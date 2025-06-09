Văn hóa Con số may mắn tài lộc ngày 7/9/2025 của 12 con giáp Con số may mắn hôm nay 7/9 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số tài lộc của 12 con giáp chuẩn nhất? Con số may mắn hôm nay 7/9 theo năm sinh của bạn là bao nhiêu? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 7/9 là con số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

1. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Tý

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 7/9/2025

1984

Giáp Tý

Kim

Nam

7

0 43 82 Nữ

8

5 41 85 1996

Bính Tý

Thủy

Nam

4

25 51 84 Nữ

2

29 51 80 1948



2008

Mậu Tý

Hỏa

Nam

7

1

30 65 76 Nữ

8

5

4 64 85 1960

Canh Tý

Thổ

Nam

4

7 52 95 Nữ

2

19 36 80 1972

Nhâm Tý

Mộc

Nam

1

9 63 95 Nữ

5

12 53 94

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Tý:

Tử vi tuổi Mậu Tý (Mệnh Hỏa, 18 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc làm nên, đừng bỏ ngang trong công việc, tình cảm sẽ không tìm lại được. Tuy nhiên sự việc chỉ xảy ra trong một giai đoạn ngắn.

Tử vi tuổi Bính Tý (Mệnh Thủy, 30 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Nếu thấy có sự thuận lợi thì nên tiến hành nhanh không nên để dây dưa. Có cuộc đi ngắn, hoặc nhận được tin. Có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, di chuyển nhiều.

Tử vi tuổi Giáp Tý (Mệnh Kim, 42 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc làm nên, đừng bỏ ngang trong công việc, tình cảm sẽ không tìm lại được. Có người giúp đỡ tận tình. Gia đạo có hỷ sự. Tin xa vừa ý.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mệnh Mộc, 54 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Có lộc ăn, có quý nhân giúp đỡ, hoặc có tin vui về tâm tình, di chuyển nhiều. Đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình làm cho công việc bị bỏ dở, hoặc chuyển qua hướng khác.

2. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Sửu

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 7/9/2025

1985

Ất Sửu

Kim

Nam

6

12 51 72 Nữ

9

8 63 99 1997

Đinh Sửu

Thủy

Nam

3

26 45 81 Nữ

3

18 50 95 1949



2009

Kỷ Sửu

Hỏa

Nam

6

9

10 40 91 Nữ

9

6

10 37 78 1961

Tân Sửu

Thổ

Nam

3

25 38 71 Nữ

3

19 66 97 1973

Quý Sửu

Mộc

Nam

9

15 39 97 Nữ

6

8 51 77

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Mệnh Hỏa, 17 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Ngày có tiệc tùng đình đám, có khách đến. Nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, đừng để bị lôi cuốn.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Mệnh Thủy, 29 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Sự việc xảy ra dù là chuyện buồn cũng không có ảnh hưởng xấu đến mình. Nên giúp đỡ người khác sẽ có lợi cho tương lai. Mọi việc di chuyển, đi xa đều không nên. Có lộc nhỏ, hoặc chuyện vui.

Tử vi tuổi Ất Sửu (Mệnh Kim, 41 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Ngày có tiệc, có khách đến. Sức khỏe không tốt. Nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, đừng để bị lôi cuốn.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mệnh Mộc, 53 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Không nên tham lam hoặc làm những việc ngoài khả năng của mình, kết quả sẽ không đi tới đâu. Nhưng sự việc xảy ra dù là chuyện buồn cũng không có ảnh hưởng xấu đến mình.

3. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Dần

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 7/9/2025

1974

Giáp Dần

Thủy

Nam

8

3 38 76 Nữ

7

13 48 92 1986

Bính Dần

Hỏa

Nam

5

25 36 72 Nữ

1

21 46 99 1998

Mậu Dần

Thổ

Nam

2

7 48 93 Nữ

4

9 54 87 1950

2020

Canh Dần

Mộc

Nam

5

8

7 61 67 Nữ

1

7

16 41 70 1962

Nhâm Dần

Kim

Nam

2

9 37 86 Nữ

4

3 37 97

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Dần:

Tử vi tuổi Mậu Dần (Mệnh Thổ, 28 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Làm gì cũng không nên hấp tấp, vội vàng. Việc vui chơi, tình cảm không có lợi về tiền bạc, nhưng sẽ có hậu quả tốt, có tài lộc nhưng cũng hao tán cho những công việc cần thiết.

Tử vi tuổi Bính Dần (Mệnh Hỏa, 40 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Có tài lộc hoặc có hỷ sự, lộc ăn, quà tặng, và có cuộc đi xa, hoặc thuyên chuyển, thay đổi công việc, văn phòng. Thuận lợi cho việc giải tán, kết thúc mọi mặt trong vấn đề tình cảm, nhân nghĩa.

Tử vi tuổi Giáp Dần (Mệnh Thủy, 52 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Ngày có nhiều biến động hoặc có nhiều tin tức. Có sự hư hại cần phải tu bổ, mua sắm. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Mệnh Kim, 64 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Ngày có sự kết thúc công trình, hội họp, hội ngộ, hoặc đã đến hạn, đúng hẹn, cần phải coi trọng lời hứa, có tin tức ở xa hoặc gặp thân nhân, quý nhân, bè bạn.

4. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Mão

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 7/9/2025

1975

Ất Mão

Thủy

Nam

7

15 45 79 Nữ

8

3 46 73 1987

Đinh Mão

Hỏa

Nam

4

19 47 87 Nữ

2

33 44 83 1939

1999

Kỷ Mão

Thổ

Nam

7

1

23 39 81 Nữ

8

5

18 41 85 1951

Tân Mão

Mộc

Nam

4

26 65 89 Nữ

2

26 53 76 1963

Quý Mão

Kim

Nam

1

4 37 83 Nữ

5

1 41 83

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Mão:

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Mệnh Thổ, 27 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Giới hạn mọi việc di chuyển, đi xa. Nếu có toan tính di chuyển thì cũng gặp chuyện không tốt, ưu phiền, nên nghỉ ngơi. Làm gì cũng nên cẩn thận từ công việc cho đến tình cảm.

Tử vi tuổi Đinh Mão (Mệnh Hỏa, 39 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở, chậm chạp.

Tử vi tuổi Ất Mão (Mệnh Thủy, 51 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng, xe cộ cần phải tu bổ, sửa chữa. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Ngày có nhiều sự bận rộn, có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức liên quan đến mình.

Tử vi tuổi Quý Mão (Mệnh Kim, 63 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn.

5. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Thìn

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 7/9/2025

1964

Giáp Thìn

Hỏa

Nam

9

30 52 86 Nữ

6

31 44 96 1976

Bính Thìn

Thổ

Nam

6

16 55 82 Nữ

9

33 45 82 1988

Mậu Thìn

Mộc

Nam

3

24 47 99 Nữ

3

21 66 91 1940

2000

Canh Thìn

Kim

Nam

6

9

17 57 93 Nữ

9

6

22 51 90 1952

Nhâm Thìn

Thủy

Nam

3

15 39 76 Nữ

3

23 34 70

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Canh Thìn (Mệnh Kim, 26 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Nên mạnh dạn nêu ý kiến với người có thẩm quyền vì bản thân mình không có khả năng giải quyết. Mọi việc nên chậm rãi. Cẩn thận về lời nói có sự buồn phiền trách oán.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mệnh Mộc, 38 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn. Có thân nhân, bè bạn đến. Có cuộc vui.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Mệnh Thổ, 50 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Mệnh Hỏa, 62 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Có tài lộc, có hỷ sự, hoặc có lộc ăn, quà tặng, tiệc tùng. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên mong cầu hoặc tham dự quá đáng lại trở thành chuyện không vui.

6. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Tỵ

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 7/9/2025

1965

Ất Tỵ

Hỏa

Nam

8

30 64 69 Nữ

7

33 46 76 1977

Đinh Tỵ

Thổ

Nam

5

3 35 88 Nữ

1

20 46 75 1989

Kỷ Tỵ

Mộc

Nam

2

25 59 80 Nữ

4

28 55 99 1941

2001

Tân Tỵ

Kim

Nam

5

8

13 57 79 Nữ

1

7

10 46 85 1953

Quý Tỵ

Thủy

Nam

2

32 55 67 Nữ

4

0 66 77

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Tỵ:

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Mệnh Kim, 25 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, trắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn.

