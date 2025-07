Pháp luật Công an Nghệ An đẩy mạnh triển khai cao điểm 50 ngày đêm cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, cùng với lực lượng Công an toàn quốc, Công an tỉnh Nghệ An đã và đang tiếp tục triển khai đợt cao điểm 50 ngày đêm cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Chiến dịch diễn ra từ ngày 01/7 đến ngày 19/8/2025.

Theo ghi nhận những ngày qua, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An có rất đông người nước ngoài đến nộp thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID).

Người nước ngoài đến nộp thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID). Ảnh: Cao Loan

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, Phòng Quả n lý Xuất nhập cảnh đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, kết nối hệ thống, phân công cán bộ đảm nhận nhiệm vụ và tổ chức tăng ca vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật với phương châm "làm hết việc chứ không hết giờ" để hỗ trợ tối đa cho người nước ngoài.

Có mặt tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh để ngồi chờ đến lượt, bà Jennylyn Alcoriza Bohol (quốc tịch Philippines) hiện đang làm việc tại Công ty cổ phần Giáo dục đào tạo Hưng Huy, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An bày tỏ sự hài lòng về quá trình làm định danh điện tử.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh ( Công an Nghệ An) phân công cán bộ đảm nhận nhiệm vụ và tổ chức tăng ca vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Ảnh: Cao Loan

Bà Jennylyn Alcoriza Bohol chia sẻ: “Tôi biết đến chiến dịch cao điểm từ các phương tiện thông tin truyền thông, từ thông báo của đơn vị đang làm việc và Công an phường Trường Vinh. Tôi đến từ trưa, dù hơi đông nhưng các cán bộ rất nhiệt tình, chịu khó hỗ trợ và giải thích cặn kẽ những loại giấy tờ, hồ sơ cần thiết để cán bộ phiên dịch truyền tải đầy đủ. Tôi cùng những người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn vô cùng hạnh phúc khi từ nay, có thể giao dịch hành chính trên môi trường điện tử thuận lợi không khác gì người Việt Nam".

Còn anh Buabeng Eric Amissah có quốc tịch Ghana mặc dù đã sinh sống và làm việc tại Trung tâm Anh ngữ E-Dynamic phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An nhiều năm nay, tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên anh được làm thủ tục cấp định danh điện tử.

Anh vui vẻ cho biết: “Tôi được biết từ ngày 01/7/2025, Chính phủ Việt Nam ra chính sách mới cho những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam như chúng tôi, được tạo điều kiện thực hiện những thủ tục hành chính một cách dễ dàng như một công dân Việt Nam, được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong quá trình sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Khi đến làm thủ tục tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An, các cán bộ đều làm việc rất nhanh chóng, thuận tiện, nhiệt tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện tốt nhất, tôi cảm thấy rất hài lòng”.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã chuẩn bị các điều kiện vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ đợt cao điểm 50 ngày đêm cấp tài khoản định danh điện cho người nước ngoài. Ảnh: Cao Loan

Để thực hiện tốt kế hoạch về mở đợt cao điểm 50 ngày đêm cấp định danh điện tử cho người nước ngoài, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện trang thiết bị cần thiết, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an tiến hành lắp đặt, kết nối hệ thống đường truyền, cài đặt phần mềm điện tử kịp thời phục vụ công tác cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài.

Từ ngày 01/7, thực hiện cao điểm đến thời điểm hiện tại, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã tiếp nhận và đề xuất cấp định danh điện tử cho 184 người nước ngoài có thẻ tạm trú đang lao động, làm việc, thăm thân trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An hướng dẫn làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài. Ảnh: Cao Loan

Có thể thấy, việc cấp tài khoản định danh điện tử giúp người nước ngoài dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, giảm thiểu thời gian, giấy tờ và tiếp xúc trực tiếp, đồng thời đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong quá trình sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Bên cạnh đó, việc cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài sẽ góp phần quan trọng trong quá trình cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ hiệu quả các mục tiêu của Chính phủ trong công cuộc chuyển đổi số Quốc gia.

"Thời gian tới, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về đợt cao điểm 50 ngày đêm dưới nhiều hình thức; thông tin rộng rãi tới các cơ quan, tổ chức có sử dụng người lao động là người nước ngoài; thông báo công an các xã, phường tiến hành rà soát người nước ngoài trên địa bàn...", Trung tá Ngô Xuân Mạnh - Đội trưởng, Đội quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ.