Thứ Bảy, 6/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Văn hóa

Con số may mắn tài lộc ngày 7/9/2025 của 12 con giáp

Quốc Duẩn06/09/2025 21:55

Con số may mắn hôm nay 7/9 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số tài lộc của 12 con giáp chuẩn nhất? Con số may mắn hôm nay 7/9 theo năm sinh của bạn là bao nhiêu? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 7/9 là con số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

1. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Tý

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 7/9/2025
1984
Giáp Tý
Kim
Nam
7
04382
Nữ
8
54185
1996
Bính Tý
Thủy
Nam
4
255184
Nữ
2
295180
1948

2008
Mậu Tý
Hỏa
Nam
7
1
306576
Nữ
8
5
46485
1960
Canh Tý
Thổ
Nam
4
75295
Nữ
2
193680
1972
Nhâm Tý
Mộc
Nam
1
96395
Nữ
5
125394
Con số may mắn tài lộc hôm nay 7/9/2025 của 12 con giáp

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Tý:

Tử vi tuổi Mậu Tý (Mệnh Hỏa, 18 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc làm nên, đừng bỏ ngang trong công việc, tình cảm sẽ không tìm lại được. Tuy nhiên sự việc chỉ xảy ra trong một giai đoạn ngắn.

Tử vi tuổi Bính Tý (Mệnh Thủy, 30 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Nếu thấy có sự thuận lợi thì nên tiến hành nhanh không nên để dây dưa. Có cuộc đi ngắn, hoặc nhận được tin. Có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, di chuyển nhiều.

Tử vi tuổi Giáp Tý (Mệnh Kim, 42 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc làm nên, đừng bỏ ngang trong công việc, tình cảm sẽ không tìm lại được. Có người giúp đỡ tận tình. Gia đạo có hỷ sự. Tin xa vừa ý.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mệnh Mộc, 54 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Có lộc ăn, có quý nhân giúp đỡ, hoặc có tin vui về tâm tình, di chuyển nhiều. Đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình làm cho công việc bị bỏ dở, hoặc chuyển qua hướng khác.

2. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Sửu

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 7/9/2025
1985
Ất Sửu
Kim
Nam
6
125172
Nữ
9
86399
1997
Đinh Sửu
Thủy
Nam
3
264581
Nữ
3
185095
1949

2009
Kỷ Sửu
Hỏa
Nam
6
9
104091
Nữ
9
6
103778
1961
Tân Sửu
Thổ
Nam
3
253871
Nữ
3
196697
1973
Quý Sửu
Mộc
Nam
9
153997
Nữ
6
85177

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Mệnh Hỏa, 17 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Ngày có tiệc tùng đình đám, có khách đến. Nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, đừng để bị lôi cuốn.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Mệnh Thủy, 29 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Sự việc xảy ra dù là chuyện buồn cũng không có ảnh hưởng xấu đến mình. Nên giúp đỡ người khác sẽ có lợi cho tương lai. Mọi việc di chuyển, đi xa đều không nên. Có lộc nhỏ, hoặc chuyện vui.

Tử vi tuổi Ất Sửu (Mệnh Kim, 41 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Ngày có tiệc, có khách đến. Sức khỏe không tốt. Nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, đừng để bị lôi cuốn.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mệnh Mộc, 53 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Không nên tham lam hoặc làm những việc ngoài khả năng của mình, kết quả sẽ không đi tới đâu. Nhưng sự việc xảy ra dù là chuyện buồn cũng không có ảnh hưởng xấu đến mình.

3. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Dần

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 7/9/2025
1974
Giáp Dần
Thủy
Nam
8
33876
Nữ
7
134892
1986
Bính Dần
Hỏa
Nam
5
253672
Nữ
1
214699
1998
Mậu Dần
Thổ
Nam
2
74893
Nữ
4
95487
1950
2020
Canh Dần
Mộc
Nam
5
8
76167
Nữ
1
7
164170
1962
Nhâm Dần
Kim
Nam
2
93786
Nữ
4
33797

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Dần:

Tử vi tuổi Mậu Dần (Mệnh Thổ, 28 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Làm gì cũng không nên hấp tấp, vội vàng. Việc vui chơi, tình cảm không có lợi về tiền bạc, nhưng sẽ có hậu quả tốt, có tài lộc nhưng cũng hao tán cho những công việc cần thiết.

