Tôn giáo - Tín ngưỡng

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 6/9/2025

Quốc Duẩn 06/09/2025 0:30

Con số may mắn hôm nay 6/9 theo 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ... là số nào? Đâu là cặp số may mắn hôm nay của 12 con giáp chuẩn nhất?

Con số may mắn hôm nay 6/9 theo năm sinh của bạn là bao nhiêu? Tử vi may mắn theo 12 con giáp ngày 6/9 là con số nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

1. Con số may mắn hôm nay 6/9 cho tuổi Tý

Con số may mắn theo 12 con giáp hôm nay 6/9/2025
Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 6/9/2025
1984Giáp TýKimNam7878767
Nữ8788228
1996Bính TýThủyNam4244491
Nữ2276232
2008Mậu TýHỏaNam1939193
Nữ5292827
1960Canh TýThổNam4194119
Nữ2727226
1972Nhâm TýMộcNam1734797
Nữ5292722

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 6/9/2025 của tuổi Tý:

Tử vi tuổi Mậu Tý (Mệnh Hỏa, 18 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ cho mọi công việc từ công danh cho đến tình cảm. Nên có sự kết thúc. Có sự thay đổi về công việc đang làm, hoặc nhận được tin tức mới.

Tử vi tuổi Bính Tý (Mệnh Thủy, 30 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Có chuyện bất ngờ xảy ra trong ngày ngoài dự tính khiến phải tạm ngừng để lo công việc mới, hoặc có tin tức về chuyện này. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ của mọi việc.

Tử vi tuổi Giáp Tý (Mệnh Kim, 42 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Ngày có nhiều sự thay đổi, hoặc đã đến lúc kết thúc hoặc nhận được công việc mới, tin tức mới. Ngày thuận lợi cho tiệc tùng, đình đám, hội họp, sửa chữa, tu bổ, mua sắm.

Tử vi tuổi Nhâm Tý (Mệnh Mộc, 54 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Ngày có sự thay đổi nơi ăn chốn ở, công việc làm ăn, tình cảm. Có tài lộc. Có hỷ sự, bạn mới. Đi xa gặp quý nhân hoặc nhận được tin tức của quý nhân ở xa đem lại điềm tốt cho mình.

2. Con số may mắn hôm nay 6/9 cho tuổi Sửu

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 6/9/2025
1985Ất SửuKimNam6677878
Nữ9929912
1997Đinh SửuThủyNam3439334
Nữ3131331
2009Kỷ SửuHỏaNam9233999
Nữ6677876
1961Tân SửuThổNam3433113
Nữ3343493
1973Quý SửuMộcNam9199332
Nữ6786726

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 6/9/2025 của tuổi Sửu:

Tử vi tuổi Kỷ Sửu (Mệnh Hỏa, 17 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Ngày có nhiều sự thay đổi, hoặc đã đến lúc kết thúc, hoặc nhận được công việc, tin tức mới. Ngày thuận lợi cho đám tiệc, hội họp, sửa chữa, tu bổ, mua sắm.

Tử vi tuổi Đinh Sửu (Mệnh Thủy, 29 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Mọi việc đều phải có sự kiên nhẫn, không nên nóng nảy khi gặp trắc trở, chậm chạp, nhưng sau đó sẽ có sự thuận lợi hoặc gặp được quý nhân, cơ hội.

Tử vi tuổi Ất Sửu (Mệnh Kim, 41 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Việc đến như thế nào thì nhận như thế ấy, cũng không nên tham lam, tuy được về phần mình nhưng sau này sẽ có chuyện mích lòng phiền toái.

Tử vi tuổi Quý Sửu (Mệnh Mộc, 53 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Mọi việc đều phải có sự kiên nhẫn, không nên nóng nảy khi gặp trắc trở, chậm chạp, nhưng sau đó sẽ có sự thuận lợi hoặc gặp được quý nhân, cơ hội.

