Tôn giáo - Tín ngưỡng Văn khấn mùng 1 tháng 7 âm lịch Văn khấn mùng 1 âm lịch hàng tháng là nghi lễ truyền thống không chỉ cầu nguyện cho bản thân và gia đình, mà còn mong muốn sự an lành, thịnh vượng cho cuộc sống.

Bài văn khấn vào ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng không chỉ là việc cầu nguyện thiêng liêng, mà còn là một cách kết nối với văn hóa và truyền thống của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, là dịp để mỗi người thể hiện lòng biết ơn và sự tôn trọng đối với tổ tiên, thần linh, qua đó chúng ta có trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình và xã hội, mong muốn một cuộc sống an lành và hạnh phúc.

Khi đọc bài khấn, hãy tỏ ra trang nghiêm và thành tâm để thể hiện lòng hiếu thảo và biết ơn đối với tổ tiên. Sau khi kết thúc việc khấn, hãy ngồi yên một lúc để tĩnh tâm và suy ngẫm về ý nghĩa của nghi lễ.

Khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 7, mọi người có thể tham khảo chọn các khung giờ này để đem đến tài lộc, vượng khí:

+ Mùi (13:00-14:59) ngày 22 tháng 8 dương lịch

+ Tuất (19:00-20:59) ngày 22 tháng 8 dương lịch

+ Hợi (21:00-22:59) ngày 22 tháng 8 dương lịch

+ Mão (05:00-06:59) ngày 23 tháng 8 dương lịch

+ Ngọ (11:00-12:59) ngày 23 tháng 8 dương lịch

+ Thân (15:00-16:59) ngày 23 tháng 8 dương lịch

Dưới đây là một mẫu văn khấn mùng 1 tại bàn thờ gia tiên và cúng thần linh và thổ công để bạn tham khảo.

Văn khấn gia tiên mùng 1 tháng 7

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị Tôn thần. Con kính lạy ngài bản cảnh Thành Hoàng, ngài bản xứ Thổ Địa, ngài bản gia Táo Quân cùng chư vị tôn thần. Con kính lạy tổ tiên, hiển khảo, hiển tỷ, chư vị hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng tổ khảo, tổ tỷ). Tín chủ (chúng) con là….......... ngụ tại….............. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 (Giáp Thân) năm Ất Tỵ. Tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị tôn thần, cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại vương, ngài bản xứ thần linh Thổ Địa, ngài bản gia Táo Quân, Ngũ Phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Chúng con kính mời các cụ tổ khảo, tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ…. cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật. Tín chủ con lại kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia đình chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn thần linh và thổ công mùng 1 tháng 7

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Con xin kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con xin kính lạy các ngài hoàng thiên, hậu thổ, chư vị tôn thần. Con xin kính lạy Đông Thần quân. Con xin kính lạy bản gia thổ địa long mạch. Con xin kính lạy các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, Phúc đức Tôn thần. Con kính lạy các vị tiền hậu, địa chủ, tài thần. Con xin kính lạy các vị tôn thần cai quản trong khu vực này. Tín chủ (chúng) con là….......... ngụ tại….............. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 (tháng Giáp Thân) năm Ất Tỵ. Gia chủ con thành tâm sửa biện hương hoa, kim ngân, trà, quả, đốt nén nhang thơm dâng lên trước án. Chúng con xin thành tâm kính mời các vị Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần, các ngài Ngũ thổ, Ngũ phương, Đông trù Tư mệnh, Táo phủ Thần quân, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần đang cai quản trong khu vực này. Con cúi xin các ngài nghe thấu lời mời thương xót thương gia chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù độ hộ trì gia chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông, người người được bình an, tài lộc tăng tiến, sở nguyện tòng tâm, sở cầu tất ứng, tâm đạo mở mang. Chúng con lễ bạc thành tâm, dâng lên trước án, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Ngày 1 tháng 7 âm lịch có phải ngày tốt cầu tài lộc thi cử

Ngày 23/8/2025 nhằm ngày Giáp Tý, tháng Giáp Thân, năm Ất Ty. (1/7/2025 AL) là Ngày Tốt. Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng.

Nên triển khai các công việc như tế tự, cầu phúc, chữa bệnh, tranh chấp, kiện tụng, giải oan, khai trương, mở cửa hàng, giao dịch, ký hợp đồng, cầu tài, mai táng, sủa mộ, cải mộ, xuất hành, di chuyển chỗ ở, nhập học, nhận việc, khởi công xây dựng, động thổ, sửa chữa nhà.

Kiêng kỵ: Không có việc kiêng kỵ.