Tôn giáo - Tín ngưỡng

Mâm cúng mùng 1 tháng 7 âm lịch chiêu lộc, đón may mắn

Quốc Duẩn 23/08/2025 14:18

Một mâm cúng mùng 1 tháng 7 âm lịch đầy đủ, bày biện tươm tất không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn giúp gia chủ chiêu lộc, đón may mắn, bình an suốt tháng.

Ý nghĩa tâm linh ngày mùng 1 tháng 7 Âm lịch

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 là tháng “xá tội vong nhân”. Lễ cúng ngày mùng 1 không chỉ khởi đầu cho tháng mới mà còn là dịp con cháu tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong gia đạo yên ấm, tránh điều xui rủi. Phong thủy cũng cho rằng mâm cúng được sắp đặt chu đáo sẽ giúp gia chủ thu hút năng lượng tốt, mở đường cho vận khí hanh thông.

Mâm cúng mùng 1 tháng 7 âm lịch chiêu lộc, đón may mắn?

Lễ vật cần có trên mâm cúng

Một mâm cúng truyền thống thường gồm hương, hoa tươi, đèn nến để kết nối âm dương; khay ngũ quả tượng trưng cho ngũ hành; xôi, chè hoặc bánh mang ý nghĩa viên mãn; món mặn như gà luộc, nem rán, canh măng thể hiện sự chu đáo; cùng vàng mã, quần áo chúng sinh để bố thí, thể hiện lòng từ bi.

Cách bày mâm cúng mùng 1 tháng 7 âm lịch

Gợi ý mâm cúng chuẩn chỉnh

Gia chủ có thể chuẩn bị mâm cúng cân đối giữa lễ mặn và chay, ví dụ: gà luộc nguyên con, đĩa xôi gấc, bát chè trôi nước, mâm ngũ quả, hoa tươi, hương nến, nước sạch, rượu trắng và một ít vàng mã. Tùy điều kiện, có thể thêm món hợp khẩu vị gia đình, quan trọng nhất vẫn là lòng thành.

Cách bày mâm cúng mùng 1 tháng 7 âm lịch

Lưu ý khi bày biện

Thời điểm cúng tốt nhất là sáng sớm ngày mùng 1, đặt mâm tại bàn thờ gia tiên. Riêng cúng chúng sinh, nên bày mâm nhỏ ngoài sân hoặc trước cửa nhà. Người làm lễ nên ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề, thành tâm khấn nguyện cầu sức khỏe, bình an và tài lộc. Bên cạnh đó, tháng 7 cũng là dịp làm việc thiện, phóng sinh, giúp đỡ người khó khăn để vận khí thêm cát lành.