Tử vi tuổi Bính Dần (Mệnh Hỏa, 40 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Có tài lộc hoặc có hỷ sự, lộc ăn, quà tặng, và có cuộc đi xa, hoặc thuyên chuyển, thay đổi công việc, văn phòng. Thuận lợi cho việc giải tán, kết thúc mọi mặt trong vấn đề tình cảm, nhân nghĩa.

Tử vi tuổi Giáp Dần (Mệnh Thủy, 52 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Ngày có nhiều biến động hoặc có nhiều tin tức. Có sự hư hại cần phải tu bổ, mua sắm. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Mệnh Kim, 64 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Ngày có sự kết thúc công trình, hội họp, hội ngộ, hoặc đã đến hạn, đúng hẹn, cần phải coi trọng lời hứa, có tin tức ở xa hoặc gặp thân nhân, quý nhân, bè bạn.

4. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Mão

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 7/9/2025
1975
Ất Mão
Thủy
Nam
7
154579
Nữ
8
34673
1987
Đinh Mão
Hỏa
Nam
4
194787
Nữ
2
334483
1939
1999
Kỷ Mão
Thổ
Nam
7
1
233981
Nữ
8
5
184185
1951
Tân Mão
Mộc
Nam
4
266589
Nữ
2
265376
1963
Quý Mão
Kim
Nam
1
43783
Nữ
5
14183

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Mão:

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Mệnh Thổ, 27 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Giới hạn mọi việc di chuyển, đi xa. Nếu có toan tính di chuyển thì cũng gặp chuyện không tốt, ưu phiền, nên nghỉ ngơi. Làm gì cũng nên cẩn thận từ công việc cho đến tình cảm.

Tử vi tuổi Đinh Mão (Mệnh Hỏa, 39 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở, chậm chạp.

Tử vi tuổi Ất Mão (Mệnh Thủy, 51 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng, xe cộ cần phải tu bổ, sửa chữa. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Ngày có nhiều sự bận rộn, có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức liên quan đến mình.

Tử vi tuổi Quý Mão (Mệnh Kim, 63 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn.

5. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Thìn

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 7/9/2025
1964
Giáp Thìn
Hỏa
Nam
9
305286
Nữ
6
314496
1976
Bính Thìn
Thổ
Nam
6
165582
Nữ
9
334582
1988
Mậu Thìn
Mộc
Nam
3
244799
Nữ
3
216691
1940
2000
Canh Thìn
Kim
Nam
6
9
175793
Nữ
9
6
225190
1952
Nhâm Thìn
Thủy
Nam
3
153976
Nữ
3
233470

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Canh Thìn (Mệnh Kim, 26 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Nên mạnh dạn nêu ý kiến với người có thẩm quyền vì bản thân mình không có khả năng giải quyết. Mọi việc nên chậm rãi. Cẩn thận về lời nói có sự buồn phiền trách oán.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mệnh Mộc, 38 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn. Có thân nhân, bè bạn đến. Có cuộc vui.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Mệnh Thổ, 50 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Mệnh Hỏa, 62 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Có tài lộc, có hỷ sự, hoặc có lộc ăn, quà tặng, tiệc tùng. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên mong cầu hoặc tham dự quá đáng lại trở thành chuyện không vui.

6. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Tỵ

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 7/9/2025
1965
Ất Tỵ
Hỏa
Nam
8
306469
Nữ
7
334676
1977
Đinh Tỵ
Thổ
Nam
5
33588
Nữ
1
204675
1989
Kỷ Tỵ
Mộc
Nam
2
255980
Nữ
4
285599
1941
2001
Tân Tỵ
Kim
Nam
5
8
135779
Nữ
1
7
104685
1953
Quý Tỵ
Thủy
Nam
2
325567
Nữ
4
06677

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Tỵ:

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Mệnh Kim, 25 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, trắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn.

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mệnh Mộc, 37 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Ngày có sự thay đổi, hoặc đến hạn phải tiến hành hay chấm dứt một công việc, chuyện tình cảm. Có khách, bè bạn đến, hoặc có tin của họ. Có tài lộc, hỷ sự, hoặc lộc ăn, dự tiệc.

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Mệnh Thổ, 49 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Dù có cuộc hẹn hoặc được mời dự tiệc cũng không nên lơ là công việc. Hãy cố gắng giải quyết. Hoặc công việc hay bị bỏ dở vì có khách đến hoặc có tin tức mới.

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Mệnh Hỏa, 61 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, trắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn.

7. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Ngọ

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 7/9/2025
1954
Giáp Ngọ
Kim
Nam
1
94378
Nữ
5
85994
1966
Bính Ngọ
Thủy
Nam
7
44370
Nữ
8
235281
1978
Mậu Ngọ
Hỏa
Nam
4
53476
Nữ
2
204898
1990
Canh Ngọ
Thổ
Nam
1
276687
Nữ
5
144489
1942
2002
Nhâm Ngọ
Mộc
Nam
4
7
05374
Nữ
2
8
65294

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mệnh Mộc, 24 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Không nên phân trần, giải bày mà hãy tiến hành thì mới thuyết phục được người khác. Cũng không nên nghe những chuyện rày rà, phiền toái không dính líu đến mình.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Mệnh Thổ, 36 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công Việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc được quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Mệnh Hỏa, 48 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Mưu cầu về công danh, tiền bạc là điều không nên. Đi xa, di chuyển cũng bất lợi. Nên cẩn trọng khi sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Lời nói phải giữ gìn dễ có sự hiểu lầm.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Mệnh Thủy, 60 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hỷ sự, quà tặng.

8. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Mùi

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 7/9/2025
1955
Ất Mùi
Kim
Nam
9
265969
Nữ
6
333995
1967
Đinh Mùi
Thủy
Nam
6
294898
Nữ
9
184172
1979
Kỷ Mùi
Hỏa
Nam
3
234467
Nữ
3
295784
1991
Tân Mùi
Thổ
Nam
9
55173
Nữ
6
43996
1943
2003
Quý Mùi
Mộc
Nam
3
6
15480
Nữ
3
9
325298

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9 của tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mệnh Mộc, 23 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công Việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc được quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Mệnh Thổ, 35 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Dù có gặp trở lực, khó khăn cũng cố gắng giải quyết, tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết. Có tiệc, lộc ăn, quà tặng.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Mệnh Hỏa, 47 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc tiến hành, khởi sự, không nên bỏ ngang sẽ không tìm lại được trong việc cầu công danh, tài lộc, tình cảm. Ngày có chuyện vui, hội họp, gặp lại người xưa, có bạn mới.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Mệnh Thủy, 59 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Sự mong cầu về việc làm, tài lộc đều có sự chậm trễ, nhưng vẫn có cơ hội hoặc quý nhân giúp đỡ, san sẻ. Nên giải quyết những công việc đã dự tính ở quá khứ hoặc có ước hẹn, dễ bị mất uy tín.

9. Con số may mắn hôm nay 7/9/2025 cho tuổi Thân

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 7/9/2025
1956
Bính Thân
Hỏa
Nam
8
176395
Nữ
7
234277
1968
Mậu Thân
Thổ
Nam
5
275882
Nữ
1
164690
1980
Canh Thân
Mộc
Nam
2
36468
Nữ
4
125492
1992
Nhâm Thân
Kim
Nam
8
235379
Nữ
7
36367
1944
2004
Giáp Thân
Thủy
Nam
2
5
155368
Nữ
4
1
146585

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Thân:

Tử vi tuổi Giáp Thân (Mệnh Thủy, 22 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Hãy cố gắng tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết. Ngày có sự đáo hạn, định kỳ, ước hẹn. Có tiệc vui, lộc ăn, quà tặng.

