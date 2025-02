Pháp luật Chi tiết phương án cấm rẽ trái, cấm đỗ xe trên đường Phan Bội Châu Thành phố Vinh Ngày 3/2/2025, UBND thành phố Vinh đã ban hành Văn bản số 596/UBND-QLĐT về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học trên địa bàn.

Văn bản nêu rõ: UBND thành phố Vinh đã tiếp nhận đề xuất từ Trường THPT Hà Huy Tập (Văn bản số 03/TTr-THPT HHT ngày 6/1/2025) và Trường THPT Lê Viết Thuật (Văn bản số 43/TTr-THPT LVT ngày 18/12/2024) về việc triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực xung quanh trường học.

Tới đây, ô tô sẽ bị cấm rẽ trái trước Trường THPT Hà Huy Tập vào khung giờ cao điểm (06h30’ – 07h30’ sáng; 16h30’- 17h30’ chiều). Ảnh: PV

Để thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của các cấp, ngành về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đặc biệt là tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, UBND thành phố có ý kiến như sau:

Về phương án tổ chức giao thông:

Đối với khu vực Trường THPT Hà Huy Tập: Lắp đặt biển cấm rẽ trái vào khung giờ cao điểm (06h30’ – 07h30’ sáng; 16h30’- 17h30’ chiều) đối với phương tiện ô tô trên đường Phan Bội Châu, trước lối rẽ trái qua Bulva tại vị trí trước cổng Trường Trường THPT Hà Huy Tập, hướng từ đường Lê Lợi về đường Trường Chinh. Lắp đặt biển cấm đỗ xe trên đường Phan Bội Châu đoạn qua khu vực Trường THPT Hà Huy Tập (từ nút giao với đường Nguyễn Đình Chiểu đến ngõ 10, đường Phan Bội Châu), hướng từ đường Trường Chinh về đường Lê Lợi.

Biển cấm đỗ xe trên đường Phan Bội Châu cũng sẽ được lắp đoạn qua khu vực Trường THPT Hà Huy Tập (từ nút giao với đường Nguyễn Đình Chiểu đến ngõ 10, đường Phan Bội Châu). Ảnh: PV

Đối với khu vực Trường THPT Lê Viết Thuật: Lắp đặt hệ thống biển báo hiệu khu vực trường học, biển báo người đi bộ qua đường; sơn gờ giảm tốc; vạch kẻ dành cho người đi bộ qua đường…

Đội CSGT - TT Công an TP.Vinh điều tiết giao thông tại khu vực trước Trường THPT Lê Viết Thuật. Ảnh: Đình Tuyên

Để triển khai thực hiện, UBND thành phố Vinh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Vinh căn cứ khối lượng Hợp đồng cung ứng sản phẩm dịch vụ công năm 2025 về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chỉ đạo Công ty CP Quản lý và Phát triển hạ tầng đô thị Vinh tổ chức rà soát, lắp đặt bổ sung các hạng mục phụ trợ, biển báo theo như phương án tổ chức giao thông như đã nêu ở trên nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực các trường học: THPT Hà Huy Tập, THPT Lê Viết Thuật. Thời gian phấn đấu hoàn thành trước 15/02/2025.

Đồng thời, giao Công an thành phố Vinh chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực trường học. Giao phòng Văn hóa Thông tin chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, có phương án xử lý hệ thống biển quảng cáo trên Bulva tuyến đường Phan Bội Châu đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Giao phòng Quản lý đô thị kiểm tra, đôn đốc, phối hợp các phòng, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện; chủ trì tham mưu UBND thành phố chỉ đạo.

Đề nghị các Trường THPT Hà Huy Tập, THPT Lê Viết Thuật tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đề phụ huynh và học sinh biết, tự giác chấp hành.