Pháp luật

Công an Nghệ An huy động 100 cán bộ đoàn viên, thanh niên lên đường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 3

Trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (Wipha) gây ra, chiều 23/7, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ xuất quân huy động 100 cán bộ đoàn viên, thanh niên các đơn vị lên đường hỗ trợ người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão gây ra.