Tôn giáo - Tín ngưỡng Danh sách ngày cưới đẹp tháng 8/2025: Cẩm nang chọn ngày hoàng đạo hợp tuổi

Chọn ngày cưới đẹp trong tháng 8 không chỉ là phong tục mà còn gửi gắm niềm tin vào một khởi đầu suôn sẻ, hạnh phúc trọn đời cho đôi lứa.

Danh sách ngày cưới đẹp tháng 8/2025: Cẩm nang chọn ngày hoàng đạo hợp tuổi

Từ xưa đến nay, tục lệ xem ngày cưới luôn đóng vai trò quan trọng trong văn hóa phương Đông, đặc biệt với những gia đình đề cao yếu tố tâm linh và phong thủy hôn nhân. Việc chọn ngày lành, tháng tốt không chỉ gửi gắm hy vọng về một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, mà còn giúp các nghi lễ được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Danh sách ngày cưới đẹp tháng 8/2025 giúp nghi lễ thuận lợi, suôn sẻ

Tháng 8 hằng năm thường xuất hiện thời tiết thất thường, khi nắng gắt, lúc mưa dông bất chợt, nên việc tra cứu lịch cưới tháng 8 theo ngày hoàng đạo và tuổi đôi lứa là điều cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Bên cạnh ý nghĩa tinh thần, lựa chọn đúng ngày cưới đẹp còn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho khâu chuẩn bị, tổ chức lễ thành hôn diễn ra trọn vẹn, tránh những sự cố không mong muốn.

Tháng 8/2025 có những ngày cưới hỏi đẹp nào nên chọn?

Dưới đây là danh sách những ngày tốt tháng 8 năm 2025 có thể tham khảo:

Ngày dương

Ngày âm

Giờ tốt

Hỷ thần

Tài thần

Đánh giá

2/8 (Thứ Bảy)

9/6

Nhâm Tý (23h-1h), Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h).

Đông Nam

Tây Bắc

Ngày Hoàng đạo. Rất tốt cho việc cưới hỏi, nhập trạch, khai trương, ký kết hợp đồng lớn.

9/8 (Thứ Bảy)

16/6

Mậu Dần (3h-5h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h).

Tây Bắc

Tây Nam

Ngày Hoàng đạo. Rất tốt cho việc khai trương, ký kết, giao dịch, cầu tài lộc.

10/8 (Chủ Nhật)

17/6

Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h).

Tây Nam

Tây Nam

Tốt cho cưới hỏi, nhập trạch

13/8 (Thứ Tư)

20/6

Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h).



Đông Bắc

Đông Nam

Tốt cho khởi sự, động thổ, cưới hỏi

15/8 (Thứ Sáu)

22/6

Nhâm Tý (23h-1h), Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h).

Nam

Bắc

Tốt cho cưới hỏi, ký kết, nhập trạch

17/8 (Chủ Nhật)

24/6

Bính Dần (3h-5h), Mậu Thìn (7h-9h), Kỷ Tị (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h).

Đông Nam

Bắc

Thuận lợi xuất hành, cầu tài

19/8 (Thứ Ba)

26/6

Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h).

Tây Nam

Tây Nam

Tốt cho khai trương, sửa chữa, động thổ

21/8 (Thứ Năm)

28/6

Mậu Dần (3h-5h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h).

Nam

Tây

Rất tốt cho việc trọng đại, cưới hỏi, động thổ, khai trương



Kinh nghiệm chọn ngày cưới hỏi chuẩn phong thủy, tránh đại kỵ

Việc chọn ngày cưới không chỉ mang giá trị tinh thần mà còn được coi là bước khởi đầu quan trọng cho một cuộc hôn nhân bền vững.

Trong phong thủy cưới hỏi, những ngày đại kỵ như Tam Nương, Nguyệt Kỵ hay Sát Chủ thường được khuyên nên tránh, bởi đây là các mốc thời gian được cho là dễ gây xáo trộn, ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc lứa đôi.

Ngược lại, các ngày mang trực tốt như Trực Thành, Trực Khai hay Trực Mãn lại thường được lựa chọn bởi mang ý nghĩa khởi đầu suôn sẻ, tròn đầy và hanh thông. Ngoài yếu tố ngày tháng, việc xem ngày cưới hợp tuổi cô dâu chú rể cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Những ngày xung khắc với bản mệnh hoặc tuổi của hai người nên được loại bỏ để tránh những điều không may trong cuộc sống hôn nhân về sau. Vì vậy, trước khi chốt ngày cưới, nhiều gia đình thường tham khảo lịch cưới hỏi theo âm dương kết hợp tuổi mệnh nhằm đảm bảo cả yếu tố tâm linh lẫn sự yên tâm trong quá trình chuẩn bị.