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Mệnh Kim, 34 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Ngày có chuyện vui, hội họp, gặp lại người xưa, có bạn mới. Tuy nhiên cũng đề phòng có sự châm chích, hoặc có người dòm ngó, gây rối. Hoặc có rủi ro, trở ngại chút ít. Có tin xa.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mệnh Mộc, 46 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Mệnh Thổ, 58 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Tất cả mọi việc nên cẩn trọng. Bất cứ việc gì đến đều có sự trắc trở trước mới có sự thuận lợi sau. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp. Có lộc ăn, có quà tặng. Có tin buồn.

10. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Dậu

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 7/9/2025
1957
Đinh Dậu
Hỏa
Nam
7
316571
Nữ
8
165794
1969
Kỷ Dậu
Thổ
Nam
4
14686
Nữ
2
224290
1981
Tân Dậu
Mộc
Nam
1
34478
Nữ
5
265282
1993
Quý Dậu
Kim
Nam
7
115387
Nữ
8
144072
1945
2005
Ất Dậu
Thủy
Nam
1
4
15169
Nữ
5
2
176677

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Mệnh Thủy, 21 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Mệnh Kim, 33 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mệnh Mộc, 45 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Bất cứ việc gì đến đều có sự trắc trở trước mới có sự thuận lợi sau. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp. Có lộc ăn hoặc có quà nhỏ. Có tin buồn.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Mệnh Thổ, 57 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Không nên mưu sự những chuyện lớn lao hoặc lâu dài. Sự việc dở dang, bỏ dở nữa chừng vì có tin tức, hoàn cảnh mới, hoặc có người đến mình phải tiếp hoặc phải giải quyết.

11. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Tuất

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 7/9/2025
1946
2006
Bính Tuất
Thổ
Nam
9
145486
Nữ
6
274978
1958
Mậu Tuất
Mộc
Nam
6
316473
Nữ
9
65285
1970
Canh Tuất
Kim
Nam
3
225183
Nữ
3
166181
1982
Nhâm Tuất
Thủy
Nam
9
65784
Nữ
6
84978
1994
Giáp Tuất
Hỏa
Nam
9
3
76578
Nữ
6
3
295976

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Bính Tuất (Mệnh Thổ, 20 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Có sự gặp gỡ, hội ngộ thân nhân, bè bạn. Không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc bao giờ cũng chậm trễ, trắc trở nhưng vẫn có kết quả. Ngày dễ có sự hao tốn về sự tu bổ, tiệc tùng, mua sắm.

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Mệnh Hỏa, 32 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức không được như ý. Hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính. Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Mệnh Thủy, 44 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Không nên mưu sự những chuyện lớn lao hoặc lâu dài. Hãy để sự việc tự nhiên đến. Nên hỏi thăm tin tức về công việc cũ e không có kết quả như ý hoặc chưa tiến hành, bỏ dở nửa chừng.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Mệnh Kim, 56 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức không được như ý. Hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính. Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui.

12. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Hợi

Năm sinh
Tuổi
Mệnh
Giới tính
Quái số
Con số may mắn ngày 7/9/2025
1995
Ất Hợi
Hỏa
Nam
5
264873
Nữ
1
84186
1959
Kỷ Hợi
Mộc
Nam
5
315086
Nữ
1
195479
1971
Tân Hợi
Kim
Nam
2
175771
Nữ
4
236567
1983
Quý Hợi
Thủy
Nam
8
253880
Nữ
7
233668
1947
2007
Đinh Hợi
Thổ
Nam
8
2
05489
Nữ
7
4
235372

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Mệnh Thổ, 19 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ không có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, cũng nên giới hạn e có hậu quả xấu.

Tử vi tuổi Ất Hợi (Mệnh Hỏa, 31 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Mệnh Thủy, 43 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Mệnh Kim, 55 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ không có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, tiệc tùng đình đám cũng nên giới hạn.

Bài liên quan

Xem thêm Văn hóa

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Văn hóa
      Con số may mắn tài lộc ngày 7/9/2025 của 12 con giáp

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO