Pháp luật Ban ATGT tỉnh Nghệ An chú trọng tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền pháp luật về ATGT cho học sinh. Thông qua nhiều chương trình phối hợp với các trường học, đơn vị liên quan, đã giúp các em hình thành thói quen và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ ngay từ lúc bắt đầu tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông từ sớm.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Vừa qua, tại Trường THPT 1-5 (Nghĩa Đàn), Ban ATGT tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT năm 2024. Chương trình đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của gần 1.400 học sinh cùng đông đảo giáo viên và phụ huynh.

Buổi tuyên truyền tại Trường THPT 1-5 (Nghĩa Đàn). Ảnh: PV

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được trang bị kiến thức pháp luật về giao thông thông qua các hoạt động bổ ích như trả lời câu hỏi, thực hành kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn. Đặc biệt, đại diện Cảnh sát giao thông đã chia sẻ những tình huống thực tế về các vụ tai nạn giao thông, nhấn mạnh những hậu quả nặng nề do hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, không tuân thủ tín hiệu giao thông hay sử dụng điện thoại khi lái xe. Chương trình không chỉ giúp học sinh nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông mà còn khuyến khích tinh thần tự giác chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn và văn minh.

Ban ATGT tỉnh tổ chức trao tặng gần 66.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1. Ảnh: Đ.C

Trước đó, lễ trao tặng mũ bảo hiểm tại Trường Tiểu học Hưng Dũng (TP. Vinh) cũng đã diễn ra đầy ý nghĩa. Tại đây, Ban ATGT tỉnh đã trao tặng gần 66.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 trên toàn tỉnh trong năm học 2024-2025, với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”. Chương trình không chỉ là dịp để các em học sinh nhận được những chiếc mũ bảo hiểm chất lượng mà còn giúp các em hiểu rõ tầm quan trọng của việc đội mũ đúng cách, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông.

Đồng thời, thông qua chương trình, Ban tổ chức muốn gửi gắm thông điệp sâu sắc về việc hình thành văn hóa giao thông an toàn cho học sinh ngay từ khi các em còn nhỏ. Đây là một bước đi cụ thể nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trong tương lai, đồng thời, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ có ý thức và trách nhiệm về ATGT từ sớm.

Em Nguyễn Trung Kiên - học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Hưng Dũng cho biết: "Tại buổi trao tặng mũ bảo hiểm, chúng em còn được tuyên truyền, qua đó hiểu được rằng, việc đội mũ bảo hiểm là một trong những cách đơn giản nhưng rất hiệu quả để giảm thiểu những hậu quả nghiêm trọng nếu chẳng may xảy ra tai nạn. Em cũng nhận thức được rằng, không chỉ mũ bảo hiểm mà còn phải chấp hành nghiêm nhiều quy định khác như không vượt đèn đỏ, không chen lấn, không phóng nhanh, vượt ẩu... Nếu tất cả mọi người đều tuân thủ những quy tắc đó, thì tai nạn giao thông sẽ ít đi, và chúng ta sẽ có một môi trường giao thông an toàn hơn".

Tiếp tục tuyên truyền ở tất cả các cấp học

“ Việc nâng cao nhận thức về ATGT cho học sinh không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường, mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Các em học sinh là những người sẽ tiếp tục lan tỏa các giá trị về ATGT đến gia đình, cộng đồng. Chính vì vậy, việc tuyên truyền về ATGT ở lứa tuổi học sinh sẽ giúp các em hình thành thói quen và ý thức chấp hành Luật Giao thông ngay từ lúc bắt đầu tham gia giao thông. Đây chính là giải pháp lâu dài để giảm thiểu tai nạn giao thông và tạo ra một xã hội giao thông an toàn. Ông Phan Huy Chương - Phó trưởng Ban Chuyên trách Ban ATGT tỉnh Nghệ An

Trong năm 2024, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT, văn hóa giao thông sâu rộng đến nhân dân với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, tăng cường các hoạt động thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Nổi bật như: Phát hành gần 3.300 cuốn sách “Vui học ATGT” đến học sinh Tiểu học, THCS; hơn 6.200 bút gắn tờ rơi tuyên truyền đến học sinh THPT. Tiếp tục duy trì, xây dựng hơn 20 mô hình “Cổng trường giao thông tiêu biểu”. Tổ chức tuyên truyền văn hóa giao thông an toàn cho gần 5.000 lượt sinh viên, hơn 1.000 học sinh Trường Đại học Vinh.

Tại các buổi tuyên truyền, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với đơn vị liên quan hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn cho học sinh. Ảnh: PV

Ban ATGT tỉnh cũng chú trọng tuyên truyền về kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông trong học sinh; tuyên truyền không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường. Tổ chức Hội thảo tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, ATGT cho học sinh trong tình hình mới, với sự tham gia trực tiếp của gần 300 lãnh đạo nhà trường, cán bộ quản lý giáo dục tham gia, với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả. Tiếp tục phối hợp Công ty Honda Việt Nam trao tặng gần 66.000 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2024 – 2025…

Trong thời gian tới, Ban ATGT tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền về ATGT cho học sinh ở tất cả các cấp học, từ tiểu học đến trung học phổ thông. Một trong những mục tiêu quan trọng là tiếp tục nhân rộng mô hình trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh, không chỉ giúp các em bảo vệ bản thân mà còn tạo thói quen tự giác đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong các trường học theo Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Theo đó, đưa nội dung ATGT vào chương trình giảng dạy chính khóa, kết hợp tổ chức các buổi ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, mô phỏng tình huống giao thông, các cuộc thi, đợt phát động vận động học sinh đội mũ bảo hiểm, tuân thủ Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, nhằm nâng cao ý thức thực hành và trách nhiệm của học sinh.

Ban ATGT tỉnh tổ chức cho giáo viên, Hội phụ huynh, các em học sinh ký cam kết việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông tại các buổi tuyên truyền. Ảnh tư liệu: Đ.C

"Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền cũng sẽ được Ban An toàn giao thông tỉnh chú trọng bằng việc đưa các chương trình, video về ATGT lên các nền tảng trực tuyến như website của trường, mạng xã hội để học sinh và phụ huynh có thể tiếp cận và theo dõi các thông tin liên quan đến ATGT một cách thường xuyên. Đồng thời, khuyến khích các trường học phát triển các mô hình, sáng kiến mới trong công tác tuyên truyền ATGT như mô hình "Cổng trường an toàn", "Đội hình tuyên truyền ATGT", các nhóm học sinh tự quản về ATGT…,", ông Phan Huy Chương nhấn mạnh.