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mệnh Mộc, 37 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Ngày có sự thay đổi, hoặc đến hạn phải tiến hành hay chấm dứt một công việc, chuyện tình cảm. Có khách, bè bạn đến, hoặc có tin của họ. Có tài lộc, hỷ sự, hoặc lộc ăn, dự tiệc.

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Mệnh Thổ, 49 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Dù có cuộc hẹn hoặc được mời dự tiệc cũng không nên lơ là công việc. Hãy cố gắng giải quyết. Hoặc công việc hay bị bỏ dở vì có khách đến hoặc có tin tức mới.

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Mệnh Hỏa, 61 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, trắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn.

7. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Ngọ

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 7/9/2025

1954

Giáp Ngọ

Kim

Nam

1

9 43 78 Nữ

5

8 59 94 1966

Bính Ngọ

Thủy

Nam

7

4 43 70 Nữ

8

23 52 81 1978

Mậu Ngọ

Hỏa

Nam

4

5 34 76 Nữ

2

20 48 98 1990

Canh Ngọ

Thổ

Nam

1

27 66 87 Nữ

5

14 44 89 1942

2002

Nhâm Ngọ

Mộc

Nam

4

7

0 53 74 Nữ

2

8

6 52 94

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mệnh Mộc, 24 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Không nên phân trần, giải bày mà hãy tiến hành thì mới thuyết phục được người khác. Cũng không nên nghe những chuyện rày rà, phiền toái không dính líu đến mình.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Mệnh Thổ, 36 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công Việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc được quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Mệnh Hỏa, 48 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Mưu cầu về công danh, tiền bạc là điều không nên. Đi xa, di chuyển cũng bất lợi. Nên cẩn trọng khi sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Lời nói phải giữ gìn dễ có sự hiểu lầm.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Mệnh Thủy, 60 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hỷ sự, quà tặng.

8. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Mùi

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 7/9/2025

1955

Ất Mùi

Kim

Nam

9

26 59 69 Nữ

6

33 39 95 1967

Đinh Mùi

Thủy

Nam

6

29 48 98 Nữ

9

18 41 72 1979

Kỷ Mùi

Hỏa

Nam

3

23 44 67 Nữ

3

29 57 84 1991

Tân Mùi

Thổ

Nam

9

5 51 73 Nữ

6

4 39 96 1943

2003

Quý Mùi

Mộc

Nam

3

6

1 54 80 Nữ

3

9

32 52 98

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9 của tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mệnh Mộc, 23 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công Việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc được quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Mệnh Thổ, 35 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Dù có gặp trở lực, khó khăn cũng cố gắng giải quyết, tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết. Có tiệc, lộc ăn, quà tặng.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Mệnh Hỏa, 47 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc tiến hành, khởi sự, không nên bỏ ngang sẽ không tìm lại được trong việc cầu công danh, tài lộc, tình cảm. Ngày có chuyện vui, hội họp, gặp lại người xưa, có bạn mới.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Mệnh Thủy, 59 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Sự mong cầu về việc làm, tài lộc đều có sự chậm trễ, nhưng vẫn có cơ hội hoặc quý nhân giúp đỡ, san sẻ. Nên giải quyết những công việc đã dự tính ở quá khứ hoặc có ước hẹn, dễ bị mất uy tín.

9. Con số may mắn hôm nay 7/9/2025 cho tuổi Thân

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 7/9/2025

1956

Bính Thân

Hỏa

Nam

8

17 63 95 Nữ

7

23 42 77 1968

Mậu Thân

Thổ

Nam

5

27 58 82 Nữ

1

16 46 90 1980

Canh Thân

Mộc

Nam

2

3 64 68 Nữ

4

12 54 92 1992

Nhâm Thân

Kim

Nam

8

23 53 79 Nữ

7

3 63 67 1944

2004

Giáp Thân

Thủy

Nam

2

5

15 53 68 Nữ

4

1

14 65 85

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Thân:

Tử vi tuổi Giáp Thân (Mệnh Thủy, 22 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Hãy cố gắng tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết. Ngày có sự đáo hạn, định kỳ, ước hẹn. Có tiệc vui, lộc ăn, quà tặng.

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Mệnh Kim, 34 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Ngày có chuyện vui, hội họp, gặp lại người xưa, có bạn mới. Tuy nhiên cũng đề phòng có sự châm chích, hoặc có người dòm ngó, gây rối. Hoặc có rủi ro, trở ngại chút ít. Có tin xa.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mệnh Mộc, 46 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Mệnh Thổ, 58 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Tất cả mọi việc nên cẩn trọng. Bất cứ việc gì đến đều có sự trắc trở trước mới có sự thuận lợi sau. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp. Có lộc ăn, có quà tặng. Có tin buồn.

10. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Dậu

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 7/9/2025

1957

Đinh Dậu

Hỏa

Nam

7

31 65 71 Nữ

8

16 57 94 1969

Kỷ Dậu

Thổ

Nam

4

1 46 86 Nữ

2

22 42 90 1981

Tân Dậu

Mộc

Nam

1

3 44 78 Nữ

5

26 52 82 1993

Quý Dậu

Kim

Nam

7

11 53 87 Nữ

8

14 40 72 1945

2005

Ất Dậu

Thủy

Nam

1

4

1 51 69 Nữ

5

2

17 66 77

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Mệnh Thủy, 21 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Mệnh Kim, 33 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mệnh Mộc, 45 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Bất cứ việc gì đến đều có sự trắc trở trước mới có sự thuận lợi sau. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp. Có lộc ăn hoặc có quà nhỏ. Có tin buồn.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Mệnh Thổ, 57 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Không nên mưu sự những chuyện lớn lao hoặc lâu dài. Sự việc dở dang, bỏ dở nữa chừng vì có tin tức, hoàn cảnh mới, hoặc có người đến mình phải tiếp hoặc phải giải quyết.

11. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Tuất

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 7/9/2025

1946

2006

Bính Tuất

Thổ

Nam

9

14 54 86 Nữ

6

27 49 78 1958

Mậu Tuất

Mộc

Nam

6

31 64 73 Nữ

9

6 52 85 1970

Canh Tuất

Kim

Nam

3

22 51 83 Nữ

3

16 61 81 1982

Nhâm Tuất

Thủy

Nam

9

6 57 84 Nữ

6

8 49 78 1994

Giáp Tuất

Hỏa

Nam

9

3

7 65 78 Nữ

6

3

29 59 76

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Bính Tuất (Mệnh Thổ, 20 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Có sự gặp gỡ, hội ngộ thân nhân, bè bạn. Không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc bao giờ cũng chậm trễ, trắc trở nhưng vẫn có kết quả. Ngày dễ có sự hao tốn về sự tu bổ, tiệc tùng, mua sắm.

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Mệnh Hỏa, 32 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức không được như ý. Hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính. Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Mệnh Thủy, 44 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Không nên mưu sự những chuyện lớn lao hoặc lâu dài. Hãy để sự việc tự nhiên đến. Nên hỏi thăm tin tức về công việc cũ e không có kết quả như ý hoặc chưa tiến hành, bỏ dở nửa chừng.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Mệnh Kim, 56 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức không được như ý. Hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính. Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui.

12. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Hợi

Năm sinh

Tuổi

Mệnh

Giới tính

Quái số

Con số may mắn ngày 7/9/2025

1995

Ất Hợi

Hỏa

Nam

5

26 48 73 Nữ

1

8 41 86 1959

Kỷ Hợi

Mộc

Nam

5

31 50 86 Nữ

1

19 54 79 1971

Tân Hợi

Kim

Nam

2

17 57 71 Nữ

4

23 65 67 1983

Quý Hợi

Thủy

Nam

8

25 38 80 Nữ

7

23 36 68 1947

2007

Đinh Hợi

Thổ

Nam

8

2

0 54 89 Nữ

7

4

23 53 72

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Mệnh Thổ, 19 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ không có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, cũng nên giới hạn e có hậu quả xấu.

Tử vi tuổi Ất Hợi (Mệnh Hỏa, 31 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Mệnh Thủy, 43 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Mệnh Kim, 55 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ không có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, tiệc tùng đình đám cũng nên giới hạn.