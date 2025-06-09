Con số may mắn tài lộc ngày 7/9/2025 của 12 con giáp
Con số may mắn hôm nay 7/9 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số tài lộc của 12 con giáp chuẩn nhất? Con số may mắn hôm nay 7/9 theo năm sinh của bạn là bao nhiêu? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 7/9 là con số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.
1. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Tý
|Năm sinh
|Tuổi
|Mệnh
|Giới tính
|Quái số
|Con số may mắn ngày 7/9/2025
|1984
|Giáp Tý
|Kim
|Nam
|7
|0
|43
|82
|Nữ
|8
|5
|41
|85
|1996
|Bính Tý
|Thủy
|Nam
|4
|25
|51
|84
|Nữ
|2
|29
|51
|80
|1948
2008
|Mậu Tý
|Hỏa
|Nam
|7
1
|30
|65
|76
|Nữ
|8
5
|4
|64
|85
|1960
|Canh Tý
|Thổ
|Nam
|4
|7
|52
|95
|Nữ
|2
|19
|36
|80
|1972
|Nhâm Tý
|Mộc
|Nam
|1
|9
|63
|95
|Nữ
|5
|12
|53
|94
Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Tý:
Tử vi tuổi Mậu Tý (Mệnh Hỏa, 18 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc làm nên, đừng bỏ ngang trong công việc, tình cảm sẽ không tìm lại được. Tuy nhiên sự việc chỉ xảy ra trong một giai đoạn ngắn.
Tử vi tuổi Bính Tý (Mệnh Thủy, 30 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Nếu thấy có sự thuận lợi thì nên tiến hành nhanh không nên để dây dưa. Có cuộc đi ngắn, hoặc nhận được tin. Có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, di chuyển nhiều.
Tử vi tuổi Giáp Tý (Mệnh Kim, 42 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc làm nên, đừng bỏ ngang trong công việc, tình cảm sẽ không tìm lại được. Có người giúp đỡ tận tình. Gia đạo có hỷ sự. Tin xa vừa ý.
Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mệnh Mộc, 54 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Có lộc ăn, có quý nhân giúp đỡ, hoặc có tin vui về tâm tình, di chuyển nhiều. Đề phòng có người khác xen vào chuyện của mình làm cho công việc bị bỏ dở, hoặc chuyển qua hướng khác.
2. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Sửu
|Năm sinh
|Tuổi
|Mệnh
|Giới tính
|Quái số
|Con số may mắn ngày 7/9/2025
|1985
|Ất Sửu
|Kim
|Nam
|6
|12
|51
|72
|Nữ
|9
|8
|63
|99
|1997
|Đinh Sửu
|Thủy
|Nam
|3
|26
|45
|81
|Nữ
|3
|18
|50
|95
|1949
2009
|Kỷ Sửu
|Hỏa
|Nam
|6
9
|10
|40
|91
|Nữ
|9
6
|10
|37
|78
|1961
|Tân Sửu
|Thổ
|Nam
|3
|25
|38
|71
|Nữ
|3
|19
|66
|97
|1973
|Quý Sửu
|Mộc
|Nam
|9
|15
|39
|97
|Nữ
|6
|8
|51
|77
Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Sửu:
Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Mệnh Hỏa, 17 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Ngày có tiệc tùng đình đám, có khách đến. Nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, đừng để bị lôi cuốn.
Tử vi tuổi Đinh Sửu (Mệnh Thủy, 29 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Sự việc xảy ra dù là chuyện buồn cũng không có ảnh hưởng xấu đến mình. Nên giúp đỡ người khác sẽ có lợi cho tương lai. Mọi việc di chuyển, đi xa đều không nên. Có lộc nhỏ, hoặc chuyện vui.
Tử vi tuổi Ất Sửu (Mệnh Kim, 41 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Ngày có nhiều việc phải lo âu giải quyết nhưng vẫn khó lòng hoàn thành. Ngày có tiệc, có khách đến. Sức khỏe không tốt. Nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, đừng để bị lôi cuốn.
Tử vi tuổi Quý Sửu (Mệnh Mộc, 53 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Không nên tham lam hoặc làm những việc ngoài khả năng của mình, kết quả sẽ không đi tới đâu. Nhưng sự việc xảy ra dù là chuyện buồn cũng không có ảnh hưởng xấu đến mình.
3. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Dần
|Năm sinh
|Tuổi
|Mệnh
|Giới tính
|Quái số
|Con số may mắn ngày 7/9/2025
|1974
|Giáp Dần
|Thủy
|Nam
|8
|3
|38
|76
|Nữ
|7
|13
|48
|92
|1986
|Bính Dần
|Hỏa
|Nam
|5
|25
|36
|72
|Nữ
|1
|21
|46
|99
|1998
|Mậu Dần
|Thổ
|Nam
|2
|7
|48
|93
|Nữ
|4
|9
|54
|87
|1950
2020
|Canh Dần
|Mộc
|Nam
|5
8
|7
|61
|67
|Nữ
|1
7
|16
|41
|70
|1962
|Nhâm Dần
|Kim
|Nam
|2
|9
|37
|86
|Nữ
|4
|3
|37
|97
Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Dần:
Tử vi tuổi Mậu Dần (Mệnh Thổ, 28 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Làm gì cũng không nên hấp tấp, vội vàng. Việc vui chơi, tình cảm không có lợi về tiền bạc, nhưng sẽ có hậu quả tốt, có tài lộc nhưng cũng hao tán cho những công việc cần thiết.
Tử vi tuổi Bính Dần (Mệnh Hỏa, 40 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Có tài lộc hoặc có hỷ sự, lộc ăn, quà tặng, và có cuộc đi xa, hoặc thuyên chuyển, thay đổi công việc, văn phòng. Thuận lợi cho việc giải tán, kết thúc mọi mặt trong vấn đề tình cảm, nhân nghĩa.
Tử vi tuổi Giáp Dần (Mệnh Thủy, 52 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Ngày có nhiều biến động hoặc có nhiều tin tức. Có sự hư hại cần phải tu bổ, mua sắm. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở.
Tử vi tuổi Nhâm Dần (Mệnh Kim, 64 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Ngày có sự kết thúc công trình, hội họp, hội ngộ, hoặc đã đến hạn, đúng hẹn, cần phải coi trọng lời hứa, có tin tức ở xa hoặc gặp thân nhân, quý nhân, bè bạn.
4. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Mão
|Năm sinh
|Tuổi
|Mệnh
|Giới tính
|Quái số
|Con số may mắn ngày 7/9/2025
|1975
|Ất Mão
|Thủy
|Nam
|7
|15
|45
|79
|Nữ
|8
|3
|46
|73
|1987
|Đinh Mão
|Hỏa
|Nam
|4
|19
|47
|87
|Nữ
|2
|33
|44
|83
|1939
1999
|Kỷ Mão
|Thổ
|Nam
|7
1
|23
|39
|81
|Nữ
|8
5
|18
|41
|85
|1951
|Tân Mão
|Mộc
|Nam
|4
|26
|65
|89
|Nữ
|2
|26
|53
|76
|1963
|Quý Mão
|Kim
|Nam
|1
|4
|37
|83
|Nữ
|5
|1
|41
|83
Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Mão:
Tử vi tuổi Kỷ Mão (Mệnh Thổ, 27 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Giới hạn mọi việc di chuyển, đi xa. Nếu có toan tính di chuyển thì cũng gặp chuyện không tốt, ưu phiền, nên nghỉ ngơi. Làm gì cũng nên cẩn thận từ công việc cho đến tình cảm.
Tử vi tuổi Đinh Mão (Mệnh Hỏa, 39 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện. Mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở, chậm chạp.
Tử vi tuổi Ất Mão (Mệnh Thủy, 51 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng, xe cộ cần phải tu bổ, sửa chữa. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Ngày có nhiều sự bận rộn, có nhiều người đến hoặc có nhiều tin tức liên quan đến mình.
Tử vi tuổi Quý Mão (Mệnh Kim, 63 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn.
5. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Thìn
|Năm sinh
|Tuổi
|Mệnh
|Giới tính
|Quái số
|Con số may mắn ngày 7/9/2025
|1964
|Giáp Thìn
|Hỏa
|Nam
|9
|30
|52
|86
|Nữ
|6
|31
|44
|96
|1976
|Bính Thìn
|Thổ
|Nam
|6
|16
|55
|82
|Nữ
|9
|33
|45
|82
|1988
|Mậu Thìn
|Mộc
|Nam
|3
|24
|47
|99
|Nữ
|3
|21
|66
|91
|1940
2000
|Canh Thìn
|Kim
|Nam
|6
9
|17
|57
|93
|Nữ
|9
6
|22
|51
|90
|1952
|Nhâm Thìn
|Thủy
|Nam
|3
|15
|39
|76
|Nữ
|3
|23
|34
|70
Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Thìn:
Tử vi tuổi Canh Thìn (Mệnh Kim, 26 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Nên mạnh dạn nêu ý kiến với người có thẩm quyền vì bản thân mình không có khả năng giải quyết. Mọi việc nên chậm rãi. Cẩn thận về lời nói có sự buồn phiền trách oán.
Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mệnh Mộc, 38 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn. Có thân nhân, bè bạn đến. Có cuộc vui.
Tử vi tuổi Bính Thìn (Mệnh Thổ, 50 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính khiến có sự hao tốn, hư hại cần phải tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Sự chờ đợi tin tức chậm chạp hoặc nửa chừng bị gián đoạn.
Tử vi tuổi Giáp Thìn (Mệnh Hỏa, 62 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Có tài lộc, có hỷ sự, hoặc có lộc ăn, quà tặng, tiệc tùng. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên mong cầu hoặc tham dự quá đáng lại trở thành chuyện không vui.
6. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Tỵ
|Năm sinh
|Tuổi
|Mệnh
|Giới tính
|Quái số
|Con số may mắn ngày 7/9/2025
|1965
|Ất Tỵ
|Hỏa
|Nam
|8
|30
|64
|69
|Nữ
|7
|33
|46
|76
|1977
|Đinh Tỵ
|Thổ
|Nam
|5
|3
|35
|88
|Nữ
|1
|20
|46
|75
|1989
|Kỷ Tỵ
|Mộc
|Nam
|2
|25
|59
|80
|Nữ
|4
|28
|55
|99
|1941
2001
|Tân Tỵ
|Kim
|Nam
|5
8
|13
|57
|79
|Nữ
|1
7
|10
|46
|85
|1953
|Quý Tỵ
|Thủy
|Nam
|2
|32
|55
|67
|Nữ
|4
|0
|66
|77
Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Tỵ:
Tử vi tuổi Tân Tỵ (Mệnh Kim, 25 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, trắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn.
Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mệnh Mộc, 37 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Ngày có sự thay đổi, hoặc đến hạn phải tiến hành hay chấm dứt một công việc, chuyện tình cảm. Có khách, bè bạn đến, hoặc có tin của họ. Có tài lộc, hỷ sự, hoặc lộc ăn, dự tiệc.
Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Mệnh Thổ, 49 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Dù có cuộc hẹn hoặc được mời dự tiệc cũng không nên lơ là công việc. Hãy cố gắng giải quyết. Hoặc công việc hay bị bỏ dở vì có khách đến hoặc có tin tức mới.
Tử vi tuổi Ất Tỵ (Mệnh Hỏa, 61 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, trắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn.
7. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Ngọ
|Năm sinh
|Tuổi
|Mệnh
|Giới tính
|Quái số
|Con số may mắn ngày 7/9/2025
|1954
|Giáp Ngọ
|Kim
|Nam
|1
|9
|43
|78
|Nữ
|5
|8
|59
|94
|1966
|Bính Ngọ
|Thủy
|Nam
|7
|4
|43
|70
|Nữ
|8
|23
|52
|81
|1978
|Mậu Ngọ
|Hỏa
|Nam
|4
|5
|34
|76
|Nữ
|2
|20
|48
|98
|1990
|Canh Ngọ
|Thổ
|Nam
|1
|27
|66
|87
|Nữ
|5
|14
|44
|89
|1942
2002
|Nhâm Ngọ
|Mộc
|Nam
|4
7
|0
|53
|74
|Nữ
|2
8
|6
|52
|94
Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Ngọ:
Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mệnh Mộc, 24 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Không nên phân trần, giải bày mà hãy tiến hành thì mới thuyết phục được người khác. Cũng không nên nghe những chuyện rày rà, phiền toái không dính líu đến mình.
Tử vi tuổi Canh Ngọ (Mệnh Thổ, 36 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công Việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc được quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp.
Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Mệnh Hỏa, 48 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Mưu cầu về công danh, tiền bạc là điều không nên. Đi xa, di chuyển cũng bất lợi. Nên cẩn trọng khi sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Lời nói phải giữ gìn dễ có sự hiểu lầm.
Tử vi tuổi Bính Ngọ (Mệnh Thủy, 60 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Ngày rất dễ gây ra những chuyện phiền lòng, trái ý, bệnh tật, hoặc phải làm việc trong tâm trạng bị ép buộc. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hỷ sự, quà tặng.
8. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Mùi
|Năm sinh
|Tuổi
|Mệnh
|Giới tính
|Quái số
|Con số may mắn ngày 7/9/2025
|1955
|Ất Mùi
|Kim
|Nam
|9
|26
|59
|69
|Nữ
|6
|33
|39
|95
|1967
|Đinh Mùi
|Thủy
|Nam
|6
|29
|48
|98
|Nữ
|9
|18
|41
|72
|1979
|Kỷ Mùi
|Hỏa
|Nam
|3
|23
|44
|67
|Nữ
|3
|29
|57
|84
|1991
|Tân Mùi
|Thổ
|Nam
|9
|5
|51
|73
|Nữ
|6
|4
|39
|96
|1943
2003
|Quý Mùi
|Mộc
|Nam
|3
6
|1
|54
|80
|Nữ
|3
9
|32
|52
|98
Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9 của tuổi Mùi:
Tử vi tuổi Quý Mùi (Mệnh Mộc, 23 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Không nên bàn chuyện thị phi hoặc dính líu đến công Việc của người khác hoàn toàn không có lợi. Có tài lộc hoặc có người đến đem tin vui, hoặc được quà cáp. Hao tốn về mua sắm, giao thiệp.
Tử vi tuổi Tân Mùi (Mệnh Thổ, 35 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Dù có gặp trở lực, khó khăn cũng cố gắng giải quyết, tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết. Có tiệc, lộc ăn, quà tặng.
Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Mệnh Hỏa, 47 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Cần chụp lấy cơ hội đã đến lúc tiến hành, khởi sự, không nên bỏ ngang sẽ không tìm lại được trong việc cầu công danh, tài lộc, tình cảm. Ngày có chuyện vui, hội họp, gặp lại người xưa, có bạn mới.
Tử vi tuổi Đinh Mùi (Mệnh Thủy, 59 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Sự mong cầu về việc làm, tài lộc đều có sự chậm trễ, nhưng vẫn có cơ hội hoặc quý nhân giúp đỡ, san sẻ. Nên giải quyết những công việc đã dự tính ở quá khứ hoặc có ước hẹn, dễ bị mất uy tín.
9. Con số may mắn hôm nay 7/9/2025 cho tuổi Thân
|Năm sinh
|Tuổi
|Mệnh
|Giới tính
|Quái số
|Con số may mắn ngày 7/9/2025
|1956
|Bính Thân
|Hỏa
|Nam
|8
|17
|63
|95
|Nữ
|7
|23
|42
|77
|1968
|Mậu Thân
|Thổ
|Nam
|5
|27
|58
|82
|Nữ
|1
|16
|46
|90
|1980
|Canh Thân
|Mộc
|Nam
|2
|3
|64
|68
|Nữ
|4
|12
|54
|92
|1992
|Nhâm Thân
|Kim
|Nam
|8
|23
|53
|79
|Nữ
|7
|3
|63
|67
|1944
2004
|Giáp Thân
|Thủy
|Nam
|2
5
|15
|53
|68
|Nữ
|4
1
|14
|65
|85
Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Thân:
Tử vi tuổi Giáp Thân (Mệnh Thủy, 22 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Hãy cố gắng tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết. Ngày có sự đáo hạn, định kỳ, ước hẹn. Có tiệc vui, lộc ăn, quà tặng.
Tử vi tuổi Nhâm Thân (Mệnh Kim, 34 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Ngày có chuyện vui, hội họp, gặp lại người xưa, có bạn mới. Tuy nhiên cũng đề phòng có sự châm chích, hoặc có người dòm ngó, gây rối. Hoặc có rủi ro, trở ngại chút ít. Có tin xa.
Tử vi tuổi Canh Thân (Mệnh Mộc, 46 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ.
Tử vi tuổi Mậu Thân (Mệnh Thổ, 58 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Tất cả mọi việc nên cẩn trọng. Bất cứ việc gì đến đều có sự trắc trở trước mới có sự thuận lợi sau. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp. Có lộc ăn, có quà tặng. Có tin buồn.
10. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Dậu
|Năm sinh
|Tuổi
|Mệnh
|Giới tính
|Quái số
|Con số may mắn ngày 7/9/2025
|1957
|Đinh Dậu
|Hỏa
|Nam
|7
|31
|65
|71
|Nữ
|8
|16
|57
|94
|1969
|Kỷ Dậu
|Thổ
|Nam
|4
|1
|46
|86
|Nữ
|2
|22
|42
|90
|1981
|Tân Dậu
|Mộc
|Nam
|1
|3
|44
|78
|Nữ
|5
|26
|52
|82
|1993
|Quý Dậu
|Kim
|Nam
|7
|11
|53
|87
|Nữ
|8
|14
|40
|72
|1945
2005
|Ất Dậu
|Thủy
|Nam
|1
4
|1
|51
|69
|Nữ
|5
2
|17
|66
|77
Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Dậu:
Tử vi tuổi Ất Dậu (Mệnh Thủy, 21 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn.