3. Con số may mắn hôm nay 6/9 cho tuổi Dần

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 6/9/2025
1974Giáp DầnThủyNam8762726
Nữ7878686
1986Bính DầnHỏaNam5276222
Nữ1411714
1998Mậu DầnThổNam2822228
Nữ4424441
2010Canh DầnMộcNam8272878
Nữ7878287
1962Nhâm DầnKimNam2822227
Nữ4411443

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 6/9/2025 của tuổi Dần:

Tử vi tuổi Mậu Dần (Mệnh Thổ, 28 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Việc đến như thế nào thì nhận như thế ấy, cũng không nên tham lam, tuy được về phần mình nhưng sau này sẽ có chuyện mích lòng, gặp nhiều phiền toái, mọi người xa lánh.

Tử vi tuổi Bính Dần (Mệnh Hỏa, 40 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Mọi việc nên cẩn trọng. Nếu công việc không có gì khẩn cấp, quan trọng thì nên để vào ngày khác giải quyết. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại các công việc cũ.

Tử vi tuổi Giáp Dần (Mệnh Thủy, 52 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Không nên nản chí, và cũng không nên e ngại trước sự thay đổi biến động. Nên ra đi hoặc tiến hành công việc. Có khách hoặc bạn đến đem lại tin tức tốt.

Tử vi tuổi Nhâm Dần (Mệnh Kim, 64 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Nếu công việc tạm thời có sự kết thúc hoặc toan tính bắt tay vào công việc mới, cũng nên xem xét lại những gì còn thiếu sót để tu bổ, chỉnh đốn hoặc mua sắm thêm.

4. Con số may mắn hôm nay 6/9 cho tuổi Mão

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 6/9/2025
1975Ất MãoThủyNam7788782
Nữ8826262
1987Đinh MãoHỏaNam4494414
Nữ2322728
1999Kỷ MãoThổNam1184173
Nữ5922328
1951Tân MãoMộcNam4499142
Nữ2827228
1963Quý MãoKimNam1919397
Nữ5272722

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 6/9/2025 của tuổi Mão:

Tử vi tuổi Kỷ Mão (Mệnh Thổ, 27 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Nên theo đường lối cũ mà làm chưa phải lúc thay đổi phương hướng công việc. Không nên nản chí. Giao thiệp, giao dịch với người khác phái có lợi. Có khách hoặc bạn đến.

Tử vi tuổi Đinh Mão (Mệnh Hỏa, 39 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Nếu công việc tạm thời có sự kết thúc hoặc toan tính bắt tay vào công việc mới, cũng nên xem xét lại những gì còn thiếu sót để tu bổ, chỉnh đốn hoặc mua sắm thêm.

Tử vi tuổi Ất Mão (Mệnh Thủy, 51 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Đã đến lúc cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh, công việc hiện tại. Hoặc có sự đứng chựng, bỏ dở, phá ngang do có khách đến hoặc có tin tức mới. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tin của họ.

Tử vi tuổi Quý Mão (Mệnh Kim, 63 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Mọi việc sẽ tự nhiên đến không nên tính toán hoặc cưỡng cầu. Có sự trở ngại, chậm trễ cho việc trở ngại, di chuyển. Có tin xa của thân nhân, bè bạn.

5. Con số may mắn hôm nay 6/9 cho tuổi Thìn

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 6/9/2025
1964Giáp ThìnHỏaNam9943223
Nữ6676826
1976Bính ThìnThổNam6726672
Nữ9939113
1988Mậu ThìnMộcNam3431333
Nữ3131331
2000Canh ThìnKimNam9329912
Nữ6768726
1952Nhâm ThìnThủyNam3333939
Nữ3393343

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 6/9/2025 của tuổi Thìn:

Tử vi tuổi Canh Thìn (Mệnh Kim, 26 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Làm gì cũng không nên hấp tấp, vội vàng. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Không nên tiến hành hoặc quyết định những công việc lớn lao.

Tử vi tuổi Mậu Thìn (Mệnh Mộc, 38 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Sự mong cầu về tình cảm, hẹn ước nếu có đến cũng phải chịu sự hao tán, hoặc chậm trễ. Nên vì công việc chung mà nội bộ không nên bất hòa, tranh cãi trong sự góp ý, chờ đợi.

Tử vi tuổi Bính Thìn (Mệnh Thổ, 50 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước, hứa hẹn. Ngày có đám tiệc, có khách đến. Nếu có tin tức về công việc mới cũng không nên vội vã, có trở ngại, hoặc gặp chuyện không như ý.

