Công an chính quy về xã bước đầu đã phát huy tốt trách nhiệm

Clip: Thành Cường

Chiều 12/12, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp lần thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu Lầu Bá Chày (Kỳ Sơn) cho rằng, đến nay việc bố trí Công an chính quy về các xã đã hoàn thành. Đề nghị Giám đốc Công an tỉnh cho biết, việc bố trí Công an chính quy về xã có hiệu quả hay không?. Bên cạnh đó, có cần thiết phải bố trí Công an viên ở các thôn, bản khi đã có 3-5 cán bộ Công an xã?

Bố trí Công an chính quy về xã là hết sức cần thiết

Đại biểu Lầu Bá Chày đặt câu hỏi tới lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lầu Bá Chày, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, việc bố trí Công an chính quy về xã là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước để hiện thực hóa chủ trương Công an 4 cấp. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 428/428 xã, thị trấn đã có lực lượng Công an chính quy về cơ sở, tối thiểu ít nhất là có 5 đồng chí/xã, thị trấn.

Khẳng định, việc bố trí Công an chính quy là hết sức cần thiết, Đại tá Hùng nêu lên 4 lý do. Thứ nhất, mọi vi phạm pháp luật đều xảy ra ở cơ sở và những vi phạm đó phải được phát hiện và được giải quyết kịp thời, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Thứ hai, tình hình liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh đặc thù, các vấn đề chính trị nhạy cảm thì đều diễn ra ở cơ sở. Vì vây, rất cần cán bộ có chuyên môn, được đào tạo cơ bản để nắm, xử lý kịp thời.

Thứ ba, trong công tác đấu tranh giải quyết các tội phạm, vi phạm pháp luật đều đụng chạm đến quyền dân chủ, quyền con người. Vì thế, rất cần có đội ngũ cán bộ Công an am hiểu pháp luật ở cơ sở.

Thứ tư, đây là lực lượng vũ trang, trực chiến đấu 24/24h, trong tất cả các ngày để đáp ứng yêu cầu, đảm bảo an ninh, trật tự.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh trả lời câu hỏi của đại biểu. Ảnh: Thành Cường

“Như vậy, lực lượng Công an chính quy về cơ sở là hết sức cần thiết. Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự trưởng thành của anh em, thì lực lượng này càng ngày càng lớn mạnh, càng khẳng định, đáp ứng yêu cầu, mong muốn của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an và Nhân dân”, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định.

Về câu hỏi của đại biểu: Bố trí Công an chính quy rồi thì Công an bán chuyên trách có cần thiết nữa hay không ?. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, lực lượng Công an bán chuyên trách ở cơ sở là chỗ dựa cho lực lượng quần chúng trong các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, là hạt nhân của các phong trào tự quản.

Công an xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ) thực hiện công tác dân vận. Ảnh tư liệu: Tiến Hùng

"Đây còn có thể là cánh tay nối dài cho lực lượng Công an chính quy ở các xóm, bản. Đây còn là sự kết hợp hài hòa giữa Công an chính quy với nguồn lực tại chỗ, là động lực mạnh mẽ cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Cho nên, đứng trên góc độ nhiệm vụ chính trị, có thể khẳng định rằng, sự tồn tại của Công an viên ở cơ sở là cần thiết", Đại tá Hùng nói.

Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin thêm, HĐND tỉnh đã ban hành chính sách, chế độ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách theo Nghị quyết số 22. Về vấn đề dôi dư do sáp nhập xã, xóm thì cũng đã có Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh giải quyết các chính sách. Hơn thế, hiện nay việc duy trì Công an viên đang được thực hiện trên tinh thần Pháp lệnh Công an xã của Nghị định 73 của Chính phủ.

"Chúng tôi chia sẻ với chính quyền địa phương trong việc bố trí nguồn lực. Vì vậy, trên cơ sở những điều kiện cụ thể của từng xóm, bản, nhu cầu của Nhân dân và tinh thần trách nhiệm của những đồng chí được bầu làm Công an viên để chúng ta bố trí, sắp xếp phù hợp, hoặc là sự kết hợp giữa Công an viên với các vị trí khác như xóm trưởng, xóm phó để tiết kiệm nguồn lực", ông Hùng nói.

Nói rõ hơn nội dung đại biểu quan tâm, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, việc bố trí Công an chính quy về cơ sở là cần thiết, đúng quy định và thực tế Công an chính quy về cơ sở bước đầu đã phát huy tốt trách nhiệm.

Đoàn Chủ tịch điều hành phiên chất vấn. Ảnh: Nguyên Nguyên

Cho rằng, vị trí lực lượng Công an viên khối, xóm, bản đang thực hiện theo quy định, nhưng Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu ý kiến của đại biểu Lầu Bá Chày để đánh giá. Xem xét lực lượng này có đông quá không, có lãng phí nguồn lực không, trong khi ngân sách eo hẹp thì có đảm bảo được điều kiện cho anh em làm việc hay không?.

Xử lý xe quá khổ, quá tải

Tại phiên chất vấn, đại biểu Lang Thị Hoài cũng đặt câu hỏi, hiện nay tình trạng xe quá khổ, quá tải diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường, vậy ngành Công an có giải pháp gì để ngăn chặn?.

Đại biểu Lang Thị Hoài nêu câu hỏi về tình trạng xe quá khổ, quá tải. Ảnh: Thành Cường

Trả lời câu hỏi này, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, tình trạng nhiều phương tiện giao thông cơi nới thùng xe, chở quá khổ, quá tải trên nhiều tuyến đường là có thật. Nguyên nhân là xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vận tải, chủ sản xuất, kinh doanh vì lợi nhuận nên đã không từ bỏ một phương thức, thủ đoạn nào, tìm mọi cách trốn tránh các khung giờ, cung đường tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, trốn tránh cả chính quyền cơ sở, Nhân dân.

Để giải quyết tình trạng này, theo Phó Giám đốc Công an tỉnh, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, lực lượng CSGT đã tích cực thực hiện chuyên đề xử lý. Minh chứng là trong năm 2020, Công an tỉnh đã xử phạt hàng ngàn vụ, với số tiền 31 tỷ đồng, cộng với việc tạm giữ phương tiện.

Cân xe có dấu hiệu quá tải tại Trạm CSGT 5-1 (Diễn Châu). Ảnh tư liệu

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, theo Đại tá Hùng, trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT, phối hợp với lực lượng thanh tra Sở GTVT tiếp tục triển khai công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý thường xuyên hơn nữa.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, tiến hành lắp đặt camera giám sát trên các tuyến quốc lộ để phát hiện, xử lý và phạt nguội. Đồng thời, đề nghị người dân khi phát hiện phương tiện vi phạm thì gọi điện phản ánh qua đường dây nóng của lực lượng CSGT để phối hợp xử lý kịp thời.