Tử vi tuổi Quý Dậu (Mệnh Kim, 33 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối.
Tử vi tuổi Tân Dậu (Mệnh Mộc, 45 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Bất cứ việc gì đến đều có sự trắc trở trước mới có sự thuận lợi sau. Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp. Có lộc ăn hoặc có quà nhỏ. Có tin buồn.
Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Mệnh Thổ, 57 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Không nên mưu sự những chuyện lớn lao hoặc lâu dài. Sự việc dở dang, bỏ dở nữa chừng vì có tin tức, hoàn cảnh mới, hoặc có người đến mình phải tiếp hoặc phải giải quyết.
11. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Tuất
|Năm sinh
|Tuổi
|Mệnh
|Giới tính
|Quái số
|Con số may mắn ngày 7/9/2025
|1946
2006
|Bính Tuất
|Thổ
|Nam
|9
|14
|54
|86
|Nữ
|6
|27
|49
|78
|1958
|Mậu Tuất
|Mộc
|Nam
|6
|31
|64
|73
|Nữ
|9
|6
|52
|85
|1970
|Canh Tuất
|Kim
|Nam
|3
|22
|51
|83
|Nữ
|3
|16
|61
|81
|1982
|Nhâm Tuất
|Thủy
|Nam
|9
|6
|57
|84
|Nữ
|6
|8
|49
|78
|1994
|Giáp Tuất
|Hỏa
|Nam
|9
3
|7
|65
|78
|Nữ
|6
3
|29
|59
|76
Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Tuất:
Tử vi tuổi Bính Tuất (Mệnh Thổ, 20 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Có sự gặp gỡ, hội ngộ thân nhân, bè bạn. Không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc bao giờ cũng chậm trễ, trắc trở nhưng vẫn có kết quả. Ngày dễ có sự hao tốn về sự tu bổ, tiệc tùng, mua sắm.
Tử vi tuổi Giáp Tuất (Mệnh Hỏa, 32 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức không được như ý. Hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính. Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui.
Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Mệnh Thủy, 44 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Không nên mưu sự những chuyện lớn lao hoặc lâu dài. Hãy để sự việc tự nhiên đến. Nên hỏi thăm tin tức về công việc cũ e không có kết quả như ý hoặc chưa tiến hành, bỏ dở nửa chừng.
Tử vi tuổi Canh Tuất (Mệnh Kim, 56 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính, nay nhận được tin tức không được như ý. Hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính. Cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui.
12. Con số may mắn hôm nay 7/9 cho tuổi Hợi
|Năm sinh
|Tuổi
|Mệnh
|Giới tính
|Quái số
|Con số may mắn ngày 7/9/2025
|1995
|Ất Hợi
|Hỏa
|Nam
|5
|26
|48
|73
|Nữ
|1
|8
|41
|86
|1959
|Kỷ Hợi
|Mộc
|Nam
|5
|31
|50
|86
|Nữ
|1
|19
|54
|79
|1971
|Tân Hợi
|Kim
|Nam
|2
|17
|57
|71
|Nữ
|4
|23
|65
|67
|1983
|Quý Hợi
|Thủy
|Nam
|8
|25
|38
|80
|Nữ
|7
|23
|36
|68
|1947
2007
|Đinh Hợi
|Thổ
|Nam
|8
2
|0
|54
|89
|Nữ
|7
4
|23
|53
|72
Tổng quát tử vi số may mắn ngày 7/9/2025 của tuổi Hợi:
Tử vi tuổi Đinh Hợi (Mệnh Thổ, 19 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ không có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, cũng nên giới hạn e có hậu quả xấu.
Tử vi tuổi Ất Hợi (Mệnh Hỏa, 31 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác. Có tài lộc hoặc có sự thuận lợi, tin vui về tình cảm, tiền bạc, đồ đạc.
Tử vi tuổi Quý Hợi (Mệnh Thủy, 43 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Đề phòng rủi ro khi di chuyển, đi lại, có tin xấu về sức khỏe. Ngày có nhiều sự cản trở do có người đến, hoặc có tin tức mới về công việc khiến cho phải bỏ dở hoặc phải lo toan việc khác.
Tử vi tuổi Tân Hợi (Mệnh Kim, 55 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Không nên dựa trên kinh nghiệm hay sự tính toán lâu năm của mình mà áp dụng sẽ không có kết quả như ý. Nếu có sự vui chơi, giao thiệp, tiệc tùng đình đám cũng nên giới hạn.