Tử vi tuổi Giáp Thìn (Mệnh Hỏa, 62 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Làm gì cũng không nên hấp tấp, vội vàng. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Việc vui chơi, tình cảm không có lợi về tiền bạc, nhưng sẽ có hậu quả tốt.

6. Con số may mắn hôm nay 6/9 cho tuổi Tỵ

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 6/9/2025
1965Ất TỵHỏaNam8286227
Nữ7626262
1977Đinh TỵThổNam5722626
Nữ1734718
1989Kỷ TỵMộcNam2232328
Nữ4491991
2001Tân TỵKimNam8622787
Nữ7727287
1953Quý TỵThủyNam2822728
Nữ4421942

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 6/9/2025 của tuổi Tỵ:

Tử vi tuổi Tân Tỵ (Mệnh Kim, 25 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Việc gì đã có tính toán thì nên tiến hành. Dù có sự trắc trở, khó khăn nhưng sẽ có hậu quả tốt. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm.

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ (Mệnh Mộc, 37 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Ngày có rất nhiều công việc đến cần phải giải quyết, hoặc nhận được nhiều tin tức, nên dễ có sự bỏ dở nửa chừng để lo những công việc cần thiết. Không nên hấp tấp, vội vàng quyết định.

Tử vi tuổi Đinh Tỵ (Mệnh Thổ, 49 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Tuy có gặp chút ít khó khăn trở ngại, nhưng công việc vẫn được hanh thông. Tránh mọi chuyện thị phi, phiền hà rắc rối. Có tài lộc hoặc có hỷ sự, lộc ăn, quà tặng.

Tử vi tuổi Ất Tỵ (Mệnh Hỏa, 61 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ. Có người đến nhờ vả mình hoặc nhờ góp ý kiến, và chính mình cũng nên gặp quý nhân để nhờ giúp cho công việc cần thiết.

7. Con số may mắn hôm nay 6/9 cho tuổi Ngọ

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 6/9/2025
1954Giáp NgọKimNam1911147
Nữ5622328
1966Bính NgọThủyNam7827886
Nữ8622626
1978Mậu NgọHỏaNam4419194
Nữ2279223
1990Canh NgọThổNam1731741
Nữ5927228
2002Nhâm NgọMộcNam7268227
Nữ8267726

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 6/9/2025 của tuổi Ngọ:

Tử vi tuổi Nhâm Ngọ (Mệnh Mộc, 24 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Nếu có người đề nghị về đầu tư hợp tác, hoặc có sự chia tay, giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí. Nên thanh toán những việc đã đến hạn kỳ.

Tử vi tuổi Canh Ngọ (Mệnh Thổ, 36 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Việc làm ăn còn nhiều khó khăn chưa phải là lúc tiến lên. Nên giới hạn mọi việc giao thiệp qua lại, cũng nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, tất cả đều không tốt, dễ đem đến sự phiền toái.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ (Mệnh Hỏa, 48 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Nếu là ngày nghỉ thì không nên làm gì. Nếu không như vậy thì cần phải hết sức cẩn trọng trong mọi việc dễ gặp chuyện không như ý, hoặc đảo lộn bất ngờ ngoài dự tính dẫn đến rủi ro, tai nạn.

Tử vi tuổi Bính Ngọ (Mệnh Thủy, 60 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Nên giới hạn mọi việc giao thiệp qua lại, cũng nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, tất cả đều không tốt dễ đem đến sự hiểu lầm, phiền toái. Việc làm ăn còn nhiều khó khăn chưa phải là lúc tiến lên.

8. Con số may mắn hôm nay 6/9 cho tuổi Mùi

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 6/9/2025
1955Ất MùiKimNam9933199
Nữ6722678
1967Đinh MùiThủyNam6872687
Nữ9929219
1979Kỷ MùiHỏaNam3433139
Nữ3334343
1991Tân MùiThổNam9193919
Nữ6786862
2003Quý MùiMộcNam6877267
Nữ9193112

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 6/9 của tuổi Mùi:

Tử vi tuổi Quý Mùi (Mệnh Mộc, 23 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Không nên bàn đến chuyện người khác, mọi việc đều nên có sự cẩn trọng, vì dễ gặp thị phi, trắc trở. Tránh tranh cãi, phân bua. Sức khỏe không tốt. Nên có sự nghỉ ngơi.

