Pháp luật

Công an Nghệ An kịp thời ngăn chặn hành vi giả danh nhân viên điện lực chiếm đoạt tài sản

Ngày 20/02, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa nhận được thư của một công dân trú tại thành phố Vinh cảm ơn cơ quan Công an đã kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 700 triệu đồng