Đinh Dậu
Hỏa
Nam
7
275282
Nữ
8
25991
1969
Kỷ Dậu
Thổ
Nam
4
173790
Nữ
2
65390
1981
Tân Dậu
Mộc
Nam
1
285776
Nữ
5
116276
1993
Quý Dậu
Kim
Nam
7
104685
Nữ
8
156298
1945
2005
Ất Dậu
Thủy
Nam
1
4
285284
Nữ
5
2
66296

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 8/9/2025 của tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Mệnh Thủy, 21 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Nếu là người làm về kinh tế nên có sự nhẫn nại với khách hàng, nhưng cũng không nên vì quá tình cảm mà gặp sự thiệt thòi, hoặc phải miễn cưỡng mà làm sẽ không có lợi cho cả đôi bên.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Mệnh Kim, 33 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Chuyện công danh, tình cảm, tài lộc nếu đến thì nên làm ngay. Khi có lợi thì nên dừng bước. Sự lợi lộc có thể đến chậm hoặc chỉ là có tin, hoặc được sự giúp đỡ của quý nhân.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mệnh Mộc, 45 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Có sự bất hòa, lủng củng trong nội bộ hoặc quan hệ với người khác. Không nên mưu sự, có nhiều rủi ro, tính toán sai lầm. Cần dè dặt từ lời ăn tiếng nói cho đến sự cư xử.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Mệnh Thổ, 57 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Ngày xấu. Nếu có tài lộc cũng phải cực nhọc, khó khăn, trắc trở, hoặc phải chi dụng cho những việc cần thiết, đáo hạn, định kỳ. Có quá nhiều chuyện phải lo âu, tâm tình bất an.

11. Con số may mắn ngày 8/9 cho tuổi Tuất

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 8/9/2025
1946
2006
Bính Tuất
Thổ
Nam
9
196594
Nữ
6
194894
1958
Mậu Tuất
Mộc
Nam
6
285495
Nữ
9
195873
1970
Canh Tuất
Kim
Nam
3
166596
Nữ
3
25292
1982
Nhâm Tuất
Thủy
Nam
9
136574
Nữ
6
325471
1994
Giáp Tuất
Hỏa
Nam
9
3
233799
Nữ
6
3
96095

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 8/9/2025 của tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Bính Tuất (Mệnh Thổ, 20 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn đến về công danh cũng như về tình cảm. Có tài lộc vào nhanh ra nhanh. Sức khỏe không tốt. Ngày có quá nhiều sự bận rộn, lo âu.

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Mệnh Hỏa, 32 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Cẩn trọng các việc có liên quan đến pháp luật, rủi ro, buồn phiền, tang tóc, tai nạn, đau ốm. Mọi việc mong cầu dễ gặp điều bất trắc. Cẩn thận về lời ăn tiếng nói đưa đến bất hòa, xung đột.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Mệnh Thủy, 44 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Mọi việc nên hoạt động một cách bình thường. Dù thấy có cơ hội phát triển hoặc muốn tiến thêm cũng nên chậm rãi, hoặc nên bàn thảo kỹ lưỡng rồi hãy quyết định. Có tin tức ở xa.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Mệnh Kim, 56 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Nên thay đổi ý định, công việc dù có chút ít khó khăn ngăn trở. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc gặp được cơ hội tốt. Chỉ nên lắng nghe ý kiến của khác, nhưng phải tự mình quyết định.

12. Con số may mắn ngày 8/9 cho tuổi Hợi

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 8/9/2025
1995
Ất Hợi
Hỏa
Nam
5
86373
Nữ
1
116582
1959
Kỷ Hợi
Mộc
Nam
5
133571
Nữ
1
114179
1971
Tân Hợi
Kim
Nam
2
113979
Nữ
4
134371
1983
Quý Hợi
Thủy
Nam
8
254486
Nữ
7
135168
1947
2007
Đinh Hợi
Thổ
Nam
8
2
285474
Nữ
7
4
255697

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 8/9/2025 của tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Mệnh Thổ, 19 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Mọi việc xảy ra rất nhanh, có sự biến chuyển, đảo lộn. Do đó không nên vội vã nêu ý kiến của mình. Hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác.

Tử vi tuổi Ất Hợi (Mệnh Hỏa, 31 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Mọi việc nên hoạt động bình thường. Ngay cả trong chuyện tình cảm, giao thiệp cũng phải có chuyện dè dặt. Đừng tưởng tất cả đều có ý như mình đã nghĩ. Không nên tin cẩn về lời nói, lời hứa.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Mệnh Thủy, 43 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Nên thực hiện hoặc tiến hành những công việc đã có sự dự định trước. Nếu có mong cầu về tiền bạc, tài lộc thì cũng phải chật vật khó khăn mà cũng không được như ý.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Mệnh Kim, 55 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Không nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ có hại. Mọi tin tức đến đều không có lợi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều lợi cho mình, chỉ là ý kiến thoáng qua.

      Văn hóa
      Con số may mắn tài lộc ngày 8/9/2025 của 12 con giáp