Tử vi tuổi Tân Mùi (Mệnh Thổ, 35 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Nếu là ngày nghỉ thì không nên làm gì. Nếu không như vậy thì sẽ gặp nhiều người hoặc nhiều công việc đến với mình. Chuyện bất ngờ cũng có, chuyện đã hẹn trước cũng có.

Tử vi tuổi Kỷ Mùi (Mệnh Hỏa, 47 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Điềm tốt hay điềm xấu chưa biết được, phải nên cẩn trọng mà tiến từng bước sẽ gặp điều lợi. Sự háo thắng vội vàng chỉ đạt được ở buổi ban đầu, sẽ không có lợi.

Tử vi tuổi Đinh Mùi (Mệnh Thủy, 59 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Nên cẩn trọng trong công việc có những sự đột biến bất ngờ, hoặc có tin tức làm đảo lộn mọi dự tính, đưa đến dời hẹn, sai hẹn, dở dang công trình, công việc, tiến thoái lưỡng nan.

9. Con số may mắn hôm nay 6/9/2025 cho tuổi Thân

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 6/9/2025
1956Bính ThânHỏaNam8672828
Nữ7827862
1968Mậu ThânThổNam5262829
Nữ1971191
1980Canh ThânMộcNam2728292
Nữ4441441
1992Nhâm ThânKimNam8782672
Nữ7627227
2004Giáp ThânThủyNam5289262
Nữ1114716

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 6/9/2025 của tuổi Thân:

Tử vi tuổi Giáp Thân (Mệnh Thủy, 22 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Không nên tin chắc vào sự tính toán, dự tính của mình vì rất dễ có những sự kiện hoặc tin tức mới gây sự cản trở, bỏ dở nhưng vẫn không phải là xấu.

Tử vi tuổi Nhâm Thân (Mệnh Kim, 34 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Mọi việc dù là chuyện làm ăn hay là tình cảm cũng nên có sự giới hạn, không nên kéo dài sẽ không tốt. Có tài lộc. Có tin xa. Sự cầu mong về đi lại, di chuyển có sự trở ngại chút ít.

Tử vi tuổi Canh Thân (Mệnh Mộc, 46 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Không nên chú trọng ở bề ngoài hãy nhìn kỹ những ẩn ý ở phía sau. Trong công việc nên để cho người khác đứng đại diện cho mình. Có tin xa. Có người đến nhờ mình giúp đỡ.

Tử vi tuổi Mậu Thân (Mệnh Thổ, 58 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Ngày có sự thay đổi, hoặc có sự di chuyển, đi xa, gặp lại người xưa, có người đi xa. Nếu có sự hội họp, bàn thảo, nhân viên, cộng sự, bè bạn thì không nên ở lâu, không tốt.

10. Con số may mắn hôm nay 6/9 cho tuổi Dậu

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 6/9/2025
1957Đinh DậuHỏaNam7772772
Nữ8782828
1969Kỷ DậuThổNam4192414
Nữ2729228
1981Tân DậuMộcNam1132116
Nữ5927232
1993Quý DậuKimNam7778277
Nữ8267678
2005Ất DậuThủyNam4429191
Nữ2238282

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 6/9/2025 của tuổi Dậu:

Tử vi tuổi Ất Dậu (Mệnh Thủy, 21 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Ngày không nên mưu cầu những việc lớn lao, hoặc tiến hành công việc, ra đi cũng có sự trở ngại hoặc không có lợi ích gì. Mọi tin tức đến dễ có sự tráo trở, đảo lộn.

Tử vi tuổi Quý Dậu (Mệnh Kim, 33 tuổi nam Vân Hán, nữ La Hầu): Nếu có ai đến nhờ vả hoặc mong cầu sự giúp đỡ thì nên cẩn trọng. Sự việc không phải là đơn giản. Nếu là công việc của mình thì nên hỏi ý kiến của quý nhân, hoặc cấp trên, sẽ có sự thuận lợi.

Tử vi tuổi Tân Dậu (Mệnh Mộc, 45 tuổi nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu): Hãy nghĩ đến công việc chung mà đồng tâm, ý hợp. Chuyện của việc làm hay vui chơi, tình cảm cũng không nên khen chê nếu không vừa ý mình. Có tin buồn ở xa.

