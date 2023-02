Công an khám xét nhà riêng Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc, nơi ở của một Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc, nơi ở của ông Nguyễn Trinh Tài, là Phó giám đốc thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An (địa chỉ số 72, đường Phan Bội Châu, TP. Vinh). Ông Nguyễn Trinh Tài (SN 1969), trú ở TP.Vinh, hiện là 1 trong 4 Phó giám đốc tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.