Tử vi tuổi Kỷ Dậu (Mệnh Thổ, 57 tuổi nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức): Ngày nên thu vén, sắp xếp lại công việc cho ổn định. Không nên mưu cầu những việc lớn lao hoặc tiến hành công việc, ra đi cũng có sự trở ngại hoặc không có lợi gì.

11. Con số may mắn hôm nay 6/9 cho tuổi Tuất

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 6/9/2025
1946Bính TuấtThổNam9993994
Nữ6786267
1958Mậu TuấtMộcNam6766287
Nữ9313219
1970Canh TuấtKimNam3343913
Nữ3333913
1982Nhâm TuấtThủyNam9921232
Nữ6626886
1994Giáp TuấtHỏaNam3133939
Nữ3393339

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 6/9/2025 của tuổi Tuất:

Tử vi tuổi Bính Tuất (Mệnh Thổ, 20 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Không nên bực bội, cãi nhau khi công việc, tình cảm đến không được như ý. Nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì gọi là thiệt thòi. Sự mập mờ, mơ hồ về giao ước, hứa hẹn sẽ có kết quả ở tương lai.

Tử vi tuổi Giáp Tuất (Mệnh Hỏa, 32 tuổi nam Thái Dương, nữ Thổ Tú): Mọi việc nên có sự chậm rãi. Dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi, đứng chựng, trắc trở do có tin tức mới hoặc có khách đến.

Tử vi tuổi Nhâm Tuất (Mệnh Thủy, 44 tuổi nam Thái Âm, nữ Thái Bạch): Nếu có tài lộc thì cũng phải có sự hao tán về vui chơi, giao thiệp. Nên cẩn trọng không nên để người khác xen vào chuyện của mình, hãy tự mình giải quyết công việc.

Tử vi tuổi Canh Tuất (Mệnh Kim, 56 tuổi nam Thổ Tú, nữ Vân Hán): Nên tự trọng và giữ lấy uy tín của mình. Không nên bực bội, cãi nhau khi công việc, tình cảm đến không được như ý. Nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì gọi là thiệt thòi.

12. Con số may mắn hôm nay 6/9 cho tuổi Hợi

Năm sinh Tuổi Mệnh Giới tính Quái số Con số may mắn ngày 6/9/2025
1995Ất HợiHỏaNam5232223
Nữ1182118
1959Kỷ HợiMộcNam5822628
Nữ1211718
1971Tân HợiKimNam2282882
Nữ4343444
1983Quý HợiThủyNam8772777
Nữ7776726
2007Đinh HợiThổNam2287272
Nữ4414344

Tổng quát tử vi số may mắn ngày 6/9/2025 của tuổi Hợi:

Tử vi tuổi Đinh Hợi (Mệnh Thổ, 19 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi, đứng chựng, trắc trở do có tin tức mới hoặc có khách đến. Sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp, trắc trở, nếu có cũng hao vì nhiều chi phí.

Tử vi tuổi Ất Hợi (Mệnh Hỏa, 31 tuổi nam Thái Bạch, nữ Thái Âm): Ngoài chuyện về sinh nở, đám tiệc, dọn dẹp, sửa chữa, chỉnh trang thì không kể, mọi việc đều nên cẩn trọng khi tiến hành, dễ gặp chuyện không vừa ý hoặc mang tin buồn, không thuận lợi.

Tử vi tuổi Quý Hợi (Mệnh Thủy, 43 tuổi nam Kế Đô, nữ Thái Dương): Nên thay đổi công việc, hoàn cảnh hiện tại, hoặc đi xa. Mọi việc thường có sự trắc trở ở buổi ban đầu. Có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, hoặc có tiệc tùng, đình đám.

Tử vi tuổi Tân Hợi (Mệnh Kim, 55 tuổi nam La Hầu, nữ Kế Đô): Hao tốn về mua sắm, tu bổ, sửa chữa, trang trí. Có tin tức xấu về bổn mạng, sức khỏe, đi lại, di chuyển của người thân, hoặc việc mong cầu có sự chậm chạp, gặp rủi ro. Có tài lộc, hoặc quà